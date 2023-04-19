不破樓蘭終不還 春風未度玉門關 ——淺談夏寶龍訪港的重點與反應（文：劉銳紹） (09:00)

（1）行程重點不同 官民感受有異

──從官方的安排和宣傳可見，夏寶龍此行重點是出席4月15日的「全民國家安全教育日」。這個日子定得不錯，可令人記起34年前同日，正是中共前總書記胡耀邦逝世之期，其後更出現「六四事件」。這不是借題發揮，而是事實陳述，毋須介懷。官方指當時背後有「外國勢力」，所以在某程度上也符合「國家安全」的教育意味。

長期以來的形勢很清楚，香港主流民意不贊成「港獨」，港人也重視國家安全，與官方目標相符；但民間同時強調的是：怎樣才能真正維護國家安全？毋須諱言，這方面有明顯落差。官方認為必須在制度上、行動上、意識上建立百分之百的安全系數，才能萬全；民間則認為：一、防外與治內必須分清，不宜混淆；二、行動上如果過猶不及，唯恐失之，反傷官民關係，只會適得其反。

──夏寶龍此行提出不應「軟對抗」。簡單而言，「軟硬對抗」對官民均無好處，不能凝聚力量；惟如果不深入了解和討論「對抗」的內涵，則可能引發新的憂慮。早前，官方已提出「躺平」都不應該（意指應積極配合官方行動），但客觀現實卻是不少人感到有力無處使，即使投入地區的民生工作，都會遇到重重障礙和政策歧視。最近還有一個新焦點，就是在歡樂活動中「向制服人員射水」，是否「軟對抗」？水是軟的，但意圖是否硬的？如何判斷，全非民間可以掌握，更遑論「騎劫」之類的名詞了。

──至於建制的架構，夏寶龍提出「由愛國者組成的立法會，要成為良性民主平台」（引述與會者之言），鼓勵市民理性表達意見，不是為對立而對立。沒錯，我想市民普遍贊成這些原則；但大家回顧昔日的立法會時發覺，溫和泛民不是這樣做嗎？為何如今卻一概「清零」？當然，「理性」、「溫和」的標準難以確定，惟至少民意調查顯示，溫和泛民確是主流民意支持的。處理好這方面的關係，才有利於「由治及興」。

（2）對比以前京官訪港 各有輕重

──每次內地官員或領導人訪港，外界多從其行程觀察當時的政治氣氛，所以不妨略作比較。回歸前，港澳辦時任主任魯平來港，曾廣發英雄帖，舉行公開聽證會。江澤民1998年來港，突然在馬鞍山新港城商場出現，與市民近距離接觸。2003年溫家寶來港，到淘大花園探訪「沙士（SARS）家庭」。2004年喬曉陽來港講述中央政策，司徒華等多名泛民人士在座並提問。李克強來港時，到過麗港城。張德江來港時，曾在酒店會見立法會泛民議員。

容或這些只是當時的需要，或者是政治公關，事前都經過某種選擇和安排，但效果始終是好的，正是假戲不妨當真做，促使戲假變情真。重提這些舊事，不是用前人非今人，而是想說明：如何爭取民心和民意才是最重要的。內地流行「直面」一詞，即直接面對，而不是側面相對，總會對「由治及興」、鞏固信心有好處。

──當然，不同時期有不同的政治氣候，也有保安角度的需要，不能同日而語。所以，我亦不一概排除官方的角度。惟不妨從深度思考，為什麼當年可以而今天不行？純粹因為外國和外部勢力搞亂香港？全因為「反中亂港分子」冥頑不靈地搞破壞？或因為市民「受謠言幻術所騙」？在此難以開展分析，只想到官民關係就是一口需要鬆開的螺絲釘，如向緊的方向扭，也許愈扭愈緊、愈鎖愈死；但向相反方向轉，就會出現轉機甚至生機。

──由是觀之，夏寶龍此行的內容廣泛，基本上接觸到各個主要領域（中央也關心的「劏房」問題則未暇考察），贈言亦多，屬好言相勸的性質。不過，民間的反應似乎霧裏看花，終隔一層。官方日後如能更多理解市民的心理落差而制訂政策，也許效果更佳。否則，夏寶龍此行「考察」，只能起到「考核、督軍、由上而下視察」的作用，強化官員的忠誠和執行力度；對民間而言，卻是明月在天，清蓮在地，投入江心，只能水中抱月。

（3）調查研究也要講深度和方向

──內地最近強調「調查研究」，夏寶龍來港用「考察」字眼，但也接觸各界人士，包括青年。關鍵是能聽到多少真話、實話，以及能否兼聽正反兩面的意見？也許官方希望示範「建設性平台」的模式，即使會面中有不同意見，也不會公開。不過，這種氣氛已逐漸轉變成為一種層壓式的自我收縮。官方雖說「不妨大膽直言」，但連體制內人士都擔心引蛇出洞，言者無罪，聽者有意，說話也要「想過度過」。體制外的人為免蒙上「挑起仇恨」之責而被秋後算帳，因而「慳番啖氣」。說到底，客觀效果就是抵消了官方的形象工程，拉近官民距離的表演亦提早落幕。

──調查研究除了深度之外，也要講究調研方向。每次京官來港，都按其需要辦實事，其中一項就是了解敵情，教育民眾「敵人亡我之心不死，作亂之舉仍潛而未發」。不過，如果重視敵情多於重視民情，或者只重視順的民意，而忽略逆的民情，則可能引入支路。其實，大家都重視「安全」問題，也願意共同努力；惟如果只側重「（國）安」而忽視「全（民）」，也會事與願違。所以，按目前已「由亂到治」的氣氛而言，不妨讓正反兩方面的意見全面、公開和理性討論，免除在「絞刑架」下發言的擔憂。

──夏寶龍這次來港，繼續希望港人「拼經濟、賺多啲」。這個方向與其中一種主流民意相符，互不違背。跟着要考慮的就是怎樣才能舞步一致？歷史經驗證明，寬鬆合拍的舞術勝過硬橋硬馬的武術，這是另一種政治藝術，容後詳談。眼前，對敵可以「不破樓蘭終不還」，惟對民則要努力爭取，「春風早度玉門關」。

作者是時事評論員

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