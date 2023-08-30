木槌打釘釘打木 開墓自己作墳場？ ──從小店塗鴉消失及連串寒蟬效應談起（文：劉銳紹） (09:00)

這種政治操作，中外古今一樣，但如果不能善用，只會像唐滌生粵劇《白兔會》結尾所唱：「為人開墓塚，自己作墳場。」放在今天，人們不會反對國家安全，並希望為真正的不穩定因素「開墓塚」；惟如果變成自己的墳場，把一切好的、善良的、無傷大雅的，甚至有建設性的東西同時埋葬，又豈是「由治及興」的善策？故有今天標題。

（1）塗鴉消失原因和責任不明

──據輝煌快餐店的當事人稱，外牆塗鴉已存在10多年，近來才被「投訴」。民政處幾次「善意提醒」，當事人則認為是「指示」，對方還提及《港區國安法》（是否有其他後果，未有明言）。無論哪一個版本（或感覺）最接近事實，直接和最大的客觀效果就是，民眾已感到「天下本無事，庸人自擾之」。由此引起的聯想和負面效應，已非官方的「善意」所能控制。官方不斷解讀自己的「理由」，例如上述塗鴉「可能令人聯想『黑暴』和『港獨』」；但市民只會想到，這是官員唯上是視，觸痛自己的政治神經，才會過敏地彈起。

──記得1980年代中央研究「一國兩制」時，曾談到回歸後怎樣處理時代的遺痕。港澳辦時任主任魯平對我說：明顯的痕迹要清理（例如港英和英國徽號），惟也有些可以保留（例如街名），民間的遺痕就可以更寬鬆對待了，這樣反而可以突顯「兩制」，長遠還可以成為旅遊特色。我聽了他的話，衷心感到當時的開放。所以，後來教堂不動，港督府不拆，改而善用即可。

但回歸後，有些意見卻矯枉過正，例如建議馬上更換所有路牌，中文在上，英文在下，中文字要比英文字大一倍。果真如此，肯定浪費大量公帑。諸如此類帶有表忠性的建議，不勝枚舉。本以為說說而已，但到了近年，表忠意味和負面聯想的建議更多，市民感到這類言行屬於杞人憂天多於實際效用。

──談到英國，不妨又以英國為例。英國反對共產主義，歷來如是，惟它對待「共產主義祖師爺」馬克思卻另有方法。馬克思曾住倫敦唐人街附近的Dean Street，後來改成餐廳，但在3樓牆外仍鑲有顯著的藍色標示牌，展示此乃馬克思故居。大英博物館圖書館是馬克思研究和寫作之地，他當年常坐的位置，後來還鑲上小銅牌，作為歷史紀錄。馬克思之墓，如今也在倫敦Highgate墓園。

餘此類推，德國柏林圍牆已倒，但仍保留一段供遊人參觀；大陸也有國民黨年代的遺蹟；台灣也發行和出版大陸簡體書。相比之下，為什麼香港竟然容不下已存在多年的塗鴉？投訴人無論是誰，或者是否真有其人，都應該好好反思：無限上綱的聯想，只會自傷！中國人也是黃皮膚的，難道也要反對和脫皮換色嗎？

──我毫不「戀殖和崇洋」，但感到英國對待馬克思和德國保留部分柏林圍牆的行動，不單顯示對歷史的尊重，亦顯示對民眾判斷力的高度信任，以及對本國的文化自信和民族自信。他們不擔心外來「文化侵略」或本地的「異化現象」會影響民眾想法和價值觀，甚至會動搖國家政權。理由很簡單，因為他們相信民眾。

相形之下，導致上述塗鴉消失和連串寒蟬效應的投訴及「提醒」，又如何體現習近平說過的「四個自信」（包括「文化自信」）？假如上下各級「四大皆空」（空想、空言、空行、空效），又何來自信和爭取時間「復常」？

──官方表示從來沒有施加壓力，只是好言相勸，當事人「可以唔處理」。聽來悅耳！英明大方！惟環顧今天的政治現實，公權力已在不知不覺和漸失規範之下「有序擴張」。官員連番「溫馨提示」，在當事人眼中，變成（可能還有後果的）「指示壓力」，不少人更視之為巧言令色的風涼話。這種客觀效果，就是「由治及興」的意圖嗎？

（2）「木槌打釘釘打木」 源頭在哪？

──這次「塗鴉事件」出現後，有人為執行者鳴不平，指上級政策和命令如此，能不執行嗎？跟着，坊間又傳出「上級」（不知哪一級）不滿此事引起民間反彈和負面影響，甚至有京官把近期的連串事件（例如立法會議員投票出席率差、民政專員上京深造前出席歡送盛宴）放在一起審視，認為「效果不好」，至少「觀感不好」。

於是，出現上有上埋怨、下有下抱怨。上級埋怨「上有精神（目標、指示），下有精神病（胡亂作為）」；下級抱怨「對主忠心，變成步步驚心」。可是，從來不會有人為「效果不好」負責，皆因「政策是好的，只是執行出問題」。換言之，「原意和願望是良好的」就行了。但歸根究柢，是否應該找到「出問題」的源頭，對症下藥，而不是互相推諉卸責呢？

──說到底，這是政策的設計和執行都沒有以民為本，連市民的感受和判斷也沒有放到重要位置上。如要堵塞這些弊病，必須自身改革，還要明白「外因是通過內因起作用的」，肌體出了問題，細菌才能入侵。官方費盡九牛二虎之力，聲稱要堵塞「外國勢力、外部勢力及其代理人」的任何機會（包括意識形態）；殊不知外國看見「敵人不斷內耗」，把小蒼蠅看成是大笨象，還縱容把風吹小草看成是「颱風襲港」，弄得民心不暢，實在掩嘴而笑，閒來多歎咖啡更好。

──在此，不得不傷心細說傷情話：「木槌打釘釘打木」的效應，近年已延伸到三大範疇，一是由政治範疇，擴大到包括民生在內的非政治範疇；二是由行動衝突範疇，擴大到非武力和無組織行動的範疇；三是由意識形態鬥爭範疇，擴大到非敏感的一般常識和個體選擇的範疇。

長此下去，即使對外國勢力和外部勢力本想「為人開墓塚」，惟會否變成「自己作墳場」？民心、民氣、民力自傷殆盡，驀然冷眼回首處，輕舟已過萬重山！

作者是時事評論員

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