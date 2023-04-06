傳媒永不認錯 就能保住公信力？（文：陳帆川） (09:00)

美國亞利桑那州立大學沃爾特克朗凱特新聞與大眾傳播學院（Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication）及達特茅斯學院（Dartmouth College）上月發表一項研究，觀察了2862人對於傳媒更正啟事的反應。受訪者獲安排先在Twitter上收看一則加拿大廣播公司的報道，內容是一名加拿大人當上「伊斯蘭國」劊子手。

受訪者然後再獲隨機分發一則出自該媒體的更正啟事，或者一則由第三方機構發布的質疑該報道真偽的更正信息。部分受訪者只會收到其中一則更正信息，部分人會收到兩則更正信息，部分人則完全不會收到任何更正信息。

結果發現，收到傳媒更正啟事的人，比起無收到任何更正啟事的人，對傳媒的信任度更低。接連收到傳媒官方更正及第三方更正的人，對傳媒的信任度最差。只收到第三方更正的人，對傳媒的信任度稍好，但還是比起什麼更正都看不到的人更不信任傳媒。

有趣的是，收到傳媒更正的人雖然更不信任傳媒，但對真相的認知卻更準確，即是更多人知道報道裏的加拿大人不一定是劊子手。只看到第三方更正的人，對真相的認知準確度遠不及看到傳媒官方更正的人，但仍然好過什麼更正都看不到。

簡單來說，讀者看了一家傳媒的更正啟事後，儘管能夠認知真相，但是也更不信任那家傳媒。相反，如果讀者看不到任何更正啟事，雖然會一直被錯誤報道誤導，惟不會對報道假新聞的機構減低信任。部分讀者倘若僅從第三方途徑得知該新聞是假的，對傳媒的信任不會降得太低，但同時對於真相的認知也沒有提升太多。

有份負責該項研究的亞利桑那州立大學教授Dan Gillmor直言對研究結果大感意外，因為他及業界一直認為，傳媒勇於認錯才能維持公信力，豈料結果恰恰相反。惟他強調，研究顯示新聞機構的更正啟事對於讓讀者認識真相的效力最大，因此還是有道德責任發布更正，並且認為長遠來說此舉仍可提升公信力。

這項研究或者也可以解釋，為什麼「內容農場」的影響力那麼驚人，而為何那麼多人拒絕相信主流媒體，因為前者永遠不會認錯。如果永遠不認錯，並且封殺第三方的質疑信息，就能維持公信力，那麼應該反省的，到底是不認錯的一方，還是輕信的一方？

作者是新聞工作者、文化評論人

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