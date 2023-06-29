瓦格納叛變與莫斯科平行時空（文：王家豪） (09:00)

不過，俄國防部旋即發聲明否認指控，然後聯邦安全局（FSB）以煽動武裝叛亂的罪名起訴普里戈任。翌日清晨，普里戈任宣稱瓦格納部隊已控制俄國西南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施，甚至揚言要揮軍往莫斯科。作為回應，莫斯科市政府宣布實施反恐制度狀態，及將通往俄國首都的所有主要公路封閉。

於24日早上10時的全國電視講話中，俄國總統普京表示瓦格納的叛變是叛國行為、對國家背後捅刀，承諾會懲罰所有叛國者。有賴白俄羅斯總統盧卡申科調停，同日傍晚普里戈任忽然下令瓦格納部隊折返基地，聲稱要避免造成生靈塗炭。克里姆林宮其後表示普里戈任將往白俄羅斯，而他和瓦格納的刑事起訴將被撤銷。

在歷時36小時的叛變中，觸發事件的主因和導火線到底是什麼呢？還有瓦格納叛變，會對俄國政局及俄烏戰爭造成什麼深遠影響？

僱傭兵與正規軍的鬥爭白熱化

據美國國會研究處的資料顯示（註），瓦格納集團為俄國最有名的僱傭兵組織，以非正式途徑為俄方達成外交目標及向全球各地擴張影響力。它最先於敘利亞內戰嶄露頭角，亦協助俄國吞併克里米亞和入侵烏克蘭東部頓巴斯，而且為中非共和國、利比亞和蘇丹等非洲國家提供服務。在俄國法律框架下，瓦格納集團屬非法組織，不隸屬俄國防部，但它的首腦普里戈任跟克宮有密切聯繫，被指聽命於總統普京的直接指示。

在俄烏戰爭不如俄方預期、俄軍未能達成關鍵目標後，瓦格納集團的地位日益增長，導致它與國防部的競爭和衝突有增無減。在開戰初期，瓦格納部隊主要派遣規模細小但訓練有素的部隊協助俄軍作戰。隨着俄軍表現持續不振，瓦格納自去年中起擴大參與戰爭的規模，包括嘗試佔領烏東城鎮巴赫穆特（Bakhmut）。上月中普里戈任宣布旗下部隊佔領巴赫穆特，使他在國內聲名大噪，一躍成為俄國第五大最值得信賴的政治人物（與前總統梅德韋傑夫和共產黨主席久加諾夫並列），全因他為俄國帶來了望穿秋水的「勝仗」。

透過瓦格納集團相對有效的軍事表現，普里戈任尋求在國內換取更多政治籌碼，結果招致軍方和其他管治精英的不滿，甚至釀成公開內訌。儘管瓦格納集團獨立於國防部運作，但它仍依靠俄軍的後勤和炮火支援。早於今年2月，普里戈任便公開但不點名批評國防部扣留彈藥物資，致其部隊的行動受嚴重限制。

普京「仲裁者」形象 事件中未見效

上月底，普里戈任變本加厲地威脅要將瓦格納部隊撤離巴赫穆特，從而要求國防部向他們提供足夠彈藥。最新導火線是國防部本月初的宣布，要求瓦格納集團在內的僱傭兵組織於7月前簽署合約並納入軍隊，以賦予他們正式的法律地位。普里戈任深信此舉旨在削除其影響力，但國防部政策得到普京公開支持，理由是它能確保僱傭兵的社福保障。

由此看來，瓦格納叛變為俄國精英權鬥的結果，而普里戈任的舉措是建基於他相信自己已經被逼到牆角，只能以極端方式挽救其政治生命。儘管「普京模式」容許甚至鼓勵精英互相競爭，避免任何一方坐大並對克宮構成威脅，惟普京長年樹立的仲裁者形象，在這次叛變中未見成效。據俄羅斯《生意人報》（Kommersant）的消息，普京曾介入調停瓦格納集團與國防部的衝突，但始終無法避免今次叛變的發生，恐怕是因為他沒有給予普里戈任足夠的下台階。

