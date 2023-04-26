但使情真千里近 無情對面是山河 ——從港府及立法會大灣區訪問團談起（文：劉銳紹） (09:00)

（1）交流觀摩 實有必要

──對於不同形式的交流、觀摩、對話、溝通、實地調研，我歷來不反對，過去亦不斷身體力行。其實，從中國閉關鎖國到改革開放，再起起跌跌，如今相對穩步，經歷不少風浪，必須前後對比，才能鑑往知來，明白今天的中國來之不易，同時了解仍有很多弊病要革除和治理。所以不能孤立單一畫面和角度看問題，必須在增加感性認識的同時，掌握全面的新情况和動向。

──回顧昔日一些事例，感慨猶深。各方了解國情，有各自的方法，官式和民間渠道均可。官方安排的，有時可以參觀一些平時沒有機會看到的內容；民間進行的，則可看到民間重視而官方忽視的另一面，兩者不宜偏廢。

例如多年前曾安排本港的大學新聞系學生，以正式記者身分採訪全國人大會議，10名浸會大學學生成為首批同類活動的先行者，並獲機會在直播中提問。這對增加年輕人的國情認知很有幫助，其後擴展到其他大專院校。

又以香港記者協會為例：國際記聯在「六四」杯葛中國，但香港記協在「六四」後3年，率先到北京和上海訪問交流，一年後又在北京舉辦交流班，是「六四」後首個同類的新聞界活動，後來更協助國際記聯恢復與內地官方接觸。港澳辦前主任魯平來港舉行聽證會時，香港記協也應邀出席。

再早的事例更有特色。1980年代初，內地剛改革開放，最早到內地交流、訪問甚至義務講學的人，不少是今天被視為「反對派」的泛民人士，其中一些今天更變成階下囚。當年的全國人大代表廖瑤珠（已故），乃協助推動的典型人物之一。我們在上述個案也有所參與。

可惜由於各種原因，今天已是「流水落花春去也」，「此情可待成追憶」，值得反思。

──我提及上述事例，旨在說明交流、溝通的理念：不接觸則沒有判斷的基礎，或判斷基礎相對薄弱；接觸不一定被影響，可以有自己的判斷，其後還可接觸其他方面甚至相反角度的材料，兼聽而思；思考和判斷後可以保持原有看法，也可以實事求是地調整看法而不失立場。理智者重溝通，不理智者拒絕和阻礙溝通（中外如是，官民同理）。接觸不等於被統戰，但接觸也不是歌功頌德，而是接觸和研究後才能提出可行性高、操作性強的建議。官方對不同意見甚至批評，應理解為愛國多元化的價值體現和堅持。

（2）交流須講求質量和透明

──交流、溝通、觀摩、學習是相向的；宣傳可以是其中一環，但不是重點，而且必須重視實際效果。例如接待參觀的一方努力宣示成績，乃人之常情、中外如一；惟官方則適宜調校宣傳口徑和力度，讓事實和公眾多說話，勝過敲鑼打鼓的自我宣傳和刻板式教育。昔日很多事例說明，眼前的單向式宣傳表面有效，但事後擴散的反宣傳作用更大。曾有不少青年和學生團獲接待到內地參觀訪問，看到很多豐功偉績，與有榮焉；惟回到住地發覺，上網困難重重，大家都被「保護」起來，觀感截然相反。所以，交流、引導以至教育，也要講求質量和實效。

──交流、溝通、參訪之類的活動，適宜盡量擴大透明度，否則外界對公開的內容也會存疑，或用另類眼光看待，對官方的正面宣傳已產生自然的免疫力。以這次大灣區之行為例，隨行香港記者也不能輕易採訪，多由參觀者轉達，客觀效果就是連正面的內容都不能報道，情緒上也不想報道。

又以港澳辦主任夏寶龍訪港為例，除了出席「國安教育日」，外界無法從公開渠道看到他的其他發言，很多內容都是閉門進行。當然，不少國家也是這樣，只有禮節性的拍照；但不論中外，民間的反應普遍是感到官方閉門造車，甚或閉門製造「不利於民」的政策。也許官方希望創造既定事實，讓香港政治文化向內地靠攏；惟上述客觀效果對官方而言，也是未見其利先見其害，未建民信先增民慮。何必呢？

──交流、溝通亦要講技巧和逐步創造成熟的條件，而且必須是雙方同向進行。多年前，立法會議員（包括泛民）先後到廣州和上海訪問。在廣州，時任省委書記張德江接見，有泛民議員問了「六四」的問題，張德江不是中央官員或發言人，同時認為此行不涉粵港兩地交流以外的事宜，回應了一句「話不投機半句多」。當時也有泛民議員談及民生問題，其後還在珠江岸邊跑步，體驗平民生活。

在上海，「長毛」梁國雄因有政治口號的服飾，到埗後被要求折返；若干泛民議員取消行程同返，其他泛民議員則繼續行程。2009年立法會議員往四川大地震災區視察，原已可以隨行的「長毛」在出發前一刻被拒，其他泛民議員照常出發。官方擔心活動的初衷「被騎劫」，轉移了焦點，有其角度，但也可以靈活一點。可見各方均要研究：在適當時候做適當的事情；在交流和溝通問題上，怎樣達至技巧和時機上的成熟，以及策略上揮灑自如的嫻熟？

（3）「幫倒忙」屢見不鮮的原因

──交流講誠意，求真求實，其意可嘉，但還須看如何落實。奇怪的是在這些過程中，不知何故又會出現一些或大或小的事情，產生「幫倒忙」效果。以夏寶龍訪問立法會為例，主席座位前的「立」字標誌不翼而飛，待訪問後才「死而復生和歸位」，據說是因為「拍照效果」較好。外界不知主意何來？但已引起不少聯想，包括「官方也不尊重已經完善制度後、由建制派控制的立法會」。也許原意不是這樣，惟坊間評介確實如此，何必呢？

——出現這類問題的原因是：只要政治正確，製造這些負面效果是不需政治成本和代價，既不需負責，亦不會被問責。如此這般，執行水平互相拉低，更難顯示出交流、溝通誠意。

所以，抓民意有如談戀愛；但使情真千里近，無情對面是山河。

作者是時事評論員

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