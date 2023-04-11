多重宇宙般複雜的兩岸關係（文：關仲然） (09:00)

馬到大陸祭祖12天，幾乎遊遍整個華東地區。他說37歲在政府處理兩岸事務，等到73歲才能踏足大陸，難怪他幾乎去到哪裏就感動哽咽到哪裏。這趟祭祖之旅沒有到訪北京，也沒有跟中共的正國級領導人碰面，綠營支持者當然可以做文章說馬此行沒得到重視。但要促進兩岸關係，循序漸進也不是壞事，而更重要的是鞏固國民黨對「九二共識」的立場、表達國民黨可以跟北京對話（而不是純粹聽話）的態度。馬英九畢竟是老練的政治人物，整趟旅程都說了很多他想要說的話，反而令綠營沒有太多可詬病的地方。

馬英九提「中華民國」 對兩岸沒有實質影響

一直以來綠營都嘲笑國民黨不敢對北京公開說「中華民國」，孰不知馬英九在湖南時清楚解釋他定義的「九二共識」，闡明「我們國家」修改了憲法，「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。當然，這裏必須同樣清楚指出，這只是在「九二共識」下「一個中國、各自表述」其中之一的版本。對北京來說，一個中國就是「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，這是同馬英九的版本有根本分別。馬英九在大陸高調說「中華民國」，實際上對兩岸關係沒有帶來任何實質影響，大陸的態度也明顯是忍讓、沒激動回應（忍讓的前提正是馬英九這種說話沒有影響力）。

同一時間，這次馬英九的訪問還有一點有趣東西可觀察到，就是內地民眾對馬的反應。內地民眾分得清台灣「藍」、「綠」陣營的分別，對綠營自然嗤之以鼻，惟這不代表對藍營的馬英九就有很大支持。像內地媒體「觀察者網」就在馬英九出訪前，曾刊登一篇介紹馬英九的文章（後來下架），題為〈馬英九是什麼人？〉。文章對馬英九的立場和政績都有非常尖銳的攻擊，認為他對今天「台獨」勢力興起有很大責任。

另外，在馬英九的祭祖之行，一行人除了馬和他的姊妹、「大九學堂」學員等等之外，還有政治大學法學院副教授廖元豪。去到行程最後一天、到上海浦東機場回台灣之際，廖教授拍了幾張照片並上傳社交媒體，照片中的他作勢出腳踢泊在路邊的公安警車，並在帖文寫着「對着公安的警車『反攻大陸』，拍照後才發現裏面有人」。此帖文一出就被轉貼到微博，立即惹來很多內地網民攻擊，群情洶湧，廖也很快刪帖，並公開致歉。馬英九到大陸就是為了修補兩岸關係、促進交流，而這教授的愚昧行為實在令人摸不着頭腦，不知道是否跟馬英九當日的「一個中國」表述太過刺激相關。

馬到大陸「祭祖」，蔡英文則「過境」美國，並且跟眾議院議長麥卡錫會面。去年佩洛西訪台已引起軒然大波，北京明確表達抗議。本來傳言麥卡錫也想訪台，但怕大陸反應太大，改為在洛杉磯跟蔡見面。眾議院議長是美國第三號人物，就算換個地方，跟蔡英文碰面也必然會挑動北京。蔡英文結束訪問甫回到台灣，又再跟訪台的美國眾議院外交委員會議員見面，可說會一浪接一浪地加強與美國的連結，也是一浪接一浪地試探北京底線。

台灣明年選舉前的「指定動作」

在這個時候，馬英九也好，蔡英文也好，歸根結柢都是希望通過這些旅程，為各自所屬政黨準備明年的選舉。要處理兩岸關係，無論是國民黨或民進黨，都必須首先贏得明年選舉。因此此時表明對兩岸關係的立場、各種作勢叫陣的行為，都是選舉前夕「指定動作」。輸了選舉、沒有政府權力，其實都無意義。所以馬踏足大陸大喊「中華民國」，真正作用旨在向民進黨宣示國民黨敢說「中華民國」的立場，要綠營閉嘴，而大陸也予以適當配合（當然無端殺出一個廖元豪來添煩添亂，是意想不到）。雖然難說此行是否真的為國民黨添了分數，惟至少馬英九都做到他可以做的事，沒有帶來負面效果。

同樣，蔡英文不斷向美國靠攏，也才有機會將兩岸局勢變成明年選舉主軸。倘現實上兩岸關係和平穩定，真的做到「兩岸一家親」的話，民進黨選情也會受影響，畢竟民進黨近年都是靠賣「芒果乾」（「亡國感」諧音）而火熱。正是這個原因，對北京來說，若對明年選舉結果有偏好，而這個偏好是希望國民黨贏多過民進黨的話，那就要更小心應付民進黨和美國的挑戰。

柯文哲訪美 踏出選舉第一步

之前曾提及明年選舉，民眾黨主席柯文哲若真的參選，將對國民黨有很大幫助，因柯文哲多少會分薄民進黨票源，所以柯是否如計劃參選，是重要變數。現在柯文哲剛開始訪美之行，拜會各方人士，算是踏出選舉的第一步；但正因為柯有攪局的能力和可能，不同勢力自然也會藉他這次訪美而給予意見。最後會否影響他是否參選，還是值得留意。

另一個值得注意的最新發展，同樣跟國民黨相關，就是郭台銘宣布將爭取國民黨提名，參選明年總統選舉。國民黨近年最大的問題是那些「大老」各懷鬼胎，永遠都不能團結，上屆選舉郭台銘就因此跟國民黨鬧翻。明年國民黨最終派誰出戰還是未知之數，新北市長侯友宜呼聲最高，但郭台銘也有一定的支持度。惟無論最後誰代表國民黨出選，關鍵是當中的機制（國民黨將以徵召方式決定候選人）是否令人信服，包括最終無法成為候選人的其他黨內大老，能否一心一意支持國民黨。現在郭台銘表明即使得不到國民黨最終提名，也會支持國民黨候選人，這已算是國民黨的大好消息。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

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