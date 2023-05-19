北約於東亞的戰略意圖 如何衝擊地緣局勢（文：李克賢） (09:00)

就在俄烏戰爭膠着之時，日本外相林芳正證實，北約有機會在東京開設首個亞洲聯絡辦事處。中國跟與美國為主的西方陣營近年關係轉差，台海局勢日漸升溫。北約向來的關注點是大西洋及歐洲，近年於非洲有擴展人道主義任務，但其放眼東亞，少不免挑動北京神經。這是否意味着北約「東擴」的先兆，其戰略意圖為何？北約可在東亞地區投放多少心力？這個軍事聯盟會為東亞帶來什麼衝擊？

北約戰略意圖為何

早期北約在東亞的關注點主要是朝鮮，前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）表明美國受朝鮮攻擊的話會行使集體自衛權。而出於自身安全考慮，日本前首相安倍晉三一直拉攏北約，2007年他稱日本與北約在面對全球挑戰方面有共同責任；在他的第二個首相任期，2013年日本與北約確立聯合政治宣言，雙方就反恐、網絡安全、防止大殺傷力武器擴散等議題交流。2015年日本表示希望參加北約導彈研發聯盟，不過一直只聞樓梯響。

而北約真正轉向亞洲，跟近年中國崛起有關。2019年北約呼籲盟友小心中國的5G網絡建設，並首次將中國列入正式討論議程，例如中國在北極圈的活動、「一帶一路」在歐亞的影響。同年的北約峰會表明需要應對「中國挑戰」，因為中國影響力已無遠弗屆。2021年北約標明中國是「體制挑戰」，未來10年戰略重點將是更有效地回應中國在「安全、利益和價值觀所帶來的挑戰」。

去年因俄烏戰事，不少亞洲國家擔心「今日烏克蘭，明日台灣」。日本、韓國、澳洲和新西蘭首次獲邀參加北約峰會，日本首相岸田文雄擔心東海和南海會被單方面以武力改變現狀，更稱歐洲與亞洲的安全密不可分。面對着俄羅斯的核威嚇，北約在烏克蘭顯得投鼠忌器；若然東亞或亞太再生事端，如何同時應對俄羅斯、中國及朝鮮3個擁有核武器的國家，便成為美國的難題，華府主導的北約當然亦難倖免。

北約勢力有多大程度投放到東亞？

雖然北約的戰略方針已鎖定中國，但北約「東擴」或「亞太北約」等預測，不可能在短或中期出現。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）明確指出俄羅斯依然是「最重要和最直接威脅」，而中國是「體制挑戰者」，卻不是敵人。

北約在其他非同盟國都有聯絡辦事處，例如烏克蘭、奧地利及格魯吉亞等。聯絡處的目的是加強該國與北約的關係，例如政治及防務對話、提供建議協助公民社會監察國家的軍事力量及國防政策，或是一般北約的公共外交。當然，聯絡處亦起到象徵性的作用，可增加北約與當事國在區內有關地區穩定及安全事宜的話語權，引起各界關注。北約的東京聯絡處相信亦是扮演類似功能，但跟軍事合作甚或軍事同盟是兩回事。

東亞甚至是亞洲，現時都不樂見中美分歧持續擴大，被迫選邊站更是很多國家的噩夢，這點對北約來說是一大局限。中國是帶動區內經濟發展的源頭，中國亦不比當年的鐵幕蘇聯；縱然北約真的要搞「東擴」，哪怕只是威懾防範中國，都會寸步難移。

日本似乎亦深明當中考量，北約的聯絡處足可提升其國際地位、鞏固印太戰略的聲勢；但真的要加入北約締結軍事同盟，對日本或其他區內國家來說有不少負擔——只是每年定額軍費開支，及因履行集體自衛權而捲入別人戰爭的風險，都令很多國家卻步。

面對中國嚴厲批評日方沒有認真反思歷史、北約東進亞太干預地區事務、破壞地區和平穩定，日本外相林芳正煞有介事地解釋：北約的聯絡處不針對任何特定國家，並希望與中國維持穩定關係，顯然為首相早前的講話降溫。

北約舉措所透露的問題

北約現時沒有計劃，亦沒有能力改變東亞地緣形勢；但北約於亞洲的象徵舉動透露了一些問題——美歐受俄烏戰事牽制，怕東亞有事時鞭長莫及。西方經濟制裁俄國的效果，被中俄逐步提升的經貿抵消，俄烏未來幾年大有可能繼續爭持不下；中國的調停可能是朝鮮核問題或處理緬甸羅興亞人的翻版，可以拖幾年或更長時間。美國自身在阿富汗20年的體驗，亦應該心領神會。

美歐日在過去一年千方百計加強與台灣的互動及各種半官方關係，與北約關注中國大陸及開始聚焦印太其實如出一轍，就是恫嚇中國大陸，希望北京不要誤會現時歐美無暇應對台海，或西方無力應付歐亞兩邊同時的戰爭而「武力統一」台灣。

另一方面，北約在處理烏克蘭問題上亦給予台海局勢太多想像空間。首先是對手，對區內國家而言，與中國大陸對抗的成本，大過跟俄羅斯交惡。二是地理位置，美歐有北約與俄烏為鄰，尚且避免直接參與軍事援助烏克蘭；台灣是島嶼，跟其最近的是大約110公里的日本與那國島。美國於日、韓、關島駐軍，抵達台灣需時，美方航空母艦可能受制於中國大陸導彈的射程範圍，協防台灣情况將比烏克蘭更差。三是印太戰略，美日印澳四方準軍事聯盟比北約鬆散，美國一旦因台灣與華開戰，需要自食其力。四是要考慮朝鮮領袖金正恩會否藉機完美配合中俄。五是中國大陸的經濟脅迫或報復，警惕其他欲歸邊美歐日台的國家。六是美國在「台灣有事」時是否如拜登所言會「保衛」台灣，日韓又是否會按盟友之約捲入別人的戰爭？

「北約牌」雷聲大雨點小

國際關係中最複雜的，大概是如何理解對手的認知，或對手的認知及回應是否有被刻意跨大，因此亦包含如何核實對手的認知與意圖。當然大家都不會揭露底牌，但隨着美國於阿富汗上演了落荒而逃的一幕，加上美歐援助烏克蘭顯得畏首畏尾，在美歐不斷強調印太、台海穩定之時，北約這張牌除了是雷聲大雨點小，亦是出得太早。美歐未能恫嚇對手之餘，反而成了紙老虎。

作者是東京國際大學國際戰略研究所副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）