遍地盡皆中南海 到處都是釣魚台 ——從「汪洋進京」談救災、民情和管治文化（文：劉銳紹） (09:00)

這副對聯還有延伸解讀。「遍地盡皆中南海」，指各級地方政府各自為政，按其本地實際需要，或他們心裏的「大局」，效法中南海發號施令，造成實質的不顧大局。「到處都是釣魚台」，指平時沒有災害的時候，地方官員都像活在貴麗豪華的釣魚台國賓館，出事時才投入救災。

我看到這副對聯，沒有苦中作樂的黑色幽默感覺，只有一片感同身受的悲傷和痛苦，腦袋盤旋着一個歷久長存的問題：以前我也採訪過這類災害新聞，每次都聽到要汲取教訓、做好基礎建設、健全制度、防災勝於抗災、抗災勝於救災。可惜，言猶在耳之際，新的災害又出現了。以前常聽到一句話：人定勝天！難道現在無法驗證這句話嗎？

（1）吸收了多少經驗教訓？

──對於這次大水，有關方面指這是140年一遇，包含着此乃特殊事件、天災、不可抗力的意味。從雨勢來看，這是事實。不過人們馬上記起河南鄭州水災，只是兩年前的事。那次災後，中央發出指示，要求各地均須做好防汛防災的基礎工程。事實上，這類指示多年來在「發生特大災害後」都不斷發出過，但效果如何呢？也許，「特大災害」要特大工程才能應付，一下子未能完成，但至少要有全盤規劃和地區性的規劃。可惜，不少地方政府只看重地面上可以炫耀的工程，卻忽略了在地下看不見的疏導工程。前者可以贏得讚賞和邀功，後者則是吃力不討好的苦差。這種政治文化，加上「何必前人種樹，後人乘涼」的思維，更變成一種無形阻力，必須由中央協調解決。

──基礎建設難以一下子完成，惟防災制度和措施大可馬上改善。例如在什麼情况下泄洪？泄洪前的預告工作怎樣才能妥善？哪些地方需要泄洪及如何引導大水流向？諸如此類，都必須科學決策，而且需要早為之計和公開說明；否則，在天災之餘必然加深人禍。

以這次受災嚴重的涿州和霸州為例，災民收到泄洪信息的時間是一大爭議（跟上次鄭州水災有類似之處）。此外，為什麼有些地方（例如雄安）可以避過天災？均涉及官方的「全局概念」，但這些意念如何能夠服眾？也是必須審慎處理的問題。否則，災情之外就是民情不穩，也是加深民怨的明顯原因。

──當民情不理解的時候，如何處理是重要一環。網上可見，霸州災民在政府大樓門前拉起橫幅「還我家園，明明是泄洪原因，卻說降雨所致」；突然，他們被一批黑衣人追打。這類事情在河南鄉鎮銀行事主陳情，以及其他官民矛盾的事件中都出現過。無論是哪方面的人，官方都不能縱容暴力。如果由此形成另類的管治文化，就會雪上加霜。

（2）從中央到地方 如何安撫民情

──這次水災出現後，民間關注中央領導層會否到場視察。至近日，終於出現副總理張國清的身影。有媒體間接代為解畫，指領導人日理萬機，而且憑今天科技，不需到達現場都可指揮救災。不錯，這些說法可以成立；惟領導人到災場的作用，不在於具體的指揮救災工作，而在於另外兩種作用：一是安撫民情，二是在政治上顯示重視從而發揮政治監督。

這次河北水災期間，內地網絡出現一個殊堪玩味的現象，就是播出前領導人視察災情的片段。例如1998年長江流域大水，時任總理朱鎔基親到災場前線視察，並斥責「豆腐渣工程」；2008年時任總理溫家寶第一時間到四川大地震災區，並有「多難興邦」之句。這又令人回憶消失了的片段。當時溫家寶對救災的軍人說：「是人民在養你們，你們自己看着辦！」這就是政治督軍的作用——儘管總理無權指揮軍隊，只有軍委高層方可。

坊間另一個關注視察災情的焦點，就是希望領導人毋須擔心到場視察會引起尷尬場面。網上視頻可見，前副總理孫春蘭疫情期間在武漢某小區視察，樓上居民高聲叫喊「（紓困措施）假的，假的」。此後，視察工作都加強組織。

──這次水災發生在北戴河會議期間，外界關注領導人動向。目前沒有北戴河會議的消息，有否因應廣泛災情而取消或延遲？不得而知；也沒有領導人身在北戴河的新聞。近期可見的是，政治局常委蔡奇受習近平委託，慰問到北戴河休息的專家（此乃慣例）。換言之，北戴河的某些活動仍是報道範圍。

其實，領導人在北戴河開會，只要增加透明度，讓大家知道他們為國是籌謀，也無所謂；如能兼顧民情，則更有利於建立形象。筆者記得有一年的北戴河會議，時任全國人大委員長喬石在沒有會議的兩天到外地視察，不少民眾已心情舒暢，不會被「夏宮不知民間苦」的愁緒困擾。

──如何報道災情，也是安撫民心的關鍵。根據慣例，中央部門要求按新華社內容發稿；但若干傳媒的記者卻以私人身分到災區探訪（不用採訪字眼），並在其社交平台發布消息。以前，有關媒體馬上把記者召回，以免觸動上方，惟這次仍見有「私人探訪」的記者報道。不知是無法召回，還是反映有關方面紓緩民情的一些新舉措？總之，讓民意充分表達，將有利於官民雙方。

（3）未來的一些觀察點

──兩年前鄭州特大暴雨災害後，國務院做了調查報告，指出有關方面「應對部署不緊不實」、「應急響應嚴重滯後」、「措施不精準不得力」；事後還懲處了89名官員。這次水災之後，也應該深入調查研究，找出事因和問責，長遠杜絕禍患。

──民間的賑災情緒如何？也是觀察點之一。1991年華東大水災，全國上下一心救災，香港某電視台的救災歌曲：「滔滔裏，假使一個是我，問我怎麼過？」我至今仍深深記住。眼前，不管民間反應如何，官方也可先行帶動富裕一族的救災工作，讓盈利的大財團、大企業和富豪表現他們的愛國情懷。這樣，才不會讓「遍地盡皆中南海，到處都是釣魚台」之怨響徹千山。

作者是時事評論員

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