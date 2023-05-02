區議會寸土必爭（文：狄志遠） (09:00)

筆者在1980年代曾擔任民選區議員，角色是爭取改善民生設施、就各項政策向政府反映民意，及幫助市民解決生活上遇到的困難。區議會是香港政治制度的一部分，亦已運作超過40年，多年來經過多次檢討，逐步走向民主化。

培養政治人才的有效平台

一直以來，區議會都發揮反映民意的功能，透過民選區議員，積極表達民意。而政府在推行社會及地區政策時，都會諮詢區議會；立法會相關文件都會列出區議會的意見如何。過往一段長時間，區議會在促進官民溝通方面，起着積極及正面作用。

另外，不少基層市民在日常生活中會遇到不少困難，例如經濟問題、就業問題、居住問題、交通問題、子女教育問題等，他們很多時會孤立無援，於是會找區議員幫忙。所有區議員辦事處都是市民的「解難排憂雜貨店」，幫助市民解決生活困難。這亦是每個區議員每天的工作，為市民解決問題，有助紓解民怨。

作為區議員要反映民意、幫助市民排憂解難，他需要掌握民情、了解社會政策、認識政府工作程序、有效跟各方溝通等，這樣才能發揮作用，所以區議員是需要不斷學習，因此區議會是有效培養政治人才的平台。過去及現在，不少局長、副局長、立法會議員等，都有從事區議會的經驗。

民選議席角色不能代替 需要反映地區多元聲音

所以，政府在檢討區議會之後，繼續確認區議會的功能及角色，是有利於地方行政。當然，我們仍然期望及要求區議會向民主化發展。有消息稱，區議員會由多個途徑產生，包括直選、間選及委任，經不同途徑產生的議員可有多元發揮。不過新思維認為，民選議席是具有不能代替的角色。民選議員與選民的關係是最直接的，由於是經選民選出，民選議員必然要向選民負責及交代。因此，區議會應該有一定數目的民選議員，這樣才能體現議會的民主成分。

區議會雖然是地方諮詢組織，但亦要反映地區上的多元聲音，因為香港是一個多元化社會。因此，我們盼望區議會選舉能夠容讓不同政治光譜的有心人士參加，讓不同聲音都能夠進入區議會。現時的區議員來自不同黨派，除了建制派，還有非建制派的民主黨、民協及獨立人士等。所以日後的區議會選舉，非建制派政黨的代表應該可以參選。當然，有非建制政黨會對未來區議會選舉制度感失望，惟筆者希望大家仍能積極參選。民主發展，從來都是寸土必爭。

作者是新思維主席、立法會議員

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