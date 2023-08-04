香港要復和 觀念修正不可缺（文：周永新） (09:00)

復和是返回 修和是修正後恢復原狀

「復和」指的是恢復、返回，好像在修例風波之前，香港社會是相較和諧的，大家對政制發展的意見雖有分歧，但無論政府、建制或泛民派，都願意保持接觸，甚至坐下來商討各方都可接受的方案。修例風波一起，這樣有商有量的日子，從此一去不復返。因此，現在講的「復和」，應該是返回當初大家仍可對話的日子。

不過，以目前情况而言，這樣聆聽對方意見的日子，還有可能嗎？當然，復和並不一定是指平息政制上的爭拗，而在於整體社會的氛圍——復和是希望社會能夠重建一種互諒互讓、彼此接納、不搞對抗、凡事尋求共識的社會狀况。可惜的是，這種復和的意願，看來也非輕易可以達到。

至於修和與復和的分別，首先要明白的是，復和與修和雖有分別，共通之處是兩者都希望社會能夠返回以前那種和諧狀况，就算各人有不同意見，但不會水火不容，並且在可能範圍內，尋求大家都能夠接受的解決辦法，過程中當然要有妥協和讓步。復和與修和不同之處是，復和主要是願望，並不一定有行動；修和則比復和走多一步，有計劃和行動地去達到目的。

李家超以施政成績證實香港有前途

《港區國安法》實施後，香港總算擺脫了因修例風波而出現的混亂和暴力；不過，由治及興，特別是返回往日那種有商有量的日子，看來路途還遠呢！李家超出任行政長官以來，施政以結果為目標，他盼望的是社會不再糾纏於一些理念上的爭拗，例如香港是否仍是一個民主和自由的社會，而是希望香港恢復穩定及國家安全受到保護之後，香港經濟能夠重拾發展動力，並且在民生事務上，能夠一如習近平主席所望，市民住得寬敞一些、長者得到的照顧好一些、兒童享受的教育多一些、青年有更佳的就業選擇。

簡言之，李家超希望以施政的成績說服市民，香港是有前途的，社會也能返回往日的繁榮和穩定。

經過一年多努力，李家超的表現，就筆者所見，市民大致上是讚許的：失業率下降，經濟恢復增長，公屋輪候時間縮短一年多，長者、兒童、殘障人士的福利措施得到改善。這樣，香港會否因此復和？看來情况並非這麼簡單！

無疑，香港由亂到治，港區國安法起了關鍵性的作用，李家超也成功帶領香港經濟重拾正軌；惟社會穩定的背後，一種難以形容的隔膜和無力感，總是在港人中間揮之不去—— 一些人對這兩三年來的改變感到陌生，一些人覺得生活再不一樣，一些人認為他們應有的權利受到壓制。總言之，社會穩定的背後，港人仍存在不少疑惑和困擾。

隔膜與無力感 總是揮之不去

這樣，香港怎能復和？正如西諺所言，「觀念是不容易消失的（ideas die hard）」。筆者認為，恢復社會穩定是第一步；惟港人對香港的想法若仍然存在分歧、所持觀念南轅北轍，彼此又不願包容和接納，香港是無法復和的。所以，就算港人對香港的未來難有共識，為了復和，首先要做的是修正一些觀念，或加以澄明、補充，否則復和只會停留在夢想的階段。這樣，什麼觀念需要修正？

第一，必須修正的是港人對一國兩制中「一國」的看法。回歸以來，不少港人對回歸的理解，是香港不再由英國管治，香港成為中國一部分；不過，他們理解的中國，很多時只有地域的意義，甚至與中華民族混為一談。政府應該明確指出：回歸是中國在香港恢復行使主權，這裏的中國是指中華人民共和國；而香港所以能夠回歸祖國，是管治中國的中國共產黨爭取得來的。因此港人應該明白，一國兩制的「一國」，是指中華人民共和國；而生活在香港特區的中國公民，他們擁有《基本法》和《中華人民共和國憲法》賦予的權利及義務。

自由人權等非洪水猛獸 但要補充

第二，必須修正的是港人的核心價值。香港能夠恢復和諧，條件之一，是返回習近平主席所提醒的、港人長久以來擁抱的「包容共濟、求同存異」精神。可惜的是，近年港人對香港的核心價值常有不同理解，也不願意求同存異，這樣又怎麼能互相包容和接納？

什麼是港人的核心價值？對不少港人來說，特別是年輕一代，港人的核心價值就是民主、自由、人權、法治；而他們對每個觀念都有固定的看法，例如「民主」等同一人一票的普選、「法治」代表司法制度有凌駕性等。

筆者過去在本欄曾經指出，民主、自由、人權、法治等價值觀念，過去不時被「異化」，例如追求民主，為什麼追求的就是一人一票選舉？為什麼港人的民主進程，要由一人一票的選舉方式决定？除此以外，為什麼港人的核心價值限於民主、自由、人權、法治這4個觀念？為什麼誠信、仁愛、清廉等傳統以來重視的道德觀念，不可成為港人的核心價值？民主、自由、人權、法治本身並非什麼洪水猛獸，不用因為被稱為普世價值而被廢棄，惟只有這4個觀念是不夠的，必須加以修正、補充。

加深港人對自己「一制」的了解

第三，必須修正的是港人對香港「一制」的看法。近日有意見認為，香港應「去政治化」，返回往日香港作為經濟城市的特質。香港從來便是一個經濟城市，政治僅在特殊情况之下，才成為港人關心的話題。

筆者認為，香港過去幾年所以停滯不前，並非政治搞亂局；根本問題是不少港人對一國兩制的「兩制」沒有充分認識，有時更以香港的「一制」抵制內地的「一制」，甚至鼓吹歧視內地居民，後來更催生了「本土化」運動（「本土化」與「本色化」是兩回事），形成一股跟內地分隔的浪潮。

因此，除了修正港人對「兩制」的認識之外，更重要是加深港人對自己「一制」的了解，特別是香港資本主義制度的獨特之處，否則如何融入國家的發展大計？港人對香港的未來怎會有共識？

香港如何復和？觀念上的修正是必須的——港人必須認識回歸的意義、自己中國人的身分、什麼是港人的核心價值，以及香港「一制」與國家和內地「一制」的關係。至於如何掌握修正後的觀念，依循一國兩制方針，以愛國愛港為核心的管治理念，確立香港未來發展方向，下次再談。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）