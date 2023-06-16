劏房居民水深火熱 土地發展不能再拖（文：施麗珊） (09:00)

推行任何公共政策，必須考慮社會需要，權衡緩急輕重、優次利弊，在尋求最大共識下前行。土地運用涉及社會資源分配，當不同利益考量出現衝突時，總難免有所犧牲，尋求其他替代方案。耗時5年的經年討論，雖不至凝聚各持份者的共識，惟以為起碼可局部發展高球場用地，興建公營房屋。豈料建議方案一波三折，先有去年8月環境諮詢委員會（下稱「環諮會」）審議高球場局部環評報告時，罕有地經接近20小時討論後宣布「暫緩決定」，並要相關部門進一步遞交環評報告，後又有城市規劃委員會在審議相關分區計劃大綱草圖時，收到逾6000份反對意見。日前政府又以尊重環評報告、建議減低房屋密度為由，將原擬劃作住宅用途的9.54公頃土地，暫修訂為「未決定用途」地帶。

究竟爭議當中不足10公頃土地的未來何去何從，今天仍莫衷一是。近日一些諸多留難、似是而非的意見，令在這大熱天時，蝸居酷熱的籠屋劏房熱得發滾、木虱咬得不能入眠的居民大為憤慨。為以正視聽，實在有必要回應。

近日最大的反對高球場建屋論據，非以損害本港高球活動發展莫屬。在城規會早前舉行的第一場公聽會上，申述意見以反對收地建屋方案為主，當中主要屬香港哥爾夫球會人士，先有說收地減少原有球洞，令高球場不再符合國際比賽標準；後又邀請「外援」撐場，揚言若減少球洞，或會取消舉辦國際賽事，影響本港高球發展甚或經濟發展，更說少了8個球洞「等同失去一個球場」。

稱球洞減少無法辦國際賽 似言過其實

事實是有關建議發展方案的土地面積，僅佔整個高球場的6%用地，實在微不足道。再者，建議發展用地位處主球場另一面，原來已被行車路分隔，所謂影響，似乎有跨大之嫌。至於所謂少了8個球洞便危言毁了整個球場，或香港不能辦國際賽，此說法又是否合理？

據了解，高球場分為新場和舊場兩部分，新場有分別兩組18球洞，舊場有另外18個球洞；建屋方案會令舊場少了8個球洞。若要認真舉辦國際賽，舊場剩10個洞，但新場各有18個洞，照樣可以辦國際賽。說少了球洞便必然辦不了不知多少年才辦一次的國際賽，是否有人存心簡化討論、誤導公眾？發展體育活動固然重要，但亦不能漠視其他社會利益。

假若餘下10個球洞便無法舉行國際賽，當局倒不如更進取，增加收回高球場用地的面積，將用地改作粉嶺區內的中央公園，相信可令更多市民受惠。

星洲棄馬場改建屋 顯承擔決心

以鄰近地區新加坡為例，當地同樣面對土地供應不足問題。為增加房屋供應，有逾180年歷史的新加坡賽馬會亦宣布，將馬場的120公頃土地於2027年交還政府重新發展，用作建設公共房屋和休閒設施。

放棄馬場也是可惜吧？惟新加坡政府的決心、當地賽馬會顧及社會整體利益下的決定，實在值得本港連局部發展高球場都強烈反對的人深思。事實上，若要發展高球場，當局亦可考慮重置高球場地，例如在未來「明日大嶼」預留部分土地發展高球，不至於原教旨地反對任何發展。

發展丙崗村 毋須作高球場替代方案

另一意見是鄉議局早前建議，由政府付錢收回在高球場附近的丙崗村荒廢農地，興建9幢31至46層高大廈，預計可提供約1.2萬個公營房屋單位，供應量與粉嶺高球場項目相若。表面上看，既能增加房屋供應，又可以不動高球場項目，何樂而不為？實際上，這如意算盤又是否真如鄉議局建議般打得響？丙崗村一帶除了有荒廢農地，亦有持有大大小小寮屋的業權人士，業權極為分散，收回業權需時，更涉賠償成本。

再者，丙崗村內行車路有限，需開闢通道作運輸交通；若要發展容納逾萬人的公營房屋，難度遠較高球場為高。在土地供應稀缺下，丙崗村不應作替代方案，反之，當局應一併研究發展丙崗村的可行性，力求增加土地供應和善用資源。

項目應盡快上馬 拯救水深火熱的黎民

粉嶺高球場用地早於數年前土地供應選項諮詢時，已就項目在社會上廣泛討論，目前的發展項目已平衡各項社會因素，絕對無理由被叫停。整個高球場佔地172公頃，項目由最初建議收回整個高球場發展，到建議收回32公頃，及後更只針對保育價值最低的9.54公頃土地發展公營房屋，方案明顯已經盡最大努力平衡環境保育、體育發展及住屋需求等各項社會利益。

國務院港澳辦主任夏寶龍兩年前主動提出本港房屋問題，寄語管治者要努力，希望未來不會再有籠屋、劏房；去年國家主席習近平在香港回歸25周年的講話中，亦提出「四點希望」，希望新政府切實排解民生憂難，強調住得更好是民心所盼。

發展粉嶺高球場項目蹉跎多年，若政府最後決定拉倒計劃，恐怕賠上信用，市民亦會對政府失去信心。本着基層民生福祉，特區政府應盡最大決心，項目應盡快上馬，不負中央囑咐，落實收回高球場發展公營房屋，向原來定下2029年提供1.2萬個公營房屋單位的目標進發。

作者是香港社區組織協會副主任、扶貧委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）