莫斯科的異常平靜

在瓦格納叛變當天，筆者身處俄羅斯首都莫斯科，惟跟外界有截然不同的體驗。有別於外界的熱烈反應，當地市民看來相對冷靜和嘗試保持一切如常，而市政府亦顯得不願過分影響他們的日常生活。在筆者居住的西南地區，街頭上的行人和車輛顯然變得比平時稀疏，但所有商店依然維持正常運作。當日黃昏時段，基於早已購買門票及文化部沒有取消室內演出，筆者依舊前往市中心、位於紅場旁的莫斯科大劇院觀看芭蕾舞表演，而院內仍熙熙攘攘，實在令人暗暗稱奇。在搭乘地鐵途中，碰巧莫斯科市長公開促請居民避免外出，但車上早已人頭湧湧，而市中心地鐵站也不見有警察和軍人戒備。

在接收資訊方面，除了於早上播放普京的全國講話和列出國防部聲明外，俄國規模最大的電視台「第一頻道」（Channel One）整天鮮有提及瓦格納叛變情况。相對而言，查看Telegram頻道比較能有效得到更多實時和準確資訊，尤其是帖文一般都附帶照片和片段，因此據報當天平台的流量比平日增加一倍。順帶一提，俄國當局曾表示會限制網絡使用，而當日筆者使用VPN（虛擬專用網絡）上網確實受到影響。

莫斯科市况異常平靜，彷彿出現平行時空，絕非「信政府，不怕」所能簡單解釋。不少人對瓦格納叛變報以漠不關心的態度，跟對待俄烏戰爭的情况一脈相承，他們多屬於中產階層或帶有自由派思想，只冀望生活能一切如常。莫斯科亦有人對精英權鬥和叛變習以為常，稍為年長的會回憶起1993年俄羅斯憲政危機、坦克炮轟莫斯科白宮的畫面；而近月市內出現過數次無人機襲擊，也好像成為「新常態」。心思細密的，又可能了解到叛變對莫斯科的威脅有限，畢竟瓦格納部隊規模遠遜俄軍，而莫斯科又嚴密佈防及封閉了所有進入城市的主要幹道。另一方面，莫斯科將於今年9月迎來一場市長選舉，因此相信市政府亦不願實施過多限制措施，以免招致民意反彈。

後叛變時代的俄羅斯

隨着普里戈任抵達白俄羅斯，及瓦格納部隊將納入俄軍而不復存在，莫斯科的即時安全威脅已經解除，惟長遠而言克宮將要面對各種挑戰。歸根究柢，叛變之後普京政權的管治威信遭受嚴重衝擊，皆因他建立的制度最講求忠誠，但背叛他的普里戈任卻可以不受懲罰，並得到安全保障。有別於他行事果斷的形象，普京在處理瓦格納叛變時顯得朝令夕改，以及在事件平息兩天後才再發表電視講話，親身向國民交代來龍去脈。同時，普京亦漸漸無法兌現當初他矢志為俄國帶來穩定和秩序的承諾。

3年前，普京修改憲法為自己永續執政鋪路，惟他可有設想到俄烏戰爭不但使其長年執政的光環退散，而且可能最終動搖到他的總統位置？隨着明年將舉行總統大選，俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）總編輯雷姆丘科夫（Konstantin Remchukov）預料俄國精英階層將重新審視應否繼續依賴普京，抑或考慮換上一個能以更現代方式處理問題的人。不過假如真的如此，普京將找到多一個理由說服自己繼續延續在烏克蘭的戰事，以確保他的政權安全。

註：Congressional Research Service, Russia's Wagner Private Military Company. Mar 13, 2023.

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生、《普丁的俄羅斯帝國夢》作者（與羅金義合著）

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