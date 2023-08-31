美日韓同盟與北約亞太轉向 加劇地區「陣營化」對抗（文：孫成昊） (09:00)

雖然拜登的國家安全顧問蘇利文曾表示，美國此舉的目標不是建立一個亞太地區的北約，但美國加大綑綁日韓同盟與推動北約亞太轉向幾乎同步進行，這也意味着美日韓關係的深化，將導致北約亞太轉向和亞太地區的「北約化」，美日韓及北約的地區政策都將抬升「陣營化」對抗風險。

拜登執政後推動亞太地區盟伴體系「優化升級」，相比特朗普政府，更為重視日韓在地區發揮的作用。北約在亞太的四大伙伴——日本、韓國、澳洲、新西蘭，與美國在地區新組建的美英澳聯盟（AUKUS）和新激活的「四方安全對話」（Quad）機制成員出現高度重合，四國具備加速推動北約亞太轉向進程的「先鋒」能力，協助美國將「軸輻體系」轉變為「盟伴協同體系」，成為北約亞太轉向的核心目標。

以日韓為代表的亞太四國，積極響應美國推動的「兩洋戰略」及北約亞太轉向趨勢。2022年北約峰會首次邀請四國領導人與會，日本首相岸田文雄在峰會期間明確表示，歐洲和「印太」地區安全「不可分割」，甚至將烏克蘭危機與東亞安全形勢掛鈎。去年5月，韓國宣布加入北約下屬的合作網絡防禦卓越中心，成為首個加入該中心的亞洲國家，正賦權北約將其參與亞太事務的意願轉化為能力。今年1月底，北約秘書長斯托爾滕貝格接連訪問韓日，並聲稱北約的安全與東亞安全相互關聯。

北約不斷推進與亞太四國的軍事合作水平，包括考慮建立駐東京辦事處，而這一機構一旦建成，將成為北約在國際組織及東歐、中東以外的首個亞太地區聯絡處，作為協調亞太四國合作的樞紐。

北約或與日韓建立同盟關係

美國加緊與日韓同盟的互動及其推動北約亞太轉向，將擾亂地區秩序，尤其是刺激部分地區國家出爐更具軍事冒險色彩的戰略文件，拉升軍備競賽和地區伙伴關係「安全化」風險。美國還進一步利用烏克蘭危機，將北約蘊含的「東西對立」思維向亞太輸出，導致包括中國在內的地區國家周邊安全形勢更趨複雜。

美國的亞太盟友日本、韓國，相繼出爐涉及地區安全的戰略文件。去年12月日本通過《國家安全保障戰略》等3份文件，明確表明為應對彈道導彈襲擊等事態，日本將擁有可攻擊敵方導彈基地的「反擊能力」，標誌着日本安全保障政策發生重大轉變。同年12月韓國出爐「印太」戰略文件，也是其首份地區外交戰略，除了強調擴大全面安全合作之外，也將美國力推的捍衛和提升「普世價值」納入其中，得到美國熱情歡迎。未來，北約可能持續加強與日韓等國形成類似「五眼聯盟」的情報同盟，並逐步打造更緊密的北約與日韓軍事同盟關係。

印太地區軍備競賽風險增

同時，隨着北約這一軍事組織日益介入地區事務，並鼓勵其盟伴發揮主導作用，「印太」地區潛在的軍備競賽風險上升。全球經濟發展乏力，對「印太」地區國防開支的影響微乎其微，地區防務開支佔全球比例從2009年的20%升至現今28%。北約轉向亞太將進一步推升地區軍事競爭，各國提升防務支出的行為，可能形成安全困境的惡性循環，對地區國家經濟復蘇和發展構成挑戰。

美國和北約利用烏克蘭危機，深度綑綁兩大板塊的盟伴體系，將造成亞太地區伙伴關係「安全化」，推升「陣營化」對抗風險，地區各國將面臨更嚴峻的周邊戰略環境。美國力圖構建協同北約、七國集團（G7）、AUKUS、Quad以及美日和美韓雙邊同盟等發揮聯動作用的平台；同時，北約歐洲成員國與美日印澳等「印太」國家的外長和防長會晤、聯合軍演、防務合作密度和力度不斷上升，北約及歐盟成員國在「印太」地區開展艦機行動的密度和頻次增加，更大尺度的行動或會逐步顯現。

中國面臨更嚴峻戰略環境挑戰

北約轉向亞太及其連帶舉措，將加劇地區國家的不安全感。被美國及北約塑造的安全需求，可能取代地區以謀求經濟發展為主的對外戰略邏輯，中國將面臨更嚴峻的挑戰。在安全層面，中國周邊可能會出現複合型的「安全化」和「陣營化」趨勢，惡化中國所處的戰略環境。於經濟層面，美國和北約將加緊拉攏歐洲及亞太盟伴，就貿易規則、技術、供應鏈、關鍵基礎設施、出口管制等領域，構建排他性的議題式「小圈子」，通過將經濟議題「安全化」，破壞中國發展勢頭。而在這次美日韓峰會上，上述趨勢都已有所體現，地區形勢將更趨複雜。

作者是清華大學戰略與安全研究中心助理研究員

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