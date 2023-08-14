中國見頂？ 香港敗陣？（文：張炳良） (09:00)

當前香港詭局

回歸後國家看好香港、國際看好中國，內企外商、資金專才湧進落戶，鞏固其全球樞紐地位。可是近年本地及地緣政治急變，動搖過去支柱。海外懷疑論者指香港表面依舊，內涵在變，失去昔日之多元，國際化在褪色。反映西方主流輿論的《經濟學人》（The Economist，2023年5月13日），突出「中國見頂論」（Peak China），並總結在雙城競賽中香港已敗陣予新加坡。

論實力，香港經濟底子仍然豐厚，包括金融、服務業、專業人才及空運海運；城市管理、醫衛教育、交通治安等居國際前列，文化演藝蓬勃。放諸其他城市，必羨煞旁人。一片貶港聲中，世界銀行全球治理指標仍予香港很高評分，除了「發聲與問責」及「政治穩定」。

亂後轉治及興，政府卻憂慮「軟對抗」。部分港人政治情結未解，《港區國安法》下患得患失，移民潮再起，人才流失。當前詭局，實力與疑慮並見，帶出兩大問題：（1）「一國兩制」是否有變，國際上是否仍看好？（2）地緣政治逆轉，身處中西抗衡的香港，難以返回從前左右逢源兼收之境，是否注定萎縮？

中國還需要香港嗎？

由英治時期西方與華貿易的「中轉港口」，至冷戰時突破美國帶頭圍堵禁運中國的「缺口」；從改革開放後為內地引進外來投資、技術和管理知識的「窗口」／「門戶」，至其後提供內企融資上市、走進國際的「跳板」，香港一直連接中西，並成為內地社會主義與國際資本主義之間的戰略「中介」。

以往中央肯定香港之另類，內地借鑑香港經驗制式，透過香港了解國際慣例。內地人樂於訪港，因其多元與不一樣的社會氛圍、資訊發達；不少人來港看病就醫、升學執業、投資置業、經港出國。隨着內地經濟和科技躍進、改革創新，滬京深渝等城市的發展規模超越香港，而香港反似緩滯，在吃老本。

2019年發生「反中」「排內（地）」動亂後，被視為國安短板，變成「什麼都是問題」。批港言論要求把香港削位、「以深領港」，建制圈內有鼓吹以內地為師。香港過去對國家的意義在於提供方法與答案；今天內地城市參考境外經驗，多寧取新加坡模式。

中國還需要香港嗎？去年香港回歸祖國25周年，國家主席習近平發表「七一」重要講話，突出幾個要旨：必須長期堅持「一國兩制」；必須保持香港的獨特地位和優勢，加強國際聯繫；肯定香港對中國現代化和中華民族復興必將作出重大貢獻。中央仍重視香港發揮另制的獨特作用和國際聯繫；但香港要能內地城市所不能，超前而非內向，才有吸引力。

西方仍需要香港嗎？

國際上（尤其西方）仍需要香港嗎？因英治歷史緣故，香港長期聯繫西方及英語世界，國家期望回歸後延續此特色。冷戰時西方利用香港窺探中國大陸，之後進而作為開拓中國內地商機和市場的區域總部。

但近年陷入「錯估中國」之迷思，認為押錯注於中國改革，曾以為中國必走西方之路，卻鞏固了其黨國體制，而中國強起來，動搖美國主導的全球秩序。美中交惡下，西方愈抵制封鎖，我國加強反制，則外資外商受壓避險，必減少在華投資及依賴中國供應鏈，而內地企業進軍西方市場亦不斷受遏，均觸動香港中介經濟的死穴。

國際上「中國威脅」論蔓延，知華的學者專家紛紛變成疑中派。美國皮尤研究中心（Pew Research Center）去年中報告，在19個國家中， 按中位數有68%的人對中國態度負面，多數人也認為中國的影響力在上升（註1）。該中心今年4月調查更發現，38%美國受訪者視中國為「敵人」，比去年上升了13個百分點。

西方懼中疑中反中情緒高漲，並認定港區國安法下「一國兩制」走樣、香港自由收窄、高度自治不再。美英帶頭看淡香港，定性「風險」，一些跨國公司把區域總部由香港遷往也有國安法的新加坡。與非西方的經貿能否補足此失，不能盡想當然；開拓亞洲市場，新加坡早着先機，並正銳意取代香港的主要樞紐地位。香港仍活躍於國際金融貿易及文教交流，但樹欲靜而風不止。西方若放棄中國，必會「減持」香港，淘空其資金和人才。

