中俄關係的歷史邏輯與戰略定位（文：孫興杰） (09:00)

從「歷史邏輯」和「戰略定位」兩個關鍵詞可見，中俄關係的內涵、結構及議題等諸多內容已發生變化。中俄關係的變化，既是世界格局變化的結果，也是其中的組成部分。

兩國友好 乃經歷風雨後的戰略抉擇

中俄關係的歷史邏輯在於，雙方互為最大鄰國，睦鄰友好是在經歷了歷史風雨之後做出的戰略抉擇。從不同歷史時段來看中俄關係，會有不一樣的觀察。普京總統在署名文章中認為，兩國是由數百年的睦鄰與合作傳統相連在一起的。這樣的判斷未必能引起共鳴，但冷戰結束後，中俄關係持續向好是不爭的事實。中俄之間的歷史經驗教訓，於上世紀80年代中蘇關係正常化時，鄧小平曾有清晰的總結和定論。

就歷史長時段而言，從17世紀俄羅斯帝國擴張到遠東地區，持續數百年時間，中俄關係是不對等的，俄國通過各種方式從中國取得巨大利益。冷戰結束以來的30多年時間，中俄關係實現了歷史性的轉型，在2001年簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》寫入「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則，這是中俄關係在比較長的歷史中得出的經驗和共識。

「不結盟、不對抗、不針對第三方」包含了中俄關係的風風雨雨，也是陸上大國超越傳統國家關係模式的嘗試。過去40年來，兩國關係整體保持平穩，「不結盟」意味着各自可以將對方視為外交優先方向，但不會失去外交自主權；可以奉行獨立自主的外交政策，不存在同盟之間的責任與義務。在俄烏衝突爆發後，美國和一些歐洲國家對中國存在疑慮。經過一年多時間，美國、北約及烏克蘭同時確認在烏國戰場沒有中國提供的武器。

「不結盟」是中俄關係的一條歷史經驗和原則，在今次雙方聯合聲明中進一步得到強調：中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式。這種超越，至少包含冷戰期間中蘇同盟關係，也包括現在美國及其軍事盟國的關係。「不結盟」不僅意味着雙方不存在同盟的義務，也意味雙方關係發展不會造成國際秩序的集團化和陣營化。

雙方「不對抗」 超越傳統陸上大國關係

從中俄關係的地緣現實而言，兩國互為最大鄰國，「不對抗」是中俄對傳統陸上大國關係的超越。從國際關係史來看，陸上為鄰的大國要建立穩定關係並不容易。作為最大陸上鄰國，中俄關係能夠做到「不對抗」，建立相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範，意味着中俄在歐亞大陸東端形成了巨大的和平區，連同中亞地區建立起穩定的安全秩序。

就此而言，中俄關係超越了雙邊範疇，對於區域秩序及世界和平有重要意義。回顧歷史，近代二三百年來，歐亞大陸東半部分處於持續的裂變與重組之中，19世紀是英俄兩個帝國分別從陸地和海洋擴張，在中亞地區形成「大博弈」。21世紀前20年，美國在阿富汗打了20年戰爭，俄烏衝突的衝擊波也延伸到中亞和遠東地區。因此，穩定牢靠的中俄關係，的確是歐亞大陸東端的「中流砥柱」。在國際格局動盪變化之際，中俄戰略穩定與互信，至關重要。

中俄關係的歷史邏輯還在於，世界處於百年未有之大變局，鞏固好、發展好中俄關係，是中國基於自身根本歷史和世界發展大勢作出的「戰略抉擇」。兩國關係「不針對第三方」，但中俄關係要為世界和平及人類文明進步作出貢獻。今次聯合聲明指出，雙方重申有必要綜合施策，與時俱進完善國際安全架構，賦予其更強的韌性。該架構的核心支柱之一，應是商定並恪守在當前歷史階段和平共處的原則及規定，將國與國之間發生衝突的可能降至最低。

聯合國安理會常任理事國對維護世界和平穩定負有特殊責任，更應最大限度避免衝突。因此，國際秩序雖處於歷史性的大變局之中，但以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，依然是中俄關係發展的基礎。

中俄元首會晤備受矚目，其中一個背景就是俄烏衝突。中國外長秦剛也認為，「此訪時機特殊、背景複雜、意涵豐富、成果豐碩」，是「全球地緣政治中影響深遠的大事」。

提醒俄國以對話談判解決衝突

俄烏衝突爆發以來，中國的角色備受關注。美國和一些國家一直懷疑中國是否知曉俄羅斯的行動，以及是否會「援助」俄方等。但一年多以來，中國逐漸樹立了「勸和促談」的角色。在中俄元首聯合聲明中關於烏克蘭問題的部分，開篇即寫道「雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重」，這與中國發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件是一致的。換言之，聯合國憲章宗旨和原則及國際法，是中國勸和促談的依據。

勸和促談，就要與各方保持交流和接觸。在此訪之前，中烏外長通話，烏克蘭表示重視中烏友好關係，希望同中國保持溝通；中俄元首會晤期間，烏克蘭總統澤連斯基於記者會上表示，已向中國提出成為一個合作伙伴的呼籲，邀請與中方對話。

就烏克蘭問題，今次中俄兩國深入交換意見，尤其指出「歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決」，這是對歷史經驗的總結，同時也是給俄羅斯的提醒。事實上，俄羅斯的學者也在研究俄烏衝突會以何種方式結束、將對俄羅斯帶來何種影響。歷史上的克里米亞戰爭、日俄戰爭都是以和談結束，對俄羅斯及周邊國家產生了巨大影響。

歷史邏輯，從來沒有遠去。無論對於發展中俄關係，還是對於中國推進大國外交，都是如此。清醒、審慎、智慧，大概是「歷史邏輯」的題中之義。

作者是中山大學國際關係學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）