心宜剗襪步香階 意如手提金縷鞋 ——從通訊局建議豁免「持平」談起（文：劉銳紹） (09:00)

我自問歷來都很努力持平地研究問題，這時也懵了。即使我很想了解官方的尺度，但恕我魯鈍，老是學不懂。心想：凡是涉及意識形態、思想傳播、教育引導的東西，最好是細水長流、潤物無聲，才能入心入腦；否則敲鑼打鼓、持刀開腦，反而會令人疑惑和難以捉摸。忽然想起李後主憶述他與小周后幽會的《菩薩蠻》：「剗襪步香階，手提金縷鞋。」脫鞋微步，靜悄談情，自然感染，觸心交流，方能說好香港故事。故有今天標題。

（1）難以理解的「豁免持平」

對於通訊局的建議，以至日後如何執行，我尊重他們有權這樣推動；但從原則、理論、邏輯、事理等角度看，卻難理解箇中奧妙。

──「持平」兩字本身已是抽象的概念，還有廣義和狹義之分。從一般現象可見，前者以普羅大眾的主流意見為主，兼容其他意見；後者則以官方的標準為骨，不一定兼備其他內容。現在建議的「持平」，到底是哪個為準？

──什麼是「持平」和「恰當地持平」？如果民間認為「總體持平」，惟中間有不符官方意圖的內容，無論比例多少，會否被官方視為「不持平」？

──現時建議「持平」不適用於有關國民教育、國民身分認同和正確認識港區國安法的節目，是否間接承認現時的有關節目「不持平」，才需要豁免？果真如此，那麼這是與時俱進？度身訂做？還是削足就履？

──假如認為這類節目應該單刀直入、無議論空間，本身是可以「不持平」的；但通訊局表示，新聞及其他時事節目仍要「恰當地持平」。那麼，這種文化到底是鼓勵大家持平還是不持平？

──其建議提出「內地信譽良好的媒體」一詞，但沒有具體和明確標準，這又令人呆了。有一次，前總理朱鎔基在清華大學說，他經常看某官媒的電視新聞，是要看它怎樣胡說八道（當時見於公開視頻）。也許他說笑，但到底是他和播出該片段的視頻「不持平」，還是被朱鎔基批評的大台信譽不好呢？

──有行政會議成員表示，「如果內地批得，香港都無問題」。其實，這裏就有問題，問題在於：是否意味「內地批得，香港才沒有問題」？不妨舉一例子，內地最新網劇《我的中國芯》原定7月10日播出，惟突然被叫停，因有人投訴這是「低級紅高級黑」，影射中國被外國制裁。假如內地在播出期間叫停，香港是否「無問題」？如果買了版權而同樣要停，「兩制」的特色和位置又在哪裏呢？

（2）通訊局建議所反映的背後情况

──上述疑問沒有答案，但相信也反映了建制派和親官方媒體面對的問題。通訊局稱，有持牌機構憂慮因遵守持平要求，加入反對國安法言論而承受違法風險，或因沒有包含對立觀點而遭投訴，所以才建議「持平規定在此類節目不適用」。其實，這些兩頭不到岸、兩面不是人的困境，要解決不難，只要讓它們按廣義的持平行事就行了。可是，它們卻沒有這個選擇，或不去做這個選擇，於是它們的擔憂就是實質的了，才把這個球踢回官方手裏。如今，「持平」豁免了，惟它們和通訊局同樣面對公眾眼中的不持平，而且這個印象還會因為豁免「持平」而增加。這是解決問題還是製造問題呢？

──現時的建議強調「內地信譽良好的媒體」，那麼，如果引入外國節目或其他內容，可否毋須理會是否「信譽良好」的媒體呢？現實上，香港現時還可以播出一些反映外國觀點和價值觀的節目及電影，那麼，日後「信譽良好媒體」的要求會否擴大到外媒呢？

──更令人關注的是，現在其建議對電視和電台某些節目豁免「持平」，日後其他媒體發表相關內容時，又是否將會豁免呢？從官方推廣國民教育、國安意識的角度看，也許順理成章，但這「豁免持平」又會否變成另一種按需要而變的政策呢？現實上，官方可以這樣做，無人能擋，惟這又回到最基本和根本的問題：度身訂做的衣服，可以適合所有人穿嗎？不合身的人會穿嗎？

──總之，現時的建議也許為了解決業界面對的某些問題，但從原則、理論、邏輯、理據等方面看，都出現打困籠、搖船撞櫓的現象，好像拉起褲來掩肚皮，但又露出三寸金蓮。筆者建議有關方面在諮詢期間，多點從公眾接受的角度，思考解畫的理由。例如：港英政府年代也有直銷政策的節目，還要轉播英國廣播公司的新聞；港府除了直銷政策之外，日後也會通過各種媒體吸收市民意見，以作平衡。

（3）如何處理「豁免持平」的後續工作

──歸根結柢的解決方法：（一）除了現時列出的範圍之外，不再把這類直銷式、督學教育式的「豁免持平」無限擴大到其他領域；（二）容許和鼓勵官方媒體、持牌機構、建制傳媒和各種媒體，都可以按廣義持平的標準討論問題，正、反、負、副面的內容都可以觸及，建制傳媒如主動和帶頭持平報道及訪問，將是一大功德；（三）官方可以批評討論的內容，但不宜輕易變成批判或延後追究的行動；（四）鼓勵各方除批評之外，多點提出解決問題的方法；（五）官方對各方提出的批評內容（即使是相反意見），形式上也要表示歡迎和「有待研究」。事實上，這些只是創造氣氛的公關技巧。官方怎樣對待建議？天曉得！外界也難影響。官方除非連這種氣氛都不想創造，否則不宜沒有反應。

──其實，現時的傳媒和傳媒人中，仍有一些力求客觀持平行事，惟現實卻是：即使是有喜報喜、有憂報憂的傳媒和傳媒人，也會因為「報憂」而被「另眼相看」，不時受到「親切關懷和溫馨提示」；相反，他們報喜、揚善及持平的內容，卻被視為「掩飾報憂的外衣」。這是「定性文化」、「一刀切」和「矯枉必須過正」思維作祟的表現而已。

──即使官方從狹義的「持平」考慮問題，重點是官方角度，但仍有一個關鍵位，就是可側而不失衡。尤其中外鬥爭愈來愈激烈，如何避免香港被扯入其中（雖然難以避免，惟可以減低程度），那就必須講究「剗襪步香階，手提金縷鞋」的技巧。這不是偷情，而是對外談情的策略。

作者是時事評論員

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