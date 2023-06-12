中美AI大戰：ChatGPT帶來的分水嶺（文：黃偉豪） (09:00)

科技的兩個不同發展方向

今天AI的發展跟昔日互聯網，均有兩個可以完全不同的發展方向——管制（control）或解放（liberate）。單從名字都可猜想到，前者多是與國家有關，從由上而下的角度加強政府管治及控制；後者則是與巿場及市民有較密切關係，由下而上，透過民間及私人企業對科技的發揮和應用，推動發展和普及化，滿足整個社會各方面的需求和願望。

當然，兩個發展方向在理論上未必完全互相排斥；惟在現實上，要做到魚與熊掌兼備並不輕易。在AI年代，同時包容前者強調的強政府，及後者鼓吹的大巿場和活躍的民間社會，始終並非一件簡單容易的事。

話雖如此，曾幾何時中國在AI發展上卻能同時兼顧這兩種功能，並駕齊驅，因而令美國感受到其科技大國地位正受到史無前例的威脅。在政府層面，AI科技如人面識別等技術，配合「社會信用體系」（social credit system），使政府掌握了史無前例的資訊優勢。

在市場及社會方面，透過民營企業例如阿里巴巴、騰訊等，使AI及大數據等科技，大規模地被應用在生產、購物、娛樂等跟民生息息相關的範疇，更帶動了整個中國急速進入「數碼社會」（digital society）。早在多年前，筆者便聽到不少到香港求學的內地生「投訴」，當內地已普遍使用電子付款，貴為國際城市及世界金融中心的香港，居然仍在各處使用現金、八達通等落後科技。

「發明的年代」與「執行的年代」

就是在這中國的優勢下，國際知名的AI專家和企業家李開復，便在其極具影響力的著作AI Superpowers（註1）中提出一個重要預言，就是中國會在這場AI競賽中擊敗美國。

李開復的如此結論，是基於其合理分析及有目共睹的證據。首先，他的說法是建基於一個重要立論或假設，就是AI技術在可見將來內不會有重大突破，人類距離成功開發能夠掌握和運用知識的「通用人工智能」（general AI）還有相當距離。他因而認為AI已由一個「發明的年代」（age of discovery），正式步入一個「執行的年代」（age of implementation）。

他認為雖然美國可以在「發明的年代」領先，惟中國卻在「執行的年代」有更佳優勢，這是因為在之前提及的政府及巿場兩個層面上，中國均比美國領先。於政府層面，AI的智慧之源就是數據，而因中國一向是數據大國，自然比任何國家更有優勢去用數據「訓練」AI，使它更聰明、預測更準確。而在巿場和民間方面，一群敢於大膽運用科技致富的企業家，配合不抗拒科技及信任政府的群眾和消費者，便更使中國在AI競賽上如虎添翼。

ChatGPT誕生 扭轉局面

可是只是短短數年，整個形勢便出現了重大變化，甚至有180度逆轉的可能。李開復的AI Superpowers是在2018年出版，距今只有約5年，但今年5月《經濟學人》雜誌的報道（註2），便提出一個跟李完全不同的結論。

《經濟學人》與李開復的分析的最大不同之處是，前者認為生成式AI急速冒起，包括ChatGPT的誕生，已扭轉整個局面，顛覆了整個AI的發展生態。由於生成式AI的潛能和背後價值，對於它的投資和研究，便以爆炸性的速度攀升。換句話說，AI的階段又由李開復原先認為的「執行的年代」，返回到原先的「發明的年代」。

當執行一向是中國的強項，而發明和創意則通常是美國的傳統優勢，李開復自己在書中也同意這是中國較弱的環節。中國強大而有力的政府，有利於執行決策，這明顯是中國的制度優勢；但在AI「發明的年代」，看似「無王管」的混亂局面，往往又造就百花齊放、百家爭鳴的狀况，有助釋放無盡創意。

事實上美國在高科技的監管方面，早自互聯網剛出現的年代起，已採取被動態度。美國一向的立場是「不破便不修」（do not fix what is not broken），強調巿場自我約束和監管，恐怕任何的監管有可能窒礙巿場創意，減少企業商業利益和回報。即使有科技界巨子馬斯克（Elon Musk）等逾千人發表公開信，要求暫停生成式AI的研究半年，而美國國會也開了聽證會，一切都是只聞樓梯響，雷聲大雨點小。

據《經濟學人》分析，中美AI大戰也出現了此消彼長情况。當形勢急轉彎，有利於美國本身強項時，中國原先的優勢也有減弱迹象。跟美國不同，中國科技企業面對國家更多的監管。於數據方面，儘管中國擁有海量數據，但並非所有數據都同時開放給市場及企業做AI研究。

在華研究AI 須考慮「湧現現象」

而國家安全的考慮，也成了在中國開展生成式AI研究及其產品開發的額外考慮。因生成式AI如ChatGPT等科技的一個特徵，是由電腦自行吸收數據進行「機器學習」（machine learning）並得出答案，因而有相當的不可確定性，甚至可能出現一些未被批准和預知的功能。技術上，這被稱為「湧現現象」（emergent properties）。

在國安的大前提下，萬一AI「犯法」，究竟應由誰負責？相信這是ChatGPT及不少外國和中國生成式AI公司，對於如何能夠在中國推出其產品，均要面對的額外考慮，也是中國要在AI競賽中打敗美國所需要克服的挑戰。

註1：Lee, K. F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Houghton Mifflin.

註2：Just how good can China get at generative AI? The Economist. May 9, 2023.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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