忠言直卻信言寡 讒言巧而佞言甘 ——從特首政策組與中大改組校董會談起（文：劉銳紹） (09:00)

（1）專家之言被視為寶還是草？

我對專家組仍有期待，希望他們能提出合乎主流民意和操作性強的善策。不過，即使一些專家學者都有奉獻社會的熱誠，但效果卻不是他們能夠控制的，因為建議是否採納和如何執行，才是關鍵所在。從這個角度看，以下問題更值得關注：

──到底參與者是承接意旨進行研究和建議？還是從多個渠道（包括主流民意反映、學者專家的獨立研究，以至有代表性的批評）發現問題，跟着深入研究而提出建議或警示？這是由上而下的單向授意？還是上下互通的雙向推動？都涉及客觀和具體的成效。

──在現時的制度和政治文化下，參與者的建議能否公開？也是一個影響成效的因素。如按西方慣常做法，參與者可公開自己建議和內容，而事後不能談及其他參與者的發言（例如英國Chatham House Rule）。若這種文化不能推廣，只會減少建議的效用，既不能引起公眾關注和討論，也不能形成監督；官方聽後可以讚賞「有建設性」，跟着棄如弊屣、敷衍了事。

有建制派人士為了顯示他的「敢言」，表示在內部會議中曾直斥某些政策不善、官員處理失當，並要求這樣那樣……不過「礙於要給予改善空間」，還是不會公開內容。我從來不主張惡言指罵，也不會挑撥離間，但這種「隱惡揚善的厚道」對於已較少受到監督的官方來說，更是蚊叮蟲咬。久而久之，專家學者的意見可能變成顧問公司報告，合乎政府心意的內容就有用，否則又是另一種浪費公帑的官場遊戲。

──忽然記得2003年「七一大遊行」後，內地派了大批「欽差大臣」來港蒐集意見。他們「事前獲御賜兩把（聽取民意的）尚方寶劍」：一是要他們接觸平時少接觸或不接觸的人，包括泛民人士；二是「原話反映」，聽到什麼意見（包括批評的狠話），不用過濾，原汁原味如實上報，不需改用內地的政治語言，這樣才可以讓中央大員感受到港人的心裏話，增加感性認識。這種文化是否仍然存在？不得而知，只感到敢言之士已愈來愈少。即使高層照單全收，但也有自己的解讀，這又不是「欽差大臣」能夠決定的了。希望專家組成員不會遇到同樣命運。

──據悉，特首政策組建議參與者就「高質量發展」的7個範疇發言（詳見6月13日《明報》「聞風筆動」專欄），惟這7個範疇卻不包括政治問題。客觀而言，政制和政治生態的變化，是很多社會問題和市民心態改變的成因，甚至是在舊結上自製一個新結；如刻意冷處理，只會抵消其他善言的效果。不過官方說參與者也可自選題目。好，既然如此，近期另一個值得關注的問題應可成為參與者的「自選項目」。

（2）中大修改校董會細節是否合理

《香港中文大學條例》將提出修訂，我無意從「動機論」猜測，但無論從修訂內容和推動的方法看，客觀效果就是令人感到，「改善管理」和「加強控制」只是一線之差。我請教一些專家，他們提出質疑。例如：

──該建議提出，校長和常務副校長須經過四分之三校董會成員支持才能聘任。翻查資料，只是科技大學有這樣的門檻；理工大學、教育大學的門檻比例只是三分之二校董會成員，香港大學和浸會大學均沒有相關規定，說明四分之三的門檻並不普遍。如果硬要把門檻提高，只會令國際感到在當前香港的泛政治化氛圍下，這也是一種含有政治化的要求，對香港高等教育和國際形象毫無好處。

──校董會成員總數建議由55人減至34人。減少人數不是問題，惟理應校外與校內校董的人數同時減少，但現時建議卻把兩者比例由1：1改為約2.1：1，即校外校董的比例增加，勢將形成「校外管校內」的實質變化。這種變化沒有什麼實質理據支持。從中大仍然取得國際高排名，並得到內地多方肯定的現實來看，對管理層的某些指摘，只是污名化中大過去的管理和教學成績。

──在修改校外與校內校董比例的建議中，可看到立法會議員的人數不變，仍是3人（編者按：中大專責小組建議考慮立法會議員在校董會的3席是否有「精簡空間」），換言之比例增加。不過，把這些修訂用議員法案形式提出修訂的，正是3名身兼中大校董的現任立法會議員。他們有其職權，但難免引發其他聯想。再看深一層，中大校董會預留席位給立法會議員，而其他大學（例如港大）委任的立法會議員只是諮詢機構的成員。如此說來，中大對立法會議員（包括以前泛民立法會議員）的作用和貢獻是重視的，但如今怎樣才能發揮建設性的作用？則是更重要的話題了。

──從程序上看，回歸以來各種大專院校的條例修訂或架構改變，都是大專院校自發提出，以體現院校自立；但這次卻是外界推動（某程度上更是造勢）之下出現。可以說，如無強而有力的理據證明這次修訂的合理性，實難令公眾信服，反過來甚至令外界更傾向猜想背後的針對性；即使沒有針對任何人或事，但將影響外界對中大的印象，這是對中大的建設還是破壞呢？

──據資料顯示，中大校董會專責小組今年初的諮詢結果，超過九成意見書和出席諮詢會的人不贊成建議方案，惟如今建議繞過校董會，以議員法案形式提出，這又是否「外界多心」一句話就可以釋疑呢？

──此外，教育局表示特首已同意議員向立法會提交該議員法案。從職權上，他們可以這樣做，也合乎程序，惟這又令人想到內地提出的「行政、立法、司法應互相配合（也互相監督）」。如今，互相配合已是客觀效果，互相監督則是言人人殊。長此下去，外界只會更擔心現行程序和「程序公義」會否變成內地的「走過場」？

總而言之，絕大多數特首政策組專家組成員和中大校董會成員都是有心貢獻社會的，這一點我毫不置疑。所以，官方更應懂得分辨「忠言直」與「讒言巧」，方是英明之舉。

作者是時事評論員

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