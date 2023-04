以遊戲推動新聞業發展？（文：梁家權） (09:00)

最近,《紐約時報》遊戲部門主管Jonathan Knight接受了一些訪問,回顧Wordle過去一年的發展。在訪問中,Knight肯定了Wordle對報館的貢獻。具體而言,他以報章的網上訂閱人數作為指標,指出對比只看新聞的訂戶,那些有同時看新聞和玩遊戲的訂戶,更有機會持續訂閱。換言之,一個與新聞無關的遊戲,可以為機構穩住舊有讀者,甚至吸納新讀者,實在是功不可沒。Knight將新聞比喻為太陽,指出新聞內容固然是報館的核心要素,但其他配套例如遊戲,卻一樣可以為讀者帶來價值。

數碼時代下 需發掘遊戲社交面向

當然,新聞媒體附設遊戲並不是新鮮事。在紙媒時代,不少實體報章早已設有遊戲專欄,提供類近Wordle的猜字遊戲,以及各式各樣的拼字、解迷、數獨遊戲(Sudoku)等。但到了數碼時代,傳媒除了要努力維持遊戲本身的質素之外,更需要發掘到遊戲的社交面向。

文章開首提到,Wordle之所以能夠一夜間成為潮流,或多或少跟它的分享功能有關。當人們在社交媒體上看到身邊朋友都在玩這個遊戲,自然都想參與其中,避免落後於潮流。就在上月下旬,《紐約時報》為進一步增強Wordle的社交功能,開設了一個名叫「Wordle Review」的新欄目,每日與讀者講解當天的Wordle選字,讀者亦可以留言討論,增加互動。

由Wordle遊戲的發展,我們可以看到新聞和遊戲其實是存在一個頗為微妙的關係。新聞一向予人的感覺是嚴肅和枯燥乏味,與遊戲強調的新奇、好玩、刺激的特質格格不入。但在近年,這兩個看似風馬牛不相及的事物,關係卻愈趨密切。眾所周知,踏入數碼時代,新聞行業開始面臨不景氣的困局,為維持競爭力和吸引新一代讀者,傳媒機構就要苦思如何革新,而遊戲似乎提供了其中一個解決途徑。

藉遊戲吸引讀者的3種做法

大體來說,傳媒借助遊戲來吸引讀者,主要有3種做法。首先,就如上文談及,傳媒可以利用Wordle等與新聞無關的遊戲,擴闊受眾群,藉此誘導遊戲玩家轉化成新聞讀者。

除此之外,在過去廿年,我們亦見到不少新聞媒體持續製作一些「新聞遊戲」(newsgames)。做法是以遊戲形式講述新聞故事,增加趣味,並利用互聯網的互動性,讓讀者透過參與遊戲從而了解事件的來龍去脈。

就主題而言,不少新聞遊戲都是圍繞政治和天災人禍,前者例如會要求用家模擬自己是一名市長參加選舉,或者代入政府官員角色去制訂財政預算,讓他們從中了解政府制度的運作(註1)。而後者則例如讓玩家代入難民身分,在遊戲中經歷千辛萬苦逃離家園。對比純文字報道,遊戲的互動過程或令讀者更能感受難民面對的苦難(註2)。

第三,新聞和遊戲的緊密關係,亦可見於「遊戲新聞學」(gaming journalism)的興起。近年,全球電子遊戲產業發展蓬勃,打機已成為許多年輕人的主要娛樂。是故電子遊戲的經濟、文化和社會影響絕對不容小覷,需要傳媒多加關注。

另外,傳媒透過增強遊戲新聞,亦可能有助吸納年輕讀者。雖然有研究指出,現時不少新聞工作者仍然瞧不起遊戲新聞,因為對比起政治和經濟等硬性新聞,電子遊戲似乎只屬於小眾議題(註3)。惟事實上,在過去一段日子,電子遊戲已逐漸成為重要的新聞題材。例如英國《衛報》的文化版,除了有慣常的書籍、電影、古典音樂、舞台表演等新聞,也涵蓋遊戲新聞,證明電子遊戲已開始登入大雅之堂,與其他文化工業平起平坐。而美國《華盛頓郵報》就將遊戲新聞放置於科技版,視電子遊戲為重要的科技創新。

避免喧賓奪主 考驗業界創意

總的來說,新聞行業無時無刻都要緊貼社會趨勢。隨着手機和電子遊戲愈趨普及,可以預見新聞機構未來在新聞題材、報道手法和營運策略上,會陸續加入遊戲元素。當然,如何善用遊戲配合新聞,而不令遊戲喧賓奪主,都考驗新聞工作者的創意。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

