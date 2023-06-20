納稅人一年資助1300萬 粉嶺高球場成權貴尋租樂園（文：阮穎嫻） (09:00)

這事有幾點值得評論。

位處北部經濟帶核心 無理由不善用土地

第一，此事顯示社會大部分人，包括政府中人，似乎對國家發展大局缺乏理解和認知。粉嶺高球場地處新界北，離深圳河不過4、5公里，綠油油的草地後面，不遠處是深圳的高樓大廈。國家戰略發展藍圖重中之重是粵港澳大灣區，當中包括深港同城化、促進經濟融合、加強人流物流資金流等，講了好多年。無理由一河之隔深圳高樓大廈，香港這邊把地留作一個高球場，而不去善用矜貴的土地資源。

事實上，上屆政府已提倡建設北部都會區成為香港另一個經濟中心，而粉嶺高球場的地理位置正是北部經濟帶的核心，現在只收回32公頃，保留其餘約140公頃土地。按經濟邏輯，市中心靚地絕不應該用作佔地廣大的球場。市區的木球會都是細細間的，真要講經濟效益，連餘下的140公頃都不應該留低。

再說遠一點，2009至2010年討論廣深港高鐵香港段計劃時，兩個主要方案，包括現在的西九龍方案，及民間提出的錦上路方案。現在回想起來，似乎錦上路方案才是高瞻遠矚。當時新界北是鄉郊，但過多十年八載將是大都會。在錦上路建了高鐵站，自然帶動新界北發展，提升交通運輸配套等，到現在要發展該區，應該方便得多，不會到15年後還在討論要不要收回高球場，香港白白浪費了十幾年黃金時間；更不用提西九高鐵站巨額超支延誤，錦上路方案較經濟實惠。

教科書式的「尋租」行為

第二，最近一些社會人士支持保留高球場，其中不乏政府中人，包括行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀及行會成員湯家驊等。根據報道，行政會議的16名非官守成員中，有7人是香港哥爾夫球會會員（註1）。另一方面，粉嶺高球場一直以私人遊樂場地契約租用，以1000元象徵式地租租用多年；當局於2019年檢討後，決定到2027年後才收取市值三分之一地價（註2）。高球場以非市場形式分配，地租交易價格比市價低一大截，由於沒有通過市場機制決定使用該土地的最佳方法，因此令土地效益並不能完全發揮。

此外，這是一個教科書式的尋租（rent-seeking）例子。土地因為以平租得來，有份享用這個高球場的人就會千方百計保留這些特殊待遇，以賺取市價與現時租金的差額，這在經濟學上稱為租值（rent）。這筆租值可以部分分給一些有權勢的人，他們有辦法幫助高球場得以保留，例如可以多發一些會籍給他們（2019年他們批准多賣50個會籍，坐收8億元；他們的2000多個會員裏，不乏大財團大孖沙，而湯家驊好像是幾年前才得到會籍，希望他講清楚；註3），或請人去做環境評估佐證球場很有環保價值等。

前面提到，高球場這塊地相當值錢，所以這筆租值相當可觀。租值愈大，可以投放下去尋租的資源愈多，甚至完全消耗。以農地租金計算，粉嶺高球場每年租金大約1300萬元，現在球會只付出每年1000元租金，即每年有千幾萬可以用來爭取政府及市民支持。他們請公關、專家及商界人士說項，侃侃而談文化保育歷史。

其實發展北都，濕地和候鳥都好慘。交椅洲填海，無整死海洋生物嗎？但幫助牠們無錢，幫助住在球會入面的生物才有錢。最近社會賢達空群而出，更請到沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）去城規會，說發展計劃會影響他們辦高球巡迴賽事。連「外國勢力」都要助陣，這場尋租盛事蔚為奇觀。

權貴有的是錢，那麼喜歡打波，香港有其他球場，也可上大灣區。如果一定要在北都市中心打，應該以市價買地，自資辦會所，事實上很多權貴都有「私竇」。倘若想保留原有用地，就找來差不多配套、可以即時建屋的32頃土地去換。根據現時地政總署第一級農地呎價，32公頃大約是44億元。他們講到辦個賽事都5億元，44億算是什麼錢？大財團大孖沙，區區44億或者32公頃地都拿不出來，要一個月掙一萬幾千的窮人資助，是否過意得去？不做公益幫助社會，枉為社會賢達。

球會付象徵式租金 猶如叫勞苦大眾補貼

第三，香港的勞苦大眾會怎樣想呢？樓下的看更，清晨起牀上班，搭個半鐘車，上班12小時，再搭個半鐘車回家。菜市場魚市場的，一早起來整理貨物，賣足一日。開餐廳的，一早起來去街市揀貨入貨，然後備料，工作至晚市完結。

球會以1000元象徵式地租租用多年，是叫樓下看更、菜販肉販、小餐廳廚師去補貼他們，享受過百公頃的青山綠水。事實上，發展計劃只是拿掉不足兩成的球場土地，明明還有2.5個球場（兩個18洞場地，及10個洞的舊場；註4），施捨一點土地給勞苦大眾，卻萬萬不願。

高球場本身就有標誌性。大部分人認為，高爾夫球是有錢人玩意，普通人對高球了解有限，18個洞是什麼都不知道，即使入到去都覺得與場地格格不入。說到讓公眾閒日入去打波，但打場波都幾千蚊；開放舊球場部分地方讓市民晚間入去步行，並不實際。拿回一部分高球場土地來建公營房屋，本身就是貧富對立的鮮明體現。那個象徵性，有如去年斯里蘭卡的示威者爆入總統官邸，在總統的私人泳池游水一樣。

港府怎處理房屋問題 將是北京考核指標

最後，我們也應牢記國家主席習近平的教誨。新時代習近平思想的「共同富裕」是全體人民的富裕，不是少數人的富裕，不是小部分人先富起來。在香港，房屋問題是長期問題；解決香港房屋問題，是除了國家安全之外最重要的事。經歷上幾屆政府「議而不決、決而不行」，本屆政府在解決房屋問題上的作為，這將是北京考核香港官員的重要指標。

究竟政府是幫助權貴還是市民，是否緊跟習近平思想，致力做到「共同富裕」，還是為了自身權貴狹窄利益陽奉陰違，為落任後仍有商界請做顧問留後路，香港社會拭目以待。

註1：〈行會梁高美懿鄭慕智 補申報高球會籍〉，2022年8月30日《明報》

註2：〈凍結33年 粉嶺高球場再發新會籍 賣50個坐收8億元〉，2022年5月3日「香港01」

註3：同註2

註4：〈行政長官於行政會議前會見傳媒開場發言及答問內容〉，2023年6月13日政府新聞公報

作者是香港大學經管學院講師

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