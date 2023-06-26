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布林肯訪華的時、勢與事（文：孫興杰） (09:00)

早前美國國務卿布林肯訪華，與中國國務委員兼外長秦剛，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅舉行了長時間會晤。在行程結束前，中國國家主席習近平禮節性接見布林肯。布林肯的兩日訪華行程非常緊湊，雙方就中美之間一系列問題展開了坦率、深入和建設性的會談。對於布林肯訪華的含義及取得的成功，各方解讀不同，但大多數人都認為，這一訪問行程對中美關係意義重大。從中美關係演進的內在邏輯而言，布林肯訪華大概可從「時、勢、事」3個角度分析，呈現中美關係未來可能的圖景。

中美關係處於轉折時點

首先，「時」包括時段、時點和時機等內容。布林肯訪華包含好幾個「第一」：2018年以來美國國務卿第一次訪華、拜登政府內閣大員第一次訪華等。這意味着中美關係在過去5年之間陷入了低谷，甚至是建交以來的最低谷。由此可見，布林肯訪華具有「重啟」含義。

中美關係的低谷是常態，還是非常態？這是一個問題。中美外交高官的表態反映出，中美兩國對當前的關係狀態並不滿意，布林肯訪華帶有一定的「破冰」意味。王毅直言，布林肯此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。這表明，中美關係處於一個轉折「時點」，或者說是臨界點，要防止中美關係繼續螺旋下降，從競爭向對抗甚至衝突滑落。就此而言，布林肯訪華是危機管控的努力。雙方通過面對面的接觸溝通，能夠在很大程度上避免誤判造成的衝突。

中美關係是止跌回升，還是持續滑落的小波動？這就需要將中美關係放在一個長時段裏觀察。從長時段來看，中美兩國合作和友好是主線，對抗和衝突是異常。在長時段中沉澱下來的中美關係結構，是當前及未來中美「穿越」周期的歷史依據，也是中美關係「穩下來、好起來」的基礎。在200餘年的交往歷史中，中美合作或協調應對來自第三方的威脅，是一大特徵。換言之，中美幾乎很少成為彼此主要的威脅和對手，更不要說「唯一」的威脅。

美國拜登政府對華戰略的認知出發點，出現了很大問題，即將中國定義為「唯一」有能力和意圖挑戰美國的國家。其根源在於拜登政府對華政策團隊缺少歷史學家，更不要說「中國通」了。自拜登政府2021年出台《臨時國安戰略指南》（Interim National Security Strategic Guidance）將中國定義為「唯一」挑戰後，美國面臨的緊要挑戰並非中國，而是俄烏衝突這一西方體系內部的高烈度戰爭與衝突。即便拜登政府口頭上依然堅持此前的判斷，現實卻已表明美國的判斷出現了重大偏差。

從時機來說，布林肯訪華行程是一次遲到的訪問。本來去年峇里島元首會晤已將布林肯訪華明確下來，但美國在「氣球事件」上的不專業處理及主動延遲訪華日程，使本可以令中美關係盡快回歸正確軌道的機會被錯過了。此次布林肯訪華前，美國媒體又炒作所謂「中國在古巴建監聽站」的言論。即便如此，白宮和國務院還是堅持布林肯訪華，只是主動調低預期。另外需關注的是，布林肯訪華之際，中歐關係已有比較大的改善，尤其是中國國務院總理李強率團出訪德法，並與德國舉行始於2011年的政府間磋商。布林肯訪華的「時機」，在一定程度上印證了中美歐三角關係的運行。

國際體系內的中美關係

其次，中美之間的互動和關係演化受到「勢」的影響；同時，中美關係也構成了大國關係的「勢」。習近平主席會見布林肯時強調，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中美關係的性質，在很大程度上取決於當前國際體系結構。世界是回歸到兩極化還是多極化，或者說是一種新的國際體系結構？從國際關係史的演進來看，19世紀以來逐漸形成以西方為主導的單一國際體系，世界基本被納入到西方，尤其是歐洲強國構建的國際體系。兩次世界大戰可以說是歐洲的「新30年戰爭」，瓦解了歐洲殖民帝國體系，殖民地和半殖民地重新構建現代國家體系，這構成了國際體系發展的核心線索。

然而，「冷戰」作為一種強勢敘事，掩蓋了殖民帝國瓦解及新興國家發展的事實。冷戰可以被看作是兩個國際體系之間的對壘，是單一國際體系之後的裂變；而冷戰終結的方式則表明，單一國際體系依然是強勢邏輯，具有強大的內在動力。中美關係正常化、中國改革開放等一系列事態，意味着國際體系朝着單一體系回歸，這也構成了全球化的主要故事情節。

概而言之，中美建交及冷戰後中美關係的持續推進，共同推動了以「全球化」為核心表徵的單一國際體系的回歸。中美關係是全球化時代的大國關係，也是單一國際體系內的大國關係。寬廣的地球，不僅框定了中美關係的空間，也界定了中美關係所具有的「全球」性質和邏輯。

雙方關係回正軌  需做實事穿越迷霧

最後，「時」與「勢」雖是中美關係的內在結構和邏輯，但兩國關係要回到正確軌道，需要做事情、做實事。中方此番明確指出，在「本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係」的基礎上，再次強調「相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道」。

「排除萬難」不止是做事情的態度，也表明了做成事情的意志。事在人為，在歷史轉折點上，需要戰略家的智慧、洞見和想像力。如同軍事理論家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）所言，統帥要有洞穿「迷霧」的天才。大國政治也面臨「迷霧」，尤其是在歷史性的大變局下，時勢也可能會隱沒於迷霧之中。唯有不辭艱辛的努力，才可能穿越迷霧。

作者是中山大學國際關係學院教授

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