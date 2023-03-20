善用ChatGPT 需要一場教育革命（文：黃偉豪） (09:00)

很多人反對學生用ChatGPT，認為只會助長他們用人工智能來交功課，不但是作弊行為，而且令學生停止學習。這樣的憂慮雖可理解，但未免杞人憂天。一個很好的歷史事例是，當年計算機的出現，在美國也有教師上街示威抗議，反對學生用計數機，認為會破壞學生的學習。惟事實是否這樣？到今時今日，相信大家早已一清二楚。

AI只是取代部分工種

AI會否在人類工作上取代人類？這是一個沒有太大意義的問題，因為科技發展的原意之一，就是尋找在某些工作上比人類直接勞動更有效的生產方式。所以，電腦的出現，淘汰了過往打字員的工種；機械或汽車的出現，亦取代了單靠出賣勞力者的工作；電子郵件的出現，又大大減低了市場對郵差或信差的需求。而當年的社會進步，包括國際長途電話價格下降、交通方便和全民普及教育，亦令過往曾經出現的「寫信佬」行業，今天徹底消失，成為香港的歷史。

但無論是昔日的計數機，或工業革命下用機器替代人力的過程，都未發生過機械完全取代人類的情况；出現的只是由機械接替人類本身負責的勞力化，或重複和繁瑣的較低層次工作，使人類可更專注發揮他們的智慧，開拓及擔起更高層次的工作。換句話說，取代人類和取代人類現有工作，是兩件不同的事。前者是代表人類在工作市場上消失；後者只是工種或特定工作的消失，人類仍在新崗位上，發揮自己比機械更優秀的長處。

因此每當有高科技出現的時候，就是人類更需要懂得擁抱和了解這些新科技，從而有效提升自己的機會。而ChatGPT的出現，只是取代工種而非人類。但這也需要教育界來一個革命性的轉變，因ChatGPT或它代表的generative AI科技，始終是新事物，這表示老師或教授也要學習，老師更要比學生學得更快、更精、更前，才能教導學生。這對於在大學象牙塔內往往較重視把現有知識承傳、傾向無爭與穩定、較少突破現有框架的工作文化，確實是帶來不少衝擊。

學校需培養學生有效運用AI

當在教育上拒絕AI是一條短視的「倔頭路」，只會降低學生在新時代的生存和競爭能力的時候，亦不要以為放任讓學生隨意使用AI的方向必定正確。重點是學校有沒有訓練和培養學生有效使用AI，從而提升其表現和能力。否則，若學生只是用AI代為處理現時的功課或工作，而非自我提升和增值，只會使反對在教育上使用AI人士的預言，即學生變得愈來愈懶和蠢的噩夢，成為事實。

究竟在ChatGPT和AI年代，我們應教授學生什麼能力呢？在這問題上，美國麻省理工學院（MIT）兩位研究員Shakked Noy和Whitney Zhang於今年3月初發表論文（註），帶來一些啟示。他們開展了一個有趣實驗，請到400多名來自巿場推廣、商業顧問、數據分析、人力資源及管理等中層專業人士，處理一些他們日常負責的寫作工作。但分別是，實驗的參與者被隨機分成兩組，一組在工作中可以用ChatGPT，另一組則只能單靠自己能力來完成任務。

實驗見AI可拉近員工表現差距

實驗結果極為有趣。首先，較令人不感意外的是，有用ChatGPT的一組，在效率及質素上均大幅提升。這意味着若教育界不教懂學生使用AI，他們日後在職場上將面對極大的劣勢。

惟意外的發現是，ChatGPT對能力較低的員工，例如寫作和溝通能力較弱的人，提升工作表現是最為顯著。這情况並不難理解，因ChatGPT本身是運用大數據及機器學習而成的生成工具，它的寫作是參考了網上無數的出色文章而成，所以行文流暢通順，絕少文法錯誤。

這結果真正的震驚之處是，當社會主流思想均認為AI只會擴大現有的數碼鴻溝（digital divide），進一步導致社會不平等時，以上研究的結論卻剛剛相反，AI反而是有效拉近較弱的員工和較強的員工的工作表現差距。退一步來看，類似情况亦在其他科技上出現過。例如過往科技和機械未發達時，從事運輸、交通和物流等行業的人，也是以身形健碩，特別是男性為主；但隨着機械及科技進步，其他人包括女性亦較易入行。

可見，在AI科技本身，它是有能力促進平等；而AI有機會引致不平等擴大的主要原因，反而是因為社會上不是每個人都有接觸和運用AI的機會。面對以上結果，教育界迫切需要反思——學校不單不應禁止AI，相反，學校必須確保學生無論家景貧富，都有學習和使用AI的權利及能力。研究亦指出曾使用ChatGPT的人，對AI的信心及自我效能（self-efficacy）便愈大。由此推論，若不及早教懂學生使用AI，他們對科技的心理陰影及所處劣勢，只會隨着歲月而日益增加。

AI成發展趨勢 教界做好準備嗎

MIT的研究同時發現，ChatGPT雖能寫作，但卻未能在較高層次的能力如抽象思維及創意上，提供滿意的幫助。這正是人類的優勢及未來教育重點。而當AI可包辦一切運算，包括寫電腦程式（coding）時，相信文理科的分隔將愈來愈少；而重視批判、創作和想像空間的人文學科及社會科學的強項，因而會被突顯。

AI的發展已成為人類社會大趨勢，需要的回應已不再是接受或拒絕AI的二元選擇題這麼簡單，而是一連串革命性的改革。問題是教育界，特別是大學，又做好準備嗎？

註：Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence. MIT Working Paper.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心研究員

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