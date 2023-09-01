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「造血」比「輸血」重要（文：施麗珊） (09:00)

據官方統計，本港出現結構性的勞動人口縮減。本地勞動人口（不包括外傭）由2018年368萬，急降至去年的346萬，勞動人口大減22萬，佔總勞動人口近6%，當中約16萬屬低技術勞動人口。而根據《2027年人力資源推算報告》，本地勞動人口在2027年將降至357萬。當前勞動人口已較2027年預期少近11萬人，似乎勞動力不足問題迫在眉睫。然而，勞動人口下降，是否等同要輸入同樣數目的人口？還有沒有其他應對人力不足的良方？

近年勞動人口下滑成因甚多，除了人口老齡化、出生率不斷下跌之外，從2019年底至2023年的3年多，本港受新冠疫症打擊，疫情期間經濟停頓，亦令勞動人口的參與受限。原本每年約4萬宗的單程證來港團聚，亦因內地公安局不時暫停審批，2020至2022年平均每年大減至只有1.6萬人。世界各地人口流動受阻，加劇本地勞動人口的預期跌勢。

再者，2019年本港爆發反修例社會事件，及其後連串公共政策和社會環境變遷，觸發移民潮，進一步增加勞動人口流失。引用官方說法：如今香港已復常，亦從「由亂到治」走向「由治及興」，故未來勞動力供應理應復常，社會應謀定而後動，不宜急於大量輸入勞工。

搶人才成效顯著  欠低技術勞工需分析

然而，特首在去年施政報告已宣布一系列全方位「搶人才」的政策措施，除了培育本地人才、保障本地勞工就業，亦更進取地吸納外來人才，促進本港經濟和社會發展。事實上，過去10年政府透過不同計劃引進勞工（一般就業政策、輸入內地人才計劃、優秀人才入境計劃等）批出近55萬個簽證，數目佔350萬勞動人口的七分之一。半百萬勞工絕非小數目，加上復常後的搶人大計，截至今年6月底當局已批出6.1萬宗申請，「高才通」亦已批出約2.6萬宗申請，預期搶人計劃達標（每年3.5萬人）甚或超額完成。

同時，因應高中及以下學歷程度的勞動人口下跌，政府亦於今年6月宣布推行行業輸入勞工計劃及優化補充勞工計劃。前者針對指定行業（例如建造業及運輸業）輸入限額內的勞工；後者則容許未來兩年內，輸入26個指定職位類別及非技術／低技術人員（例如侍應生、售貨員、文員等），不設任何配額。

輸入勞工無可避免地衝擊本地就業市場，特別是優化補充勞工計劃，首當其衝自然是本地非技術／低技術勞工。根據社協上月所做的《基層市民對輸入勞工計劃的意見問卷調查》，76.5%受訪者認為不設上限地輸入勞工不合理；74.1%受訪者表示非常不贊成或不贊成當局推行上述計劃；88.4%因輸入勞工而憂慮未來就業情况，主因是擔心衝擊本地非技術／低技術勞工、損害本地勞工就業機會（84.4%），及減低本地勞工改善工作待遇水平的機會（71.4%）。

然而，究竟低技術／非技術勞動人口是否如此短缺？若比對今年1至3月本港勞動人口與2027年人力資源需求，總人力資源出現29萬名勞工短缺（見表），惟當中最短缺的是專上教育程度勞工，短缺多達22萬人，佔短缺勞工人口的76.2%。

至於初中及以下教育程度勞工，即一般被視為從事非技術／低技術工種的勞動人口，反而仍有逾2.4萬的過剩人手；高中學歷則欠近10萬人，兩者淨差約7.5萬人。除非當局預計在未來5年，初中及以下學歷的勞動人口大跌，不然似乎看不到所謂低技術勞動人口嚴重不足的問題。

人力需求估算  未考慮科技發展

再者，勞動人口短缺，又有否充分考量在新資訊科技之下勞動人口需求的變化？近年不少低技術／非技術職位（例如送餐車已取代部分食肆前線員工、自動洗碗碟機取代洗碗工、商場利用清潔機械人代替清潔工、酒店利用智能機械人提供房間服務、透過語音識別取代文員輸入文字和數據、人與人之間通訊、商貿和交易模式轉變等）。加上過去3年多疫症下本港經濟環境變化、大眾消費模式轉變等，均影響本港人力資源實際需求。究竟到2027年，本港仍是否如2019年推算，需要逾190萬低學歷（高中或以下）勞工？抑或有所減少？當局必須盡快開展人力資源推算，評估最新及未來5至10年本港短中長期人力資源需求。

外地經驗：定行業、設配額、有時限

參考外地經驗（例如日本、新加坡和美國），各地雖設輸入勞工計劃，惟亦訂立不同程度的措施和要求，輸入不同技術水平的勞工以補充本地勞動力。各地政府會針對性地設立一定的輸入勞工配額，確保將對本地勞動市場及本地勞工就業環境的衝擊減至最低，並適時有序檢視計劃成效。

反觀本港是次優化補充勞工計劃，當局提出先試行兩年再檢討，衝擊之大恐怕難以估量。輸入勞工對當地經濟增長固然有一定貢獻，惟亦不能忽視本地勞工反對聲音，以保障本地勞工就業優先。

另外，為達至保障本地勞工的大原則，當局應延長招聘不到本地工人的聘用期，由目前的4星期延長至不少於6星期，並限制每間公司輸入勞工的人數上限（例如按不同規模公司訂定輸入人數上限），並將輸入勞工人數與全職本地員工人數的比例，由目前的1：2（即每兩名本地員工，才可輸入1名外勞）調升至1：10（每10名本地員工才可輸入1名外勞）；以及將目前輸入勞工要求的職位每月工資中位數，按年提高最少一成，以誘導輸入勞工至聘用本地勞工。

「輸血」是權宜  「造血」是王道

當前本港人力資源不足，猶如患病的貧血病人，時間緊迫，性命攸關，「輸血」救命似乎在所難免。惟究竟輸多少血、要輸多久，總要有所量度。要成為健康的人，長遠也不能靠「輸血」維生，「造血」才是王道。筆者寄望當局慎用輸入勞工計劃，計劃必須「定行業」（設立針對個別行業的人力需要推算）、「設配額」（定行業輸入勞工配額）、「有時限」（設立退場機制，訂定只在特定時期內推行），不應將輸入勞工視為長策。相反，應增加本地勞動力、提升本地人力資源以配合經濟發展，方為上策，例如大量增加託兒服務、釋放婦女勞動力、增加進修基金、再培訓局及勞工處的服務要更合時宜等。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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