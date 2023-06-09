優化「2元乘車優惠」的3個方案（文：周永新） (09:00)

本欄恢復與讀者見面了，還是每兩星期一篇。本欄討論的主要是市民關心的議題，也多與民生福利有關。本欄表達的意見，用意並不在宣揚筆者的主張，而是反映市民所思所想，特別是基層市民的聲音。所以，文章的討論多從市民角度出發，及他們如何評價政府施政。

筆者對社會上各種變化，當然無法全面掌握，但對於一些影響民生的問題，及政府施政如何能夠改善市民生活，自問研究和觀察多年，總有一些自己的看法和心得。倘能透過此欄提出來供政府參考，繼而達到改善民生的目的，也算是本欄寫作的意義。

議員抨擊2元優惠被「濫用」

首先要討論的是近日「2元乘車優惠」爭議。「2元乘車優惠」的正式名稱是「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（下稱乘車優惠），可見計劃涵蓋的並不限於長者（其實今天60歲都不算是長者），還有數以十萬計合資格的殘疾人士。

對於乘車優惠計劃，早幾年已有議員質疑：一來，假冒情况漸趨嚴重，即不合資格者（如非長者）使用長者八達通騙取乘車優惠；二來，有批評合資格者使用乘車優惠時，不理會不同車程的收費，但求方便，所謂「長車短搭」，致政府的補貼不合理地增加。近來一些議員看見香港人口老化，形容乘車優惠是「無底深潭」，政府每年支出很快超過100億元，因此督促政府加強執法，或合資格人士每程所付費用從2元增至3元。特首李家超也提出，必須打擊「濫用」乘車優惠的情况。

初心是鼓勵合資格者外出活動探望親友

乘車優惠是政府於2011年決定推行的，那年仍是曾蔭權出任特首；而同年實施的最低工資，被稱為曾蔭權管治年代兩大民生「德政」。今天要檢討乘車優惠，最先要做的是重溫當時引入乘車優惠的初心和目的。

當年引入乘車優惠，用意是鼓勵長者和殘疾人士外出參加活動和探望親友，不要因交通費用昂貴，自己捨不得用，只好留在家中，活動範圍局限在所住地區。

乘車優惠推行後，效果立竿見影。記得2013年，我在銅鑼灣中央圖書館附近，遇見年長夫婦向我問路，他們從天水圍乘搭西鐵出來，閒逛一會後，現在想乘坐巴士返回天水圍。我曾做過天水圍福利設施的調查，知道開往天水圍的969號巴士總站就在中央圖書館後面。年長夫婦對我說，他們很久沒有到港島區，因兩人來回車費要100多元，現在有了優惠才出來走走。

2020年，時任特首林鄭月娥宣布長者乘車優惠資格從65歲降至60歲；當時負責的局長解釋，這樣可以鼓勵60至64歲人士就業，也有助解決香港勞動人口不足的問題。交通優惠能否鼓勵長者就業？有待日後數據證明，但即時的影響是增加了政府財政負擔，因為60至64歲人口共有60多萬，約有一半人就業，他們經常外出活動或上下班，使用交通工具十分頻繁，政府乘車優惠的補貼自然急升。

樂悠咭全面實行後 假冒行為才會收斂

政府檢討乘車優惠計劃，如果目的是要打擊假冒的犯法行為，重點應放在嚴厲執法、加重刑罰，令假冒者知難而退。雖說執法並不容易，因為單是港鐵的乘客人次每天以百萬計，怎可逐個檢查、對照他們身分證的歲數？惟現在近乎縱容的情况，實難起警戒作用。看來，要到「樂悠咭」全面實行後，假冒乘車優惠的犯法行為才會收斂。

另一個憂慮是，隨着本港60歲以上人口比例增加，加上交通費用不斷上升，政府的補貼將會不勝負荷。政府財政是否真的負擔不來？不同立場的議員和政黨會有不同看法，但一些人擔心的是，現在合資格年齡降至60歲，乘車優惠若然沒有任何限制，利用乘車優惠達到一些與計劃原初目的不符的情况將會倍增。事實上有調查數字顯示，過去有合資格人士在一個月內乘車超過300次，即每日10次，很難相信他們是為了參加社會活動或探望親友。

筆者認為，與其批評長者和殘疾人士「濫用」乘車優惠，一些適當限制是需要的，除了防止一些人利用計劃謀取不符比例的利益之外，更重要是返回乘車優惠計劃的初心，也就是鼓勵長者和殘疾人士參與社會活動，及與親友保持聯繫。就此，筆者提出以下3個改善方案。

返回計劃初心的優化方案

方案一，為乘車優惠設上限，建議合資格人士每月最多可享受120次交通費用補貼，平均每天4次。假設合資格長者或殘疾人士每天都外出參加活動或探親，來回各需兩次車程，每月120次應足夠。况且，建議是每月120次，合資格者不用限制自己每天享受乘車優惠的次數。

另外，據筆者觀察，合資格人士每次交通費用多在12元以下，如果以每程平均8元計算，政府的補貼是6元，120次就是720元。筆者沒有相關數字作分析，惟以上假設，相信跟現實情况不會相差太遠，政府在不改變乘車優惠的大前提下，也可達到控制支出急升的情况。

方案二是政府的乘車優惠補貼，合資格者的每月上限定於720元。720元的數目是根據第一個方案推算而來。這方案並不限制合資格人士每月乘坐交通工具的次數，但他們在一個月內享用的乘車優惠補貼不超過720元，超過便得自行繳付交通費用。對大部分合資格者來說，720元的乘車優惠補貼應足夠；那些仍就業的，經常往返工作崗位，這筆數目就可能不足夠。

方案三是把政府的乘車優惠劃一金額，規定每一程補貼不超過10元；超過這個數目，合資格者得自行繳付餘額。這樣安排，目的是解決「長車短搭」問題，合資格人士乘坐交通工具不能只求方便，胡亂上車可能「自食其果」。不過，這方案可能令一些合資格者不願到較遠地區參加活動或探望親友，例如住在愉景灣或離島的居民，他們每次外出都得「精打細算」。但若政府的補貼不封頂，所謂「濫用」就很難遏止。

2元乘車優惠是政府重要的惠民措施，影響逾200萬市民的生活。所以，任何改動不能單看財政負擔，也要顧及受惠市民的感受和需要，必須做到合情合理，不能單單因為少數違法者或「濫用」行為，而令政府施政顯得寒酸和吝嗇。

最後，筆者必須申報自己是乘車優惠的受益人士，也因此放棄了多年駕駛私家車出入的習慣。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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