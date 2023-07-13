權貴運動（文：湯家驊） (09:00)

高球並非權貴運動

高球也不是權貴運動。記得有一次在美國公眾球場打球，同隊一齊打球的一位是銀行家，另一位是通渠工人。大家社會背景相當不同，惟也打得十分開心融洽，共同度過一個難忘的早上。高球在香港沒有普及，不是因是權貴運動，只是局限於土地供應罷了。

最近有記者高調報道，粉嶺高球場門高狗大、閒人免進，暗示球會是權貴之所，看了簡直令人啼笑皆非。試問有哪一個私人會所不是閒人免進？便是馬會，入馬場觀看賽事，觀眾都要得到馬會同意，更不能隨便進出馬會會所。粉嶺球場每天都開放給公眾打球，但須經過球會安排，與馬會有什麼不同？何來權貴之說？

我更不認為自己是權貴。行政會議只是某些政策上特首必須諮詢的法定機構，我們沒有決策權，也沒有執行權。無權非貴，說我是權貴是誇張了。但最重要的是，不同群體對社會資源有不同看法，有何不可？為什麼硬要從民粹角度煽動仇富情緒、製造內部矛盾？

特首說拆高球場建公屋是前朝政府決定的，這不是一個好的答案。當時，北部都會區和大嶼山填海均未落實，加上政府害怕得罪所謂民主派推動的民粹思想，才有此決定。但若決定不夠周詳、忽略各種平衡考慮，現屆政府仍必須閉耳盲從嗎？

需找到適合平衡點

拆場也好，不拆場也罷，更重要的是「一國兩制」是一個平衡制度。《基本法》規定我們走的是資本主義制度，不是福利制度，更不是共產制度。國家要我們做的，是維持國際金融中心地位，而非建設一個石屎森林。

建公屋是重要，但也要找到適合的平衡點。更關鍵是，特區政府絕不能容許民粹主義、仇富心態不斷蔓延。所謂民主派在2019年前便以「自由民主」之名，挑撥社會內部矛盾、互相仇視，今天不能排除也有人以貧富差距為藉口，而促使社會分化、階級鬥爭之政治目的。

社會不少有心人提出了多個建設同等公屋數目之替代方案，可惜未見政府公開回應。假若政府認為便是不改建公屋都要收回8洞場地作公眾之用，只要能夠保全無數古樹、稀有蝴蝶、貓頭鷹及其他候鳥，這也不失為可接受的方案。

無論如何，把這過百年的歷史遺蹟改建為小量房屋，而不去考慮其他保育價值相對較低的荒廢之地或郊野邊陲，從不同角度看，也非符合整體社會長遠利益之決定。希望社會仔細三思。

作者是民主思路召集人

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