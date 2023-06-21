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單絲如何成錦線 獨臂焉能平賊患 ──從特首和特區政府民望下跌談起（文：劉銳紹） (09:00)

據香港民意研究所的最新調查顯示，特首李家超民望出現上任後的新低。外界看到，特首和港府努力工作，為什麼民望反而下跌？這與官方「單打獨鬥」（尤指單方面努力）有關。面對眼前的中外角力，香港不可能獨善其身，因為「獨臂焉能平賊患」（林家聲在《帝女花．香劫》的歌詞）。這又令我想起一句民諺，「單絲不成線，獨木不成林」，故有今天標題。

（1）不同民調反映同樣趨勢

──先引述「民研」今年6月1日至8日的民調數據：李家超最新評分為51.5，較5月下跌5.4分，是其上任以來新低（其評分最高是今年2月的59.2分）。他的最新支持率是44%，較5月下跌7個百分點，反對率增加8個百分點至45%，反對率是上任以來新高；其支持率淨值為負1個百分點，是上任後首次出現負數。

市民對特區政府的滿意度是44%，比5月下跌4個百分點；不滿意度是42%，比5月上升12個百分點；滿意度淨值是2個百分點（即下降16個百分點），是去年11月以來新低。

3名司長中，只有財政司長陳茂波的評分過半（55.4分）；其餘兩人的評分微升，但均不過半（政務司長陳國基46.5分，律政司長林定國44.2分）。

值得指出的是，中文大學香港亞太研究所今年5月最新民調則顯示，李家超的評分是51，即上任以來最高。但這與「民研」的數據（51.5分）不矛盾，因為兩者相若，僅僅過半。

──上述趨勢並不奇怪，很多地方的執政者上任後都遇到民望下跌的情况（西方國家如是），皆因蜜月期已過。李家超上任之日，也是「ABC」（「Anyone But Carrie」，即林鄭月娥）之時，不管有否蜜月期，民望都會相對較高。所以，長遠的民望起跌才值得觀察。

──從各種現象可見，李家超的重點是經濟復常、改善民生。這是正常和正確的方向，而他也不斷努力。可是為什麼民望反而下跌？這令人想到2003年「七一大遊行」後的情况：當時內地對香港形勢做了多項檢視，認為市民的不滿是「經濟下滑、生活質素下降導致各種問題總爆發」；其潛台詞和潛意識是只要搞好經濟，其他問題都可以解決。所以，「經濟鬆、政治緊」成了往後的主要政策。殊不知也積累成為今天李家超面對的困難。

再略為細緻分析這個過程：2007年中央放聲氣「2017年可以有普選」；通過2012年政改方案，中央政府和香港泛民（包括支持方案以爭取「雙普選」的民主黨和「普選聯」）的聲望同時上升。惟後來形勢有變，2014年出現「雨傘運動」，2019年爆發「反修例事件」，各種政治摩擦增加，官方認為「外國和反中亂港勢力作祟」，民間則認為非主要原因。可見，這些都不是李家超努力工作就可以解決的問題，各種矛盾已不是江澤民年代的「人權論」（國家主權是前提，這才能保證人民的「生存權」和「發展權」）所能應對的了。人民不反對國家安全和主權完整，但不應與人民的其他要求（包括憲法內的公民和政治權利）矛盾；兩者同時兼顧和發展，才能雙翼齊飛和與時俱進。

（2）特首民望下跌的微觀因素

──每一個民調結果都反映進行時的當下民情。有關李家超民望的最新調查在本月初進行，即「六四」34周年期間，當局和社會氣氛緊張（非主流民情所致），不滿情緒自然輻射到民調之中。加上較早時候大約6000宗「反修例案件」未有按預期交代處理結果，及有關國泰空姐被指「語言歧視」、器官捐贈等事件，市民希望聽到平衡的聲音，但從官員口中則付之闕如。這些積累性的效果，都會影響李家超民望（詳見拙文〈長恨人心不如水  等閒平地起波瀾〉，刊2023年5月31日《明報》）。

──我和很多市民一樣，看到李家超的努力，不贊成外國對他和香港的制裁（因為這些只是政治遊戲，傷了香港而無實效），並理解他的位置一定只能唱好；惟必須指出，關鍵是不要失衡，在各司其職的現實下，盡可能努力平衡官民之間的利害。民調顯示的結果，正好反映單向的政策和取態，只會加劇失衡速度；努力改善經濟民生，也會變成典型的「單絲不成線」，織出來的只會是不實用的「紮腳布」，反而會拖後腳。當市民不認同這種單向式的施政方針時，更會形成「獨木不成林」，樹木不斷移離，要「成林」就更難了。

──也許官方認為「保證權力安全最重要」。姑且暫不討論這是否合理，但也要講求方法，更不能以為一切由上而下就可以解決問題，尤其是意識形態和社會管理方面。中國共產黨執政前的經歷和實踐，也說明執政者的高壓只會引起反彈和反抗。再舉內地的實例：自從今年初取消防疫限制後，意識形態的禁制仍大幅束縛着人民協助官方經濟復常的努力，不爽嘛！在上海，人民願意共渡時艱；但「疫情」兩字成為官方禁忌後，大家就想出「怡情」（諧音）的方法，自我或集體「怡情」去了。官方號召「東風壓倒西風」，惟市民卻擔心「東風無力百花殘」，自行選擇生活的方式。可見高壓或有效於一時，但整體卻變成不能快速前進的單腳跳。

（3）特首改善民望的意願和契機

──繼續努力振興經濟、改善民生，自不待言；對外國的壓力也可以針鋒相對，但同時進退有度。對香港境內事務，有不少奧妙之處，也是減少「層壓式自困」的玄機，就是用不同方法落實上級意圖的同時，設法減少向下壓的力度。形象地說，到底是減壓的避震器？還是加壓的打樁機？效果大不相同。

以最近鬧得紛紛嚷嚷、改組中文大學校董會一事為例。據聞3名立法會議員校董用議員法案繞過中大校董會之後，還要求校方支付約75萬元的費用（詳見明報和其他報章有關報道），中大內外很多人感到震驚。擺下鴻門宴，筵席的費用還要「沛公埋單」？李家超早前已同意議員向立法會提交該法案，如今是否可再仔細研究該如何處理呢？忽然又記起任冰兒在《帝女花．迎鳳》的歌詞：容或上級（包括特首）有心搞好社會氣氛，但卻「亡在群臣無抱負」。

──在當前中外角力的形勢下，香港已不能自說自話，更需凝聚以民心為主的力量。這是誰都說得出來的大道理，但怎樣落實才是關鍵。官方意志與民意之間形成巨大落差的主因之一，就是單絲慢慢變成「單私」，試問「單絲（私）如何成錦線」？更遑論一致對外。我跟普羅大眾一樣，希望抗拒外來壓力，惟「獨臂焉能平賊患」，卻是千古之實、萬代之哀！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

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