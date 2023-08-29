經濟慘淡乃需求問題 夜市無助解決（文：阮穎嫻） (09:00)

港疫後經濟表現疲弱

回到今年2月份，當時政府預測全年經濟增長3.5%至5.5%，是因為期望香港在新冠病毒疫情之後實現強勁反彈。但最近，我們都感覺到反彈比想像中小——零售需求疲弱，夜晚比以前更安靜，航班恢復緩慢。次次話恢復開關就會好、長假就會好，結果都沒回到疫情前。第三季已過了一半，股市和樓市都下跌。此外，中國大陸物業市場面臨挑戰，主要是物業開發商違約，以及地方政府債務償還問題、青年失業率高企等。有鑑於此，保持經濟增長預測的中間值4.5%不變，可謂極其樂觀。

經濟表現疲弱，但同時失業率極低而且下降，是個奇怪現象。一個可能性是勞動力移居至外地，本港勞動人口已經由新冠病毒疫情爆發之前的400萬人，下降到現時約380萬人，跌幅約5%。當中不乏生產力較高的人口，我在〈近期香港人口變化及移民潮比較〉（2022年8月23日《明報》）分析過，BNO（英國國民(海外)護照）簽證持有人，比平均香港人口年輕、學歷高、有技術，這一趨勢可能在未來持續。根據金融發展局最近一項研究，有約45%的金融服務業年輕專業人士和大學生，有明確或初步計劃離港（註）。

另一個問題是勞動力錯配。疫情期間，航空業、餐飲業或酒店業的許多人被解僱或不得不放無薪假，已經轉行。現在酒店工人的勞動市場非常緊張，勞動力回流到這些行業需要時間。這些行業那麼辛苦，在待遇無改善的情况下，未必能吸引人回到本行。

防疫政策致諸多社經後遺症

香港意外疲弱的經濟表現，與「由亂入治、由治及興」的說法並不一致。現在反對派已經被擊潰，立法會無人異議，議員最近被發現出勤率低，票都費事投，還得閒開演唱會。街頭不再有人抗議，不再出現破壞，政策制訂者能夠專注於經濟發展，集中力量辦大事。但經濟發展遜色，被外國媒體揶揄輸了給新加坡，總理李顯龍笑到見牙唔見眼。

箇中原因是上屆特區政府的新冠病毒政策。封關比人長半年，輸就不止半年。開關最看重先行者優勢（first-mover advantage），expat（僑居外地者）被困久了，一年半載，熬不住就返回家鄉；有些則看準新加坡不用隔離，早開放早着先機，收拾細軟，一家大細，一落腳會留好一段時間。

不止人才流失，全球價值鏈因疫情而重新執位，貿易和物流路線原來經香港，但在世界恢復初期，班機不夠，人手不夠，只好改到其他地方做中轉，最後放棄香港。財政司長陳茂波預料今年底機場客運量才恢復到疫情前的八成。有人以為「好快會返」，惟原來一去不返，後果持續良久，影響深遠。

此外，還有其他長期成本，可能對整個社會和經濟有長期後果。例如，學生知識積累受到影響。眾多研究指出，上得愈多網課，學生成績愈差，對低下階層、少數族裔更甚。由於防疫政策過緊，以致現在社會、經濟產生諸多嚴重的後遺症。如果代價是保到人命都算，但香港在第五波疫情成為世上新冠死亡率最高的地方。賠了夫人又折兵，上屆衛生官員卻迴避謝罪，機構亦無任何反省。如不幸再有疫情，也不知如何改善應對策略。

混淆供需 雪上加霜

面對市道疲弱，政府官員和社會人士提出催谷夜市來振興經濟。夜市是不是靈丹妙藥，先要考慮街道冷清是由供應還是需求帶動。供應帶動意味着商店和餐廳關閉，所以晚上人們外出都無事可做；需求帶動則意味着人們只是不出門，或者待在家裏，商店餐廳開門都無生意。

觀乎市况，有理由相信這一現象主要是由需求帶動的。新冠病毒疫情可能改變了人們的生活習慣：網上購物取代實體商店，外賣取代堂食，在家工作取代通勤等。這種行為一旦改變，不容易恢復，至少需要時間，所以街上的人變少了。此外，只需看看餐廳——餐廳裏客人變少，排隊等候進入餐廳的人也少，堂食晚間7點多8點會滿，但不會再有第二輪。以前餐廳都能做兩輪，而且滿的都是民生餐廳，工作過後快快吃完回家的那一種。

所有這些都表明問題是需求不足，而不是供應不足。那麼，建議開設夜市在邏輯上站不住腳。這個建議是通過增加供應來應對需求不足，似乎把供需混淆了。供應增加，需求不變，那麼商店收益會被分薄，雪上加霜。商店和餐廳受新冠疫情連續幾年打擊，苦苦掙扎，夜市引入更多競爭者，可能成為最後一根稻草。如果夜市攤檔租金比商店和餐廳的租金便宜，情况會更明顯。

也許官員認為把夜市搞得有聲有色，可以帶動消費，讓人覺得有趣，大破慳囊。台灣及泰國夜市受歡迎，因價廉物美、富有特色。香港人工貴、地貴，不可能。加上現在香港匯率高，大陸遊客覺得唔抵，「價廉」做不到。現在的女人街、廟街夜市，賣的不少是淘寶貨，了無新意，「物美」也欠奉，所以水靜鵝飛，攤檔提早打烊。特色事物需要時間土壤浸淫，不是強行人工興建就有的。特色是有故事、有當地脈絡，不是破壞了再憑空作落去。

政府與其搞夜市 不如着眼宏觀問題

早前有很多夜市建議，例如爺孫「落老蘭劈酒」、商場開夜啲、舉辦森巴嘉年華跳忘情森巴舞等等。官方講法可見行政會議成員林健鋒較早前曾建議設立「大笪地」，幾日前又「澄清」其實是在西九或維港兩岸設立攤檔。先不論行政會議成員是否能夠代表政府（特首李家超說政府會收回粉嶺高球場部分土地，兩名行政會議成員湯家驊和葉劉淑儀卻反對），但在維港兩旁開幾個攤檔，為何可以追回落後的幾個百分點GDP？

呂大樂教授批評太多人「廢噏」如何辦夜市並無建設性。美食車、新田購物城、郵輪碼頭、維港巨星匯，有哪個項目是用政府思維而成功的？我同意呂大樂。如果夜市很有吸引力、有利可圖，商界不用政府催谷，已經自發舉辦了，不必政府出手。政府與其高調搞夜市，不如重點解決宏觀問題，小事不干預。搵錢還是商界有辦法；如果商界都無辦法，即是無得救。

註：香港金融發展局《培育當代青年人才 引領香港金融服務業的穩健未來》，2023年8月

作者是香港大學經管學院講師

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