須看中國未來

說到底，看國家的未來。美國拜登政府正對華實行鎖喉戰，欲置之於窮途；惟全球化下供應鏈和科技鏈扣連，中國乃非常龐大的市場和產地，若衰退必衝擊全球發展，終致眾輸，而美國因結構性的積弱也不能經濟上彼消此長。

西方跨國公司多年來與中國（含香港）建立了錯綜複雜的業務利益關係，脫鈎代價很大；但它們的確在再平衡風險與機會，轉移部分業務與生產至東盟國家和印度（註2）。

目前格局下，關鍵在於自強。近期內地投資及消費動力不振，地方債務高企，資金鏈不順，經濟陣痛非輕，急需重振對民企、平台經濟和房地產的信心，讓市場早日回歸良性循環。在此嘗試抓些長期脈絡。

（1）中國崛起之勢已成，1990至2019年實質GDP（本地生產總值）平均年增近10%，貢獻全球GDP增長逾四分之一，體積之大，外力遏制不了，國民儲蓄率高。中國的高端製造和創科能量，今非昔比，仍在向前。人口高峰期過後能否持續增長，有賴提升生產力質素，理順結構性矛盾、制度落差及政策反覆。

（2）中國的體制有其韌力，也存在缺陷。國家大，問題多，但人才和手段也多。中國仍是發展中國家，前總理溫家寶的「乘除論」至今適用（註3），發展過程順逆交替，過去屢破敗退預言，在問題和矛盾中前進，不會停止改革。

（3）中國要走因應本身條件、文化與傳統的現代化道路，不等於要排外。歷史上各國走向現代，路徑有同且異，德法俄跟英美不一，日韓印也別有特色。文化與制度可以借鏡但不易移植，現代化不等同全西化，世界文明乃熔爐，不囿於單一體系戲碼。

（4）中國不搞輸出制度，欲於既有國際秩序下發揮大國影響力，修正遊戲規則，促進多邊發展。但中國急速崛起挑戰美國霸權，時見民族主義亢奮。美國一霸獨大後，接受不了多極秩序，更視東方中國強國為對西方文明的威脅，這才是要害。

（5）中西特別是中美對立，文明體制經濟軍事利益交錯衝突，軟脫鈎、真冷戰之局已成。西方不倒、東方不敗長期膠着下，不求對決，競爭「共存」，才有出路，承認此現實方能恢復穩定秩序。

香港自處和定位

一個時代已經過去，香港須有憂患意識，慎思未來發展路徑。目前人力、土地和資金三大供給要素皆處瓶頸，急需穩住投資與人才，釋放動力，減少內耗，打破老套，增強內部解決問題之能量，不靠向國家伸手。大灣區發展，香港應敢於主動，視野要超越灣區，連上國際。

一個城市不能沒有靈魂和文化魅力。香港要堅持自由開放、五光十色、法治社會、賢能治理、專業精神、人文價值、公民參與。人心興順，才有社會自信。國家安全，終靠愛國之情而非怕國法之懼。國際化應擁抱全球觀，不唯美英是從，亦慎防極端之「去西化」、自我孤立，把原有優勢拱讓新加坡。過猶不及，壞了國家對特區之期許。

美國封殺中國之下，香港須保存靈活「缺口」。從積極想，推動「共存」格局，香港在另制另軌外交上（商貿專業、文化知識界、非政府組織）更應有所作為。與新加坡的親美友中不同，香港站穩國家利益，面向世界，傳統上跟西方友好，若善用「兩制」下獨特空間，仍可於變局中找到戰略位置、能新加坡所不能呢。

風物長宜放眼量，就看新一代港人的目光和勇氣！

註1：不單歐美日對中負面，連曾對中友善的韓國，今竟有八成人態度負面；見報告「Negative Views of China Tied to Critical Views of Its Policies on Human Rights」。

註2：按國際顧問公司麥肯錫調查，發現美國跨國企業視中國為三大投資優先地的佔比，已從2010年77%下跌至2022年45%。

註3：即把問題乘以中國（當時）13億人口，把成就除以13億人口。

（「香港之變」系列之三；首篇〈香港之變與「一國兩制」想像〉刊今年7月4日，次篇〈香港再出發 考驗民心與政策兌現〉刊7月11日）

作者是前運輸及房屋局長（2012-2017）、香港教育大學前校長（2008-2012，時稱香港教育學院）

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