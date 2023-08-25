「人工島研究公眾參與報告」讀後感（文：伍美琴） (09:00)

看着該報告的封面，總覺得比例出了問題。當然這些不是建築圖，但是否也需呈現符合真實狀况的圖象？封面前面兩個島上的建築物，明明是高樓大廈，但其高度比其附近公共空間的建築物沒有高太多，甚至與封面後方島上的某些建築物高度相若，不成比例。

其實最理想的，是給大家看一個合乎比例的構思圖，這樣才可以令市民了解往後大概將會出現的模樣。畢竟，人工島密度是否過高，仍是大家關心的問題。

與土地大辯論報告的差別

至於報告的內容，與之前如土地大辯論或其他新發展區的公眾參與報告，都有不少差別。例如2018年土地大辯論是通過不同渠道蒐集市民意見，包括網上、電話調查、市民提供的意見書，還有量性和質性分析。之前的公眾參與報告，都會提到支持和反對的意見，以及給予詳細回應。但這些都未有在這次報告中出現。

人工島報告表示在7800名公眾人士意見中，約六成表示支持項目，約兩成半反對，餘下沒有明顯立場。可是，我們未能詳細看這些意見。其實只要在收集意見時問准參與者，這些意見應該可以通過網絡分享予大眾。出於好奇心，筆者嘗試把綜合的意見分類。

論篇幅 不解為何「贊成」意見佔六成

第一類為贊成意見，佔所有歸納意見大約兩成多一點。例如支持3個島的設計；人工島應該可以緩解房屋短缺、提升休憩用地及社區設施標準，以改善生活質素；「15分鐘生活圈」和混合用途規劃；做好「藍綠網絡」和生物多樣性，提升生態環境；強化香港各區的連繫和整體交通網絡。但論篇幅，未能明白何解佔了六成。

也許，政府把建議類別也歸納為贊成？其實筆者不贊成建人工島，但如果政府一意孤行，也唯有建議他們會用最先進環保的方法去做。建議類別大約佔所有意見的三分之一，大多是關於土地、交通和融資方面。例如如何做好碳封存；設計好公共空間，而同時可以提升海岸防禦能力；保護人工島四周的生態；採用綠色、環保和節能的建築設計，以處理好廚餘和廢物；保留規劃彈性和提供土地，作更有創意的發展；人工島應該採用創新科技；禁止碳排放車輛出入人工島；各種安排以加強人工島與各區的連繫；及不同的融資方案。

餘下的是反對和質疑意見。例如對「Y形」水道設計及其對海洋生態的影響；未曾做策略性環評；質疑人工島在氣候危機當前的抗禦力，以及為何沒有緊跟國家生態文明策略；從人口下降和「後疫情」商業用地空間需求改變，提出是否需要人工島；公私營房屋比例和職住平衡隱憂；人工島密度太高；擔心將來交通費用會過高，及影響元朗、荃灣、堅尼地城原有的道路網絡。

而大部分反對意見是針對融資安排，擔心會步外國填海失敗的後麈；國際金融市場不穩，擔心項目成為下一代納稅人的負擔；成本可能被低估（因為通貨膨脹和建設抗禦極端天氣的基建異常昂貴），而收益又過於樂觀（尤其是物業和土地價格正在下滑）；擔心人工島拖累香港的國際信用評級等。

市民發表意見 應受尊重

就該報告綜合的意見，不見得有六成人支持，反而是大家仍然有好多提議和質疑。所以，筆者最失望的是報告第四部分「曾發布的回應摘要」。既然政府已經收到那麼多的意見，是否應該認真地回應一下？如果「獨立的填海及海岸抗禦專家委員會」認同設計策略，可否分享他們的專業意見？而生態和漁業方面，既然沒有不可克服的問題，除了賠錢，還會做什麼呢？那麼多人擔心融資的安排，政府會如何處理？其實報告內各項提議和質疑，都值得政府一一回應。

5800億元不是一個小數目，加上社會及生態的成本，往後是要香港甚或這個區域的人「埋單」。城市是大家的，每一個市民都應該有被聽見和在發表意見時得到尊重的待遇。我們都是「城市人」，是天生的地方營造者，應該有責任和義務一起去規劃這個城市的未來。

作者是香港中文大學城市研究課程主任、香港規劃師學會及英國皇家規劃師學會會士

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