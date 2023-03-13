大選前的兩岸關係：北京對台政策的適應（文：關仲然） (09:00)

國民黨當選 更符合北京的和平統一主張

作出適應的一個重要前提，簡單來說是北京希望國民黨勝出選舉，而不是民進黨繼續獨大。回想兩岸關係仍能夠好言好語的時候，當然已要回想到幾乎10年前，國民黨馬英九執政的年代。即使國民黨當選不代表台灣問題迎刃而解，但屆時兩岸關係必不如現在緊張，這是可以接近肯定的預測。不過最關鍵問題是，今時今日的國民黨是否有台灣人多數的支持。惟單以結果為目標，北京希望國民黨當選，都更符合北京對和平統一的主張。

在選舉近了的時候，正是希望明年選舉結果合乎期望，北京才有作出適應的需要。是輔助國民黨也好，或至少避免間接為民進黨助選，這層考慮都是理性的計算。像月前盧文端撰文談及香港《基本法》第23條立法時所說：今年「不宜」立法，原因就是不想台灣的民進黨「撿到槍」，得以操弄議題而在選舉中取得更多選票。

在過去20多年的台灣選舉，台灣人固然學習何謂民主、如何投票，另一方面北京也應該多少掌握到、意識到，北京對選舉結果都有很大影響力。遠的例子，像1996年第一次總統直選，當時正值台海飛彈危機，北京為回應李登輝訪美而高調軍演試射飛彈，希望帶來震懾作用，但反而激起台灣人對李登輝的支持（或至少無損李登輝當選）。近一點的例子可數2016年選舉前發生的周子瑜事件，當時統派「成功」逼到周子瑜公開道歉及發聲明自己是中國人，但卻惹來選民反感，間接為蔡英文爭取到不少票數。再看上屆選舉，香港成為台灣選舉一大議題，無論是民進黨和國民黨都表態不接受一國兩制，惟最大得益者當然又是民進黨。

近期事例可見北京適應

從以上經驗來說，在台灣選舉中，就如盧文端所說，一不小心就會讓民進黨「撿到槍」，給民進黨機會以「亡國感」為選舉主軸。這樣的選舉戰場，國民黨基本上是未選先輸。因此如果想要國民黨有力一戰，北京在處理和解決台灣問題時，在不放棄原則底下，就有適應的需要。而最近兩岸關係發展中，亦可看到不少適應的例子。

首先，從最近兩會有關台灣問題的論調來看，重點繼續放在「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」；同時，繼續強調和平統一、交流合作，這些當然是北京一直以來的立場，並無轉變。但在處理台灣問題上，既可強調九二共識，換過來也可重申一國兩制，惟最終選擇強調什麼、選擇什麼是最重要信息，自然有重要的計算和考慮在當中。

兩岸關係自去年美國眾議院時任議長佩洛西訪台之後降至新低點，解放軍持續軍演都對台灣構成重大壓力。但除了直接的軍事威脅，經貿限制也繼續不斷，像水產、酒類等來自台灣的產品，都受到新的出口禁令而影響相關產業。不過踏入2023年，國台辦首先解禁部分食品企業，像名氣較大的金門酒廠亦予以鬆綁。相比繼續加大壓力，適時放鬆反而是另一種力量的展示。

另方面，北京與國民黨也有更多交流，無論是早前上海的訪問團去到國民黨蔣萬安主政的台北交流，或是國民黨副主席夏立言再次到訪大陸，並跟中共政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤等重要人物會面，都是擺出兩岸可以交流的姿態。這些動作，台灣選民有多受落是一回事，惟至少顯示出在進入選舉階段後，北京並非以全強硬的態度處理台灣問題。當然，在接下來這大半年時間，還將考驗北京耐性，因為對民進黨（甚至美國）來說，北京的適應都無助民進黨選情。

從三方面看民進黨的連任挑戰

但從今天的選舉形勢來說，北京實在有堅持適應的需要，因民進黨要成功連任的挑戰，比上屆困難得多，這又可從三方面看到。一方面，去年「九合一」選舉結果已反映台灣選民對民進黨的不滿。當然地方選舉與總統選舉的重要性和意義，對選民來說有明顯分別，但當「不滿」情緒存在於選民心裏，那就自然有人選擇轉投其他陣營，或至少放棄投票。

第二方面，幾可確定代表民進黨出選的賴清德，或許更得深綠選民歡心，惟對於更加能夠左右選舉結果的中間選民（和年輕選民）的吸引力，都遠不及蔡英文，這對民進黨選舉工程都有很大考驗。民進黨本來已有執政的負累，而繼任人選亦不算是萬人迷的時候，民進黨在明年選舉必定比上屆來得艱難。

不過對民進黨最大的挑戰是台北前市長柯文哲。柯想要參選是人所共知，他主打的「白色政治」正合中間選民心意，這又偏偏是賴清德的弱項，本來就有「格食格」局面。雖然柯文哲在台北以外的影響力是一大疑問，但隨着他創立的民眾黨逐漸扎根，另一方面即使他未必有勝選可能，已足夠分薄民進黨得票，那麼國民黨就有非常大的機會漁人得利。台灣的總統選舉只得一輪投票，也意味着候選人毋須得票過半都可當選（就像2000年的陳水扁）。

今時今日的國民黨，經去年九合一選舉勝利，算是走出低谷；不過單純比較支持度，還是遠遠落後民進黨（據政治大學選舉研究中心民調，2022年民進黨的民眾支持度為30.8%，國民黨為14.4%，另外45.6%選民表示中立）。但有着柯文哲這最大變數，只要國民黨自己不爆出什麼大鬧劇，又或突然出現什麼大變數，國民黨在明年選舉就絕對不是陪跑。而北京對台政策的適應，正是防止出現大變數的可能之一。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

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