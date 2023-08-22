論人口推算—— 迎來「吉祥之兆」後 政府有什麼計劃？（文：林緻茵） (09:00)

連日來，專家學者分析了「流動人口」的定義，以及這半年來進入香港的人，到底是新增的人口，還是趁開關回港的人。對於人口不跌反升，政務司長給了我們一個很正面的解讀：這是「吉祥之兆」。在過去約7個月內，各項人才入境計劃反應正面，似乎也讓官員充滿信心：招攬人才和輸入勞工計劃，可望為未來20多年的人口增長提供重要動力。

筆者無意就流動人口的定義，以及推算是否「過於樂觀／過於保守」作爭論。本文反而希望集中分析兩點：第一，人口的進出，會令香港人口結構產生怎樣的轉變？第二，假設政府的推算準確，即未來每年都會有5萬至6萬人移入香港，社會應該如何適應？

來了的與離開了的 是什麼人？

還記得幾個月前，不少學校正忙着處理學童人口結構性下降所帶來的影響，有的要縮班，有的不幸要「殺校」。在筆者身邊，每個圈子裏都總會有兩三個人已經移居海外，走的很多都是有生育計劃的年輕夫婦；留港的朋友則說，他的助理有一半已移民，一半則在移民潮下被大公司挖角。

以上種種，可能都是大家對香港近期人口流動的印象。當我們把最新的統計處數字與2018年數字比較（見圖），就會發現數字確實呼應了我們一些切身感受：香港幾年之間流失的，絕大部分都是20至39歲的人口；大幅增加的則是60歲或以上的人口。一方面，年輕人口銳減已是不爭事實，而這群人的離開，代表人力和資金的流失；另一方面，新增人口來港後的計劃，卻是未知之數。一加一減，不是簡單的「打個和」。

在人口結構層面而言，統計處最新推算亦已經反映了一點：由於長者佔總人口比例持續上升，就算未來移入香港的人數如預期，都無法抵消高齡化的影響。香港整體勞動人口參與率，會由2021年的57.2%，下降至2046年的51.6%。要應對這大難題，恐怕在今天就需要提早部署。

人口流動與社會矛盾

人口流動帶來的社會矛盾，我們不乏親身體驗：「自由行」對本地民生、交通、租金等的影響，在2010年前後顯得特別尖銳。關於香港「承受能力」的討論，當時甚至激化成政治矛盾。2001至2013年間，「雙非嬰兒」數目增加，也衍生了有關社會福利及資源分配等爭議。最終，當時的政府以「零雙非」及「限奶令」等強制措施，暫時緩解矛盾。

疫後兩地重新通關，近月有旅行團在民區附近聚集，被指擾民；旅監局後來以「禁同區食購」措施，疏導九龍城區的人流。遊客雖是短暫留港，但在某些情况下，這些接觸已足以令人產生摩擦。不同文化背景和生活習慣的人處於同一個空間，摩擦是難以避免的，不一定是因「排外」情緒或一些惡意挑動而形成。

面對遊客衍生的問題，「分隔」人流的措施尚且奏效；惟未來廿年，移入的人口將會成為香港社會的一分子。香港的確需要外來人口補充勞動力，問題在於政策層面上，我們應作怎樣的鋪墊，才能令「摩擦」變成「磨合」？

大量人口移入，會影響社會的利益與資源分配，包括生計、待遇、發展機會。對正在修讀大學的青年而言，當他們不肯定招攬人才和輸入勞工計劃的內容將會出現怎樣的變化，以及計劃何時會終止時，應如何進行職業規劃？要讓留港的青年覺得機會處處，而非增加他們的去意，才不會令「搶人才」計劃出現本末倒置的結果，邊搶人才又邊走人才。

外來人口能否對港產生歸屬感？

對有意申請移民的人，有些地方會設語文能力和國家歷史等考試，以確保移入的人有能力且願意融入當地社會。當有人指出，港人移居海外不容易，不久之後就會回流；那同一道理：移入的人要在港生活，何嘗不需要適應？當他們覺得自己能夠融入香港社會，才會考慮長期定居。所謂「留人」的問題，有一體兩面的意義：外來人口能夠適應新生活，在港找到發展空間；本地的人，也希望加入成為香港社會一分子的人，能夠認同香港文化，而不是大幅改變這裏的文化和生活方式，令香港喪失原來的獨特性。此外，假如移入的人得到了香港的經驗後就離開，對香港而言，將是很大的損失。

或許有人會說，在兩地融合的背景下，來自大灣區其他城市的同胞本身就很熟悉香港，能否適應只是遲早問題。的確，比起港人移居歐美國家，由內地移港的人所面對的文化衝擊較小；而在「一小時生活圈」概念下，他們要往返兩地也相當容易，不會輕易產生移居的「失落感」。然而，這不代表香港面對的問題可就此輕輕帶過：自從恢復通關後，香港大小商戶都直言生意慘淡，因周末北上的人遠多於南下。由內地移居香港的同胞，會否比土生土長的港人更習慣在香港工作、在內地消費？人口改變，對香港整體的消費模式及經濟表現，會產生怎樣的影響？

政府在「搶人才」上的努力，是值得肯定；惟人口變化的影響，不能只看數字上的增減。人口短期增長只是「開端」，並非「一天都光晒」。如何應對人口結構的改變、如何讓外來人與本地人磨合、如何「留人」等，都需要政策配合。不論是文化調適的措施，還是資源與利益的平衡，我們都期待政府拿出更具體的方案。

作者是公共政策顧問

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