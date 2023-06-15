5年內取締劣質劏房（文：鄭泳舜） (09:00)

立法會在這三四年間，持續成立了關注劏房住戶的小組委員會，推動興建過渡房屋及於去年1月起實施劏房租管制度等，也有後來的簡約公屋計劃。本人擔任主席的立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會，近日已完成工作，稍後須提交工作報告。

同時，本人於今年2月正值劏房租管實施一年之際，發表了「告別劏房2.0」政策倡議書，進一步提出逾20項建議，並已向房屋局提交倡議書。此倡議旨在推動政府加大力度按《業主與租客（綜合）條例（第IVA部）》及其他現有條例，加強執法及有效規管劏房，亦要求政府作更大承擔，讓香港真正邁向實現「告別劏房」的進程。

現在全港有10.8萬個劏房，隨着明年近2萬個過渡房屋單位落成，2025年開始陸續有3萬個簡約公屋落成，加上同步加快興建公屋，未來10年將有38萬個公屋單位，假設劏房數量受控不再增長，香港絕對有足夠底氣去改變劏房存在的生態，朝「告別劏房2.0」倡議的方向逐步告別劏房。

在此，必須闡述「告別劏房2.0」一些重要建議，冀當局重視及適時回應。

鎖定劣質劏房 勒令清拆修復

其一，當局必須於5年內逐步取締劣質劏房。取締劣質劏房的大前提，是必須為劏房被取締以致無家可歸的租戶制訂搬遷計劃。第一步是率先界定何為劣質劏房，按現有《建築物條例》、消防及公共衛生相關條例，一些天台屋、天井屋、工廈及商用樓宇內的劏房，本是僭建物或有違大廈公契或地契，甚至存在建築安全問題，已可鎖定為劣質劏房，這必須盡快發出清拆令或修復令。當局其實已開始掌握劏房戶在哪裏，只要主動出擊巡查及執法，相信可達到一定效果。

此外，就是針對無窗戶或環境特別惡劣的劏房。筆者與團隊最近到過九西、九中的劏房查看，有單位窗戶欠奉，只由幾組木板間成，全無防火設備可言；屋內共用洗手間及廚房天花生鏽鋼筋外露，偶有石屎跌落，老鼠橫行。另外亦有部分「閣仔房」或「樹窿房」，住上一家四口，子女長期在不能伸直身體的空間做功課及吃飯。這些單位都應被列作劣質劏房。

我們期待政府掌握更多劏房資料下，盡早制定取締劣質劏房計劃，並參考市建局重建做法，受影響舊樓或劏房住戶合乎入住公屋者，讓他們盡快遷入公屋；不符資格者，只要資產或收入不超越某個水平，可讓他們入住「安置大廈」，即過渡房屋。市區項目可撥出10%單位，指定讓劏房被取締的住戶優先入住。

加強巡查執法 修例提高罰則

其二，對違規劏房加強巡查和執法。我們對當局的執法進度是有點失望，按現有多項與違規劏房有關的條例，涉及多個部門，包括屋宇署、消防處、水務署、地政總署及差估署等，我們一直倡議當局應以跨部門協作，統籌應對劏房的政策，借調部門人手，制定KPI（關鍵績效指標），主動調查劏房及加強執法。差估署指截至今年3月底，只識別了1524宗業主涉嫌違反有關條例的個案，當中只有3宗被定罪；另水務署截至今年5月共接到92宗懷疑濫收水費投訴，其中8宗成功檢控及定罪。可是違例者一般都是罰款，金額由1000至1.86萬元不等。

其實筆者接觸的不少劏房租戶，仍是沒有書面租約。租管法例實施已一年，理論上至少有一半劏房，即約5萬個單位因重新出租或續租，跌入租管受規管範圍，可是差估署只收到約1.5萬份，即僅三成的租賃通知，這數據意味有七成業主對法例要求視作無物，當局又似乎視而不見。我們要求當局盡快制定巡查及執法計劃，於劏房密集區域先行先試。若只等待租客舉辦或填回租賃查詢表格才採取執管行動，無異於守株待兔。

其三，研究加強違規罰則。根據《水務設施規例》第47條，業主濫收劏房租戶水費即屬違法，最高可處罰款1萬元。不過過去多個法庭案例，業主一般被判罰5000至6000元，根本不具阻嚇性。筆者建議當局盡快修例，增加定罪及重犯者的罰則，還有就是加強巡查舉證及檢控，多管齊下叫停違規行為，保障劏房租戶。

檢討設起始租金 不可或缺

其四，研究制訂劏房發牌或登記制度。當局可參考境外地區做法，及本港原有《旅館業條例》或牀位寓所發牌做法，為分間單位租賃條件制訂最基本要求，例如設最低面積要求，並限制只有住宅樓宇或綜合用途當中住宅部分，才可以有劏房單位。

我們要求獨立劏房單位面積不能小於7平方米，整個出租單位人均面積不能低於5.5平方米。另外，單位也須符合建築物條例相關安全及衛生標準，並須符合消防處最基本的消防安全標準。檢討引入起始租金，亦不可或缺。

訂登記發牌制 劏房轉型共居房屋

其五，制訂告別劏房時間表。筆者期望以10年為初步目標，逐步減少劏房數目，在登記及發牌制下讓餘下劏房單位轉型，以持牌合規格的「共居房屋」存在，作為市民其中一個住屋選項。

其六，就是優化過渡房屋計劃。明年將會是餘下1.3萬個過渡屋落成的高峰期，我們已向當局倡議成立過渡房屋平台，讓營運機構與部門及機構之間有更好協作，包括出租率不理想時可互相轉介個案。另要求做好過渡屋宣傳與推廣，盡快推出網上申請統一平台，並讓住戶填上3個優先選項。據知政府已成立運作平台，統一申請平台亦即將推出。

其七，就是持續發展社會房屋。香港在過去數年，商界借出土地或重建的單位予社會服務機構，提供社會房屋或共享單位租予劏房戶居民，已有一定經驗。有關發展模式應持續下去，政府可透過關愛基金等撥款資助便可。

綜合而言，劏房不單止是業主與租客之間的事情，也牽連樓宇管理、加速老化與維修，需投入許多社會成本應對。目前正是最好時機，加大決心去進一步處理劏房困局，讓更多基層住戶有機會脫離劏房行列。

作者是立法會議員

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