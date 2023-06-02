今天香港需要何種核心價值（文：江玉歡） (09:00)

時至今日，事實證明縱然過去有再多討論，卻也難以有效解決今天香港面對的問題。今天的香港，社會逐步從過去的撕裂中恢復過來，在3年疫情中亦沒有倒下，此時需要冷靜思考，到底我們需要怎樣的核心價值，以支撐每一名香港市民有更充足的信心、更好的精神面貌去面對生活？

需要匹配生產方式的上層建築

在馬克思主義的理論框架中，價值觀、價值取向及核心價值體系等，均屬於「上層建築」的概念範疇。在這一體系之下，人類社會被認為由兩部分構成，其一稱為經濟基礎（英語「base」，德語「basis」），其二稱為上層建築（英語「superstructure」；德語「Überbau」）。經濟基礎被認為指代社會的生產方式，或被認為僅指代生產關係。上層建築指的是社會中跟生產沒有直接關係的其他關係和思想，包括國家、文化、制度、政治權力結構、社會角色等。經濟基礎決定上層建築，而上層建築也將反作用於經濟基礎。

香港如今需要能夠起到積極的、強而有力的核心價值體系，亦可以說今天的香港需要更匹配當前生產方式的上層建築。其目的在於，一方面化解香港本地社會長久積存的矛盾和怨氣，另一方面寄希望於這一有利的核心價值體系，促進香港經濟的新生活力。

當前的香港經濟結構正處於變動期，過去依賴傳統房地產及傳統金融服務業的經濟增長模式，面對諸多挑戰，需要自我創新，整個香港市場亦需要引進更多新型經濟形態；同時，作為勞動者的廣大香港市民，對生活和整個香港社會的期待更高。從而當前的社會需要重新討論，怎樣的核心價值適合今天這樣一個新舊交替、充滿各種挑戰的香港。

當前的時間點和社會環境，正為這種思考和討論創造了冷靜分析，以及社會各界相互包容與討論的空間，去思考香港社會的本質，及香港市民根本的、共同的性格特徵。

應重拾愛國根

在過去，香港核心價值常常被作為不同群體之間互相攻擊與鬥爭的武器，其核心作用被其他目的騎劫，原本應該對於市民的積極影響不斷喪失，更不用說起到發展經濟的積極反作用。人們常說，香港是全世界唯一一個將東方與西方文化進行融合的地方；所謂融合，即會有一定的排異性，會有競爭、衝突；同時，不同元素也會相互借鑑和學習。但往往忘記縱然再多元素在此匯集，香港的根源都是背靠國家。

無論以史為鑑，還是放眼世界，任何一個地區、一個民族得以永續，甚至發揚光大的基礎，都離不開民眾對自身民族的深深認同，以及對國家的深深愛戴——抓住國家這個根，其發展道路就不會太偏頗。所以，今天香港在經過一段時間的迷茫之後，應真正重拾這個愛國根，這也應是香港核心價值的首要重點，是討論核心價值的基礎。離開這個基礎，再多的討論，都會演變成過去曾發生的政治鬥爭和利益爭端。而這一基礎，亦是一國兩制的價值體現。

賦予獅子山精神更豐富價值內容

再者，當今天的我們討論香港社會核心價值時，應當回歸本心，思考過去的香港人、香港文化如何生存及繁榮，而其中不可忽視的就是「獅子山精神」。獅子山精神是過去幾十年的香港經濟發展過程中，自然而然生成的一種時代精神，經歷過實踐和時間的雙重檢驗。如今，社會上很多人認為獅子山精神已經過時，甚至對其嗤之以鼻，這種態度正是問題癥結所在。

獅子山精神代表着最淳樸本真的香港核心價值。與其說過時，其潛台詞似乎是在表示過去的思維已經不能解決今天的問題。但這恰恰代表着人們對獅子山精神仍然有期待，而這一期待，即要求應該賦予這一精神力量更加豐富的、代表今天社會內涵的價值內容。

過去的獅子山精神，往往代表着一個人勤力苦幹、自力更生；惟今天的社會，在強調個人努力的同時，更應當強調合作和團結，尤其在互聯網與大數據不斷應用在實際生活之後，個人的努力便可以通過跟他人合作、與網絡世界相互連通，發揮出更大價值——「合作與團結」這一關鍵詞，亦是曾經幾次社會運動之所以會爆發的重要原因之一。分裂與冷漠若取代了團結與合作，那麼任何社會價值都將灰飛煙滅。人與人之間應重塑合作與團結意識，互相尊重。今天的獅子山精神應增加這一內涵。

捍衛本地核心價值 政府角色至關重要

更重要的是，在政府層面，任何一個地區的政府對於捍衛及尊重當地核心價值，都是至關重要。本屆特區政府在這方面應當做的，是解決好香港發展過程中的意識矛盾、文化矛盾和民生問題；應當認識到，每一個政策的實施都書寫香港故事的篇章，每一個行政措施都是對香港故事的展示，每一次執法都是向香港市民發出尊重核心價值的機會。

政府制訂政策，應順應市民長久以來的生存邏輯和文化傳統，而不應為變而變、為改而改，否則只會令真正在這個城市生活的人垂頭喪氣、喪失動力。換句話說，若上層建築的內容不符合經濟基礎的生存邏輯，那麼其正面的反作用將只會成為一個泡影。

今天，我們得問什麼是香港巿民和特區政府最需要尊重的核心價值。

作者是立法會議員

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