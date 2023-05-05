民主黨仍要去馬參選（文：李華明） (09:00)

1982年第一屆區議會選舉共有490個議席，其中132席為分區直選，134個為委任議席，另有167名官守議員、鄉事委員會主席的27個當然議席、市政局議員的30席；直選議席佔總數27%。當時我全力為一名街坊在觀塘出選，結果高票當選，因此我也是親身經歷多年來區議會的演變。目睹今次的大倒退，真是感慨萬千！

政府以建制派在2019年區議會選舉大敗為改變的基礎，誓要切斷區議會的政治功能，包括互選及以「超級區議會」途徑入立法會。我對區議會定位為地區諮詢民意的機構，絕無異議；但把市民能夠直接參與投票的機會大幅減少，實在令人費解！今屆政府推翻了以往多屆政府作出的改進，倒退到1982年由政府官員出任區議會主席的年代，實在是過分擔心區議會會被「反中亂港」人物操控。

倘再拒絕參與 將令支持者失望

作為民主黨一分子，我絕對明白不少黨內核心人士對新方案極為失望，我也不例外；可是，作為立足香港的政黨，倘認為選舉方式不利參選或害怕失敗，又估計很多香港人因不滿新方式而不投票，若最終又一次拒絕參與，這樣會令不少仍然默默支持民主黨的市民失望，到時真的不走出來投票，這對各方面都沒有好處！

况且，現時民主黨仍有7名區議員，我肯定他們都不會被取消資格；再加上鼓勵一些新人參選，應該會得到市民支持。每當我到九龍東區參與活動時，不斷有市民問我，有困難時可以找民主黨哪些議員幫忙，可見市民仍是支持民主黨的！

我的立場一如以往，是支持民主黨參與立法會選舉，今天我同樣支持民主黨積極參與區議會選舉；否則，作為一個立足香港多年的政黨，便名不副實！

作者是立法會前議員

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