人工智能對大專教育的影響（文：鄧鍵一） (09:00)

人工智能意味着未知 易觸發人類焦慮

人類對電腦和人工智能技術的焦慮，一直都是普遍的創作主題，電影《2001太空漫遊》裏，電腦系統擔心被關掉，就反映出人們擔心人工智能會否擺脫人類操控。這種科技對人類的宰制關係，到了《22世紀殺人網絡》可說是到達頂峰。另外，《觸不到的她》裏面的情人，是比較接近當代的應用人工智能程式，也涉及仿人類的程式，是否可以像一般人一樣介入人的情感層面。

除了虛構故事，跟人工智能有關的事件，也是傳媒喜愛報道的題材。例如人類跟電腦下圍棋誰勝誰負，就很惹人注目，相關報道更會形容賽果為電腦是否勝過人腦的指標。大半年前，Google一名工程師指電腦程式跟他「說」害怕被關機，也成為各地新聞。

跟一般的科技、工具不同，人工智能往往意味着很多未知，容易觸發人們對未來的想像和焦慮。上月，香港大學率先禁止學生使用ChatGPT。那時候，香港社會還未深入討論使用ChatGPT是否構成抄襲。有人認為港大校方反應過敏，對新科技過於謹慎。的確，ChatGPT會衝擊一些以寫論文為主的評核方法。

我聽說過有大學教員建議，評核方法應盡量回到傳統考試，令學生在不能接觸互聯網的環境下接受考核，避免他們使用ChatGPT作答。然而這似乎是反應過敏的另一種體現，始終，無論有沒有ChatGPT，怎樣在互聯網海量資料的環境下，蒐集、整理、分析有用的資料，已經是工作上必不可少的技能。

由於人工智能技術應用廣泛，而且還在大幅發展，它意味着的未知，容易令人以一種對未來的空泛想像，來決定今日要怎樣應對。

科技的「供能性」

分析科技發展對社會的影響，我們很多時候會提及該技術的「供能性」（affordances）。簡單來說，供能性就是針對技術的某個環節，怎樣促進了人們哪方面的能力；而當那個技術環節被廣泛使用時，會產生什麼宏觀影響。例如電郵剛出現的時候，就純粹是傳遞郵件方便了很多；但是當電郵加上個人電腦普及，每個人都可以自己收發電郵時，漸漸地整個社會就不再需要那麼多秘書，而每個人管理個人文件和日程的能力都提升了。當然，這不是說電郵令秘書工作徹底消失，不過他們的工作變得更着重代表僱主跟其他人直接交涉的部分。

同樣道理，GPS（全球定位系統）是很簡單的定位技術，而隨着智能手機普及，每個人都能夠發放自己定位的時候，GPS造就了網約車平台Uber。這也不是說傳統的士會完全被取代，然而這構成了新壓力，要求傳統的士因應Uber難以做到的環節，重新定位自己的賣點。

AI素養將成重要課題

從大專教育角度看，20年前維基百科剛出現時，它引起的迴響也不少於今日的ChatGPT。雖然直到今日大家還是會強調，維基百科的事實內容不能盡信，惟無可否認，這麼多年來，它已成為多數人取得資訊的第一點，再往後進一步探討、核查資料。也因為維基百科，記憶、背誦在學習的重要性大幅下降，我們反而要求學生對更廣闊的事情有大概印象和框架，及在概念層面扣連事情的能力。

從ChatGPT的供能性來看，它對大專教育的影響，除了日後的考核方法外，還有幾點值得注意：

（1）隨着ChatGPT及其他人工智能程式普及，AI素養（AI literacy）將會成為重要課題。所謂AI素養，即是應該怎樣跟人工智能互動，以得到對自己工作和學習最大的幫助。當中包括認識每個版本的人工智能程式的運作原理和限制，以判斷怎樣修改課程，訓練學生其他方面的能力。

（2）在人工智能程式協助下，新知識的傳播速度會大幅縮短。例如我認識一些學習統計程式的朋友說，他們遇到學習困難時，ChatGPT給予的解答是十分具體。換言之，在人工智能程式輔助下，一些本來要7至10年才普及的新技術，可能只要3至5年就可以廣泛使用。換言之，面對新技術，如果一開始落後了，日後要急起直追就很不容易。

或擴大不同階級知識鴻溝

（3）是否能善用人工智能技術促進學習，涉及AI素養和英文能力。畢竟人工智能技術背後的資料庫，絕大部分是英文材料，例如ChatGPT以英文對答的內容，就比中文豐富得多。我們可以預計，本身較有資源了解AI素養和英文學習環境較好的學生，會比較有條件透過人工智能程式接觸更多知識，或透過使用人工智能程式，省下時間專注學習其他東西。社會階級構成的知識鴻溝，可能會更加嚴重。

在我寫畢此文的時候，ChatGPT母企OpenAI發布了GPT-4的功能。我們不能否認，人工智能技術還在不斷發展，每一個發展步伐都帶來一點未知。當然，教學機構特別是評核的部分，會重視穩定；而大學教育的理念，也比較重視一些經得起時間考驗的理論，多於追逐潮流。不過在科技發展面前，教者和學生一起面對新事物、共同試驗新的教與學、互相分享成效，也是一件有趣的事情。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

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