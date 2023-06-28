新加坡成功故事的另一面（文：徐海娜） (09:00)

在這樣的國家敘述下，彷彿每個人只要努力都會成功，都會是中產階級，都會過着光鮮體面的生活，畢竟新加坡早已躋身全世界最富裕的國家之一。那麼新加坡到底有沒有窮人呢？新加坡故事有沒有另一面呢？

繁榮進步背後的社會底層悲歌

我來到新加坡以後，常聽到的論述都是新加坡沒有真正的窮人，畢竟有組屋、中央公積金，有各種各樣對貧困家庭的支援計劃。但在實際生活中，這些需要幫助的人的生存樣貌是怎樣，並不是所有人都了解。我最早是從作家孫寬的散文〈愛的種子〉中，看到新加坡特困家庭的樣貌。那是一個有3對雙胞胎，也就是6個孩子的家庭。母親是聾啞人，父親是保安。孫寬去家訪時，孩子都穿著校服，因為校服就是他們最體面、最漂亮的衣服。快餐店麥當勞對他們來說也是奢侈的。

還有一次，在一場私人分享會上，我聽到講者分享「寄養者的故事」，才知道新加坡也有每日為生存及衍生的各種問題而掙扎的底層民眾。他們的孩子因為種種原因，需短暫寄養在其他願伸出援手的人家中。此後跟一些社工的來往，也讓我了解到新加坡也有很多無家可歸者。新加坡還有不少因病致貧的家庭，雖然衛生部和保健集團基金於2019年成立了一個「罕見疾病基金」，但過去4年只幫助到9名罕見病患者，僅佔罕見病患者的0.4%。

我們從報紙的招聘廣告也可看到低收入階層的薪水概况，以新加坡消費水平來算，有些人用盡全部時間可能都不足以養家餬口。筆者最近讀了社會學家張優遠《不平等的樣貌》一書，更讓我了解到新加坡繁榮進步的故事背後，也存在社會底層的悲歌。

社會不平等的制度根源

張優遠是一個長期研究社會不平等和貧困問題及公共政策的學者。她多年深入底層家庭進行社會調查，發現現行的一些新加坡人引以自豪的制度，正是造成貧困問題代際複製和社會不平等的根源。例如「唯才是用」制度，表面上提供均等的向上流動機會，讓人以為這個制度獎勵的是個人努力，事實上卻可能是「獎勵」父母傳承給孩子的經濟和社會資產。

張優遠說，她從學校裏那些專門協助學障兒童的輔導老師口中了解到，這些輔導老師都需花費很多時間和精力，方能把真正的學障學生找出來，因為很多接受輔導的學生並不是有真正的學習障礙——這些孩子成績落後的原因，只是因為他們以前甚少有機會接觸到學校教育要考察的內容。只要給他們時間和機會，他們的學習能力不遜色於同齡人。他們落後的原因在於階級劣勢，他們父母無法給其足夠的學前教育。

就像孫寬筆下那個家庭，做保安的父親每日12小時輪班制，根本無時間教孩子；母親又是聾啞人，孩子們自然在語言方面落後於人。我們大多認為，考試制度是公平的，通過正規教育階梯，一步步爬上去都是由於個人努力。但我們忽略了，我們的經濟條件決定了我們能給孩子提供怎樣的幫助；而且經濟資本隨時能轉化為文化和社會資本，父母通過日常非正式的教育，讓孩子學習得體的社交、建立對藝術的理解等，這些無形的文化資本都會轉化為孩子日後受到社會認可的資質。而低收入的父母，既沒有什麼經濟資本，也無文化資本，他們必須在自己被否定的一個社會環境下去教育子女。這是他們的困境。

處於階級劣勢的孩子，不應因為在校外學習機會不足而受到制度的懲罰。在這樣的制度中，低收入家庭的孩子從入學開始就「低人一等」，「學習動機低落」的現象也不斷複製。我們看到新加坡政府也在努力解決這個問題，取消了低年級很多考試；政府也提倡建立「富同情心和具包容性的唯才是用」制度，惟這一制度的具體措施還沒有公布。

不平等問題 對所有階級不利

很多這些階級劣勢孩子身上的優秀特質，一直沒有受到應有重視，例如他們比同齡人更早獨立、更富責任心和愛心等。孫寬在請那些孩子吃麥當勞的時候發現，孩子們在開吃之前，先要了一個空盒子，他們從自己的那一份食物中，都拿出一些裝在盒子裏，希望可帶回去給母親。張優遠也在探訪貧困家庭時發現，那些孩子頗具美德，有強烈的社區精神，但這些都無法轉化為個人向上爬升的資本。他們最主要的不足在於學業，一個注重人人平等的制度，應該去研究如何補足這樣的「不足」。

在新加坡，很多人對不平等現象漠不關心，這樣的氛圍不僅會帶來社會分化，還對所有階級都不利。想想看，現在補習成風，年幼學童就要承受巨大的學業壓力及來自父母的焦慮，以學業問題為中心的親子關係撕裂等問題，也是所有階級的父母和孩子為「社會不平等」而必須付出的高昂代價。

去年新加坡堅尼系數是0.437（數值由0至1，數字愈高，收入不均現象愈嚴重）。雖然新加坡貧富差距小於一些發達經濟體比如香港，惟由於政府從來沒有制定貧困線標準，很難確定新加坡有多少窮人。

但張優遠說，根據國際組織和學者的一般定義，低於收入中位數一半的人口，也就是大約20%的新加坡人可以定義為窮人。不過實際操作中，社會援助的目標群體主要是收入最低的10%家庭。政府通過嚴格經濟狀况審查，給予十分有限的援助，不僅會加深人們認為「貧困只是極少數」的印象，還會把同樣需援助的其他低收入家庭排除在外。

社會還有一種成見，認為不少貧困者是不夠努力的人。但事實上他們大多工作時間長，在工作中討價還價的餘地很小，通常承受更大的工作壓力和育兒壓力。他們的努力未必都能獲得合理回報。

東京大學名譽教授上野千鶴子在2019年東京大學入學典禮上，曾發表一段講話：「世界上有即使努力也無法得到回報的人，有想要努力卻無法努力的人，有因為過於努力而身心崩潰的人，也有在努力之前先被澆一盆冷水的人……請不要把你們的努力只用於自己的輸贏，不要把你們得到的得天獨厚的環境與能力，用來貶低那些沒有你們那麼幸運的人，而是要用來幫助他們。」

其實，幫助他人也是在幫助自己。社會不平等的改善，從制度上的修正，將對所有階級都有利，也會為社會帶來長遠好處。

倘視而不見 礙社會改革進步

在新加坡這樣富裕的國家，討論貧困和不平等問題是不受歡迎的，但我們依然不能對此「視而不見」。張優遠在一次關於貧困和不平等問題的講座中還曾受到聽眾攻擊，說不要相信那些低收入者，他們都在撒謊；新加坡這麼好，你那麼講是不對的。這種「視而不見」，除了夾雜對低收入者的偏見外，有時還夾雜着強烈的自滿情緒，這些都妨礙人們全面了解這個社會，妨礙社會改革和整體進步。人們只有全面認識我們身處的這個社會，不止沉迷於成功的神話，才能在制訂公共政策時更有遠見和卓識。

作者是旅居新加坡的前媒體人

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