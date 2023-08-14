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什麼才是「軟對抗」（文：邵善波） (09:00)

「軟對抗」這說法，首先是由中聯辦前主任駱惠寧提出。2021年4月，在全民國家安全教育日開幕活動上，時任中聯辦主任駱惠寧提出：「凡破壞國家安全的，屬『硬對抗』，就依法打擊；屬『軟對抗』，就依法規管。」港澳辦主任夏寶龍則在今年4月的全民國家安全教育日提醒大家，要「警惕『軟對抗』暗中作亂，警惕海外亂港活動倒灌香港」。但兩個說法，均沒有講清楚什麼是「軟對抗」。

香港政策研究所行政總裁馮可強日前在《明報》歸納了香港數名官員的有關說法（〈如何解讀「軟對抗」〉，2023年8月9日），認為「軟對抗」的含義可以包括以下方面：

（1）「是潛伏的力量、湧動的暗流，目的在挑撥矛盾，甚至煽動港人對中央及特區政府的仇恨」；

（2）「透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道發生和散播」；

（3）「經常在犯法紅線下做，所以要依法規管、開展『網上巡邏』，以及就《基本法》第23條立法，等等」。

這些就是「軟對抗」嗎？馮也承認這些說法「相當籠統」，「含義……的用語都比較含糊，可涵蓋很大範圍，可延伸至無遠弗屆的領域，並令人覺得可用來針對眾多人士」。所以他的文章針對的不是「軟對抗」是什麼，而是像很多人一樣，擔心有人無限延伸「軟對抗」的內容、將「軟對抗」等同為煽動行為、借用「軟對抗」的名義任意擴大打擊面、以「軟對抗」比併誰最愛國，破壞社會的安定團結局面。但什麼是「軟對抗」呢？文章並沒有交代。

駱主任提出，破壞國家安全的行為就是「硬對抗」。這比較簡單，因為《港區國安法》大概已經將這些行為列出，儘管尚未完整，要待基本法第23條立法作補充。違反國安法的，當局當然會依法打擊。但對於屬「軟對抗」的行動，就依法規管。那又是依什麼「法」呢？怎樣「規管」呢？首先就要弄清楚什麼是「軟對抗」。

明或暗並非「軟硬對抗」分界線

首先，「暗中作亂」的「暗」，並不是「軟」、「硬」的問題。如「作亂」是違法，就是硬對抗，就得以法律制裁。明、暗並不是軟硬的分界線；傳播形式、渠道，也不是界定軟、硬的標準。如「透過不同網絡、媒體、文化藝術等渠道發生和散播」，若其內容是「煽動港人對中央及特區政府的仇恨」的言行，就是違法的，就得以法律處理。倘遇到一些網上活動，欠缺法律規管，那就是立法的問題。這些行為也不會因為傳播的方式，而被定性為「軟對抗」或「硬對抗」。

網上的煽動仇恨言論，本身就是違法行為、對抗行為，沒有什麼「軟」、「硬」的分別。法律上出現漏洞，也不是區別「軟對抗」與「硬對抗」的標準。例如在網上發放「港獨」歌曲作為香港的「國歌」，反對力量在境外發起活動，阻止及騷擾香港紀律部隊在加拿大出席國際活動，都是正面的對抗、搗亂的行為，不屬「軟對抗」。

探討何謂軟對抗

那什麼才是「軟對抗」呢？試用數個例子來探討這問題。

如果有個「黃」的圖書館管理員，他支持「港獨」、反對國安法。學校要將涉及「港獨」、違反國家安全的讀物下架，他就以魯迅的作品是「鼓勵學生上街」、推翻現有秩序為由，下架魯迅的書籍。將反「港獨」、違反國安的要求，無限擴大，這就是「軟對抗」。

如果有一個同情甚至內心支持那些參加2019年「黑暴」運動的年輕人的檢控官，被上司要求主持起訴這青年人，他就有意採取一些錯誤或不適當的指控，蓄意導致敗訴，這也是一種「軟對抗」。若一個有相同情况的法官要實行「軟對抗」，就更容易了。

「軟對抗」最典型的一個例子，就是「黑暴」事件之前，在立法會上演的那些宣誓鬧劇。法律上要求議員就職前，必須宣誓效忠香港特別行政區及遵守基本法。但這些人並不認同這兩個要求，惟為了上崗，拿下議員的權力及好處，這些反對派當選人在莊嚴的立法會會議大堂上，採取各種形式，包括帶上道具、服飾及標語，宣讀誓辭時做各種蓄意及不必要的停頓，着意表達其藐視、污衊整個嚴肅的宣誓程序。而坐在台上的主席，及在旁邊負責監誓的秘書長，卻視若無睹，完全不當一回事。這就是「軟對抗」。

軟對抗違反的必不是國安法

「軟對抗」實際上是一種抵抗、抗拒的行為，表面上不一定違法，但可以是違法，例如2014年「佔中」行動。公民抗命（civil disobedience），即反對派鼓吹的「和理非」（和平、理性、非暴力）抗爭行動，也是一種「軟對抗」。它是非暴力，但行為是明確（搗亂、擾亂交通秩序）違法的。所以「軟對抗」也不一定是非違法的行為，惟它違反的一定不是國安法。戴耀廷推動的「35＋初選運動」，就有明確顛覆政府的目標。雖然手段是「和理非」，但絕不屬於「軟對抗」。

立法會議員謝偉俊將「軟對抗」與「軟實力」這兩個完全不相關的概念拉在一起，認為「『軟對抗』和『軟實力』只是一線之差，倘政府和個別政界人士，將尖銳批評或不主動配合的行為都視為『軟對抗』、對國安有害而加以打擊，會扼殺香港最大優點」。這其實與馮可強的出發點相似，擔心一些人以「軟對抗」為藉口，打擊提出不同意見的人。

但這些指控，都清一色沒有提出任何具體的事例或事實，以支持他們這個顧慮、擔心，特別是涉及這類行為的官員的言行。社會上是否出現言論自由空間收縮、有沒有寒蟬效應，跟提出「軟對抗」的概念並無必然關係。

維護國安乃長遠持久工作

這探討反映處理「軟對抗」的行為，並不是依法規管這麼簡單。依什麼法？怎樣規管？有關方面需要採取因時制宜的手段。社會也要有高度警覺、較全面的認識，才能有效處理「軟對抗」的問題。

中央政府及港府官員提醒大家，要對各種「軟對抗」及「硬對抗」的行為提高警惕、增強認識，是正確及有必要的，因為正如夏寶龍主任早前提醒大家，危害國家安全的因素、動力，並未完全消失，也不會消失。維護國家安全會是一個長遠、持久的工作。

作者是新範式基金會總裁

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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