行政主導區議會 施政得不償失（文：羅健熙） (09:00)

我由大學畢業起已在社區當議員助理，之後擔任區議員10年，離任後亦盡力延續社區服務，對於相關改變感到十分失望，亦認為改變對社區民生事務、居民福祉將有不少影響。

改組範疇十分廣闊，由職能角色到組成和選舉方式，均作出相當大的轉變，我不會在此文章詳細討論每個範疇，但會重點與各位讀者分享幾方面的看法，及對日後區議會運作的影響。

委任議員會重視居民聲音？

政府和建制派最近經常說，議員不是全部直選就好，委任和間選可以令議會組成更多元、更好，改組方案亦按此落實。

這說法的問題在於，那個「好」到底是怎樣的「好」，以及對誰的「好」？對社區而言，直選議席減少、比例降低，即是直接向市民負責的區議員、他們在議會的影響力均會減少。

「委任議員都會服務街坊」，是不時會聽到的辯護；但從過去經驗看到，委任議員就是遠遠不如直選議員勤力、不及直選議員對地區事務上心，更別說會花精神時間處理地區個案。

至於間選的議員，有權投票的「三會」亦全由政府委任。政府雖一直指他們與社區有深厚聯繫，但若拿着分區會、防火會、滅罪會的成員名單，去問問當區居民他們是誰、能否說出他們如何跟社區聯繫，我相信結果是絕大部分市民均不認識他們（曾經參與直選者會稍為好一點）。結果就是這些間選議員，就如委任議員般，與居民沒有連結，亦不用向市民負責。

官員任區會主席 真的有助社區？

改組方案亦提出，區議會主席由民政事務專員擔任，不再由議員互選產生。民政事務專員一般由政務官出任，他們與社區無連結，到任前都不知道社區情况。這樣賦予他們「區議會主席」的角色，對社區事務真的可以有幫助嗎？

再說，如果居民對某些政府政策落地有強烈意見，或對地區政府部門工作有不滿，他們向直選區議員求助，再由區議員帶到區議會時，這名政務官是會向部門追責，還是會為部門護航？若社區有較大爭議的項目，這名政務官又是否能夠公正地調和不同持份者的想法？還是只會以部門立場先行？這種狀態的區議會，對區議會和居民的關係，又會產生什麼變化？

區議會組成方式的變化、權力平衡的變化、與居民關係的變化等等，都實在令人擔心市民會產生疏離感。我一直都相信，任何政府架構最重要的就是市民的參與。市民有不同的渠道表達、感覺自己的參與被重視、看到政府原來有聆聽自己的意見，他們對這裏的歸屬感、他們對不同社會事務的ownership，甚或是現屆政府常用的「幸福感」、「獲得感」，自然亦會有所提升。但若反過來說，政府如果認為「不是民選愈多愈好」，而減少市民可以參與的空間，市民對不同措施的ownership也會相應減少。

區議會職能翻天覆地的改變

最後想說的是，政府多次強調區議會日後要協助政府施政，並會由民政事務專員以區議會主席角色領導和指派工作。《明報》李先知專欄昨天引述「政府消息」時亦指「新制下……區議會不再擔任監察政府施政角色」，即是過去40年來，區議會在地區監察政府施政、鞭策部門在社區提供服務的角色，被政府視為不合時宜了？

我當區議員的這10年時間，見證不少政府部門或公營機構因應區議會的不同意見或批評，從善如流調整措施，不少前線官員都私下感謝議員貼地的意見，而市民亦可以因此受惠。政府選擇不再願意由區議會擔任其地區施政的監察者，只靠政府自設司長、副司長領導的小組去監督，成效存疑，實在十分可惜。

不少朋友問及民主黨的未來去向，我們會在黨內就方案交流，並會聆聽支持者的想法，最後才會作出決定。我們在餘下的空間裏，還有多少地方可以發揮？有多少黨友願意參與？香港又需否有反對聲音存在於架構裏？這些和其他更多的問題，相信都將會是我們討論的幾個較大方向。

作者是民主黨主席

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