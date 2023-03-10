今日香港行政與立法的「配合」之道（文：江玉歡） (09:00)

「行政主導」概念最初源自港英時期，在殖民時期的香港，政治權力集中於港督。譬如，與今天立法會議員針對財政預算案多番提問不同的是，除非徵得港督同意，否則當時的立法局議員不能提出涉及影響政府開支的法案。直至2004年，「行政主導」才首次作為官方話語，出現在香港特區政府向全國人大提交的報告中。時至今日，圍繞立法會與特區政府之間關係的討論仍在持續。

每談及香港行政與立法關係，難以繞開2019年修例風波。這事件的發生將隱藏已久的行政立法關係失衡矛盾引爆，從而對香港社會造成難以修復的影響，撕裂社會情緒。

3年多之後的今天，社會情緒逐漸沉澱，新一批議員去年上任，新一屆特區政府也開始其施政歷程。習近平主席去年來港講話，對行政立法關係的定位是「行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合」。「制衡」容易理解，而到底何以為「配合」？就此題，與各位讀者分享以下想法。

立會與政府應坦誠面對彼此

香港行政與立法的「配合」之道之一，是坦誠。宋代蘇洵《衡論．遠慮》有名言道「知無不言，言無不盡，百人譽之不加密，百人毁之不加疏」，這謂之坦誠，亦是我所追求的行政立法相互配合的理想氛圍。作為一國兩制的實際踐行者，立法會與特區政府都應以坦誠態度面對彼此。根據《基本法》，立法會有義務也有職權保障特區政府依法施政，亦需及時提醒、質詢政府，將自身蒐集到的民情、民意向政府如實反映，不為捧而捧，不為罵而罵，實事求是，就事論事，這是立法會的坦誠；特區政府應對立法會負責，面對質詢要如實、客觀解釋，面對立法會所做報告要及時、不死板、資料詳盡，面對議員代為發聲的民意，要直面，不閃躲、不推諉，這是政府的坦誠。

近期城中熱話——簡約公屋，之所以引起民間某些不良反響，其重要原因在於當局與議員、民眾沒有做到坦誠相商，所公布項目資料細節不足，未有足夠時間諮詢，議員聲音也沒有受到足夠重視。本人一個月之前致函當局關於簡約公屋話題，至今未獲回覆。

施政成效根本在於爭取市民信任

香港行政與立法的「配合」之道之二，是互信。孔子曰「人而無信，不知其可也」。行政與立法之間的互信關係，更深層次是行政機關與公眾之間的互信關係，即特區政府施政成效最根本在於爭取最廣大香港市民信任。任何信任的建立並非一朝一夕，皆要耗費大量時間精力，才能聚沙成塔，其基礎在於政府施政程序合法、科學、高效，全過程透明、可監督，施政成效可申訴、可反饋。議員面對施政成效要客觀理性分析，肯定成績，批評不足，民意亦應有渠道疏導。

舉例說明，《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》近期引起地產界及一些面臨舊區重建市民的反映，其中《收回土地條例》中新增第16AA條爭議最大，關鍵原因是在新條例下，被收地的舊業主在政府收地後，難以有效監督政府用地過程，無法得到有效申索渠道，不禁令人懷疑政府最初收地初衷。政府雖頗有理由地自我解釋，但政策層面的信任唯有法律才可保障。

上述案例若想既保證收地效率，又得到市民信賴，應及時補充相應配套監管和申索措施，而不應僅以發展局長一人口頭保障。否則，無論擁有一套房子的市民或擁有大量地皮的地產商，在面臨政府收地之時都要心有戚戚焉。信任便是由這一樁樁、一件件看似很小，但背後牽着無數法理與市民命運的「小事」澆鑄而成。

擺脫負面印象 需有自信廣聽意見

香港行政與立法的「配合」之道之三，是自信。回到文章主題，特區政府如何能擔綱「主導」一詞，要點之一在於是否對自身能力有足夠自信、足夠魄力。過去的香港特區政府總以「小政府」自居，美其名曰尊重資本主義市場經濟運行規律。「小政府」自居時間久了，往往在人們印象中變得弱勢甚至膽怯——面對不合理的既得利益者不敢糾正；行政力量薄弱導致資本騎劫公共利益；面對資本主義發展的內生缺陷卻視而不見等。同時，立法會面對懦弱的政府施以「愛之深責之切」往往只能起反作用，導致一種不夠自信狀態下的行政與立法的低效糾纏。

任何國家與地區，一個自信的政府，必須從民出發，以理服人，以成果服人，以科學服人。一意孤行不是自信，充耳不聞不是自信。反而，愈要擺脫過往香港政府的負面印象，愈要有信心加強與立法會議員的真心交流、與市民交流，廣聽兼納，兼聽則明，不問來者。立法會議員亦要有信心提出有見解的觀點，不再害怕觀點被忽視、聲音被淹沒，堅決不做馬屁精、跟屁蟲——同意便同意，不同意也要有理有據去辯論與說服對方。如此這般，道理怎不會愈辯愈明？

回想去年下半年，我曾經歷的「免針紙」事件可以很好地說明這一點。當我自認以法律為依據、以理性為前提，向當局提出建議無果便在社交媒體發聲之後，卻被某些輿論冠以某些標籤。我認為這是行政與立法均不夠自信的表現：政府不夠自信應對政策是否合規合法的議論甚至批評，議員群體不夠自信提出不同意見，這是值得討論或反思的。一國兩制的舞台很廣闊，無論是中央的期待還是國際目光，都帶來極大能量。有聲音、有討論便代表有觀眾，便是一種進步。無論立法與行政都應有信心表演，而不是自束手腳。

政府與立會應有共同目標

香港行政與立法的「配合」之道之四，是「兩個一致」：一是目標一致，二是視角一致。《易經．繫辭下》「天下同歸而殊塗，一致而百慮」，意思是天下萬事初雖異，然終究同歸於一，途徑不同但所追求結果相同。特區政府與立法會應有共同目標：推動香港實現真正的和諧社會，讓市民生活安樂。換句話說，政府的目標不是「應付」立法會，立法會議員更不是以批評政府為目標，兩者出發點與落腳點都是為市民謀福利。「視角一致」的意思是把自己代入基層市民的視角考慮問題、制訂政策，議員應如此，公務員更應如此。議員來自各個選區，公務員落袋薪金來自每個納稅人，兩者天生兼具為民負責的屬性。這「兩個一致」應貫穿於行政與立法配合的始終。

總之，結合過往香港政治體制的變革歷程，較容易理解「行政主導」是香港政治體制的必然趨勢與歷史選擇。但「行政主導」不意味着強勢政府，香港如今的社會氛圍需更多協商、包容。坦誠、互信、自信、目標視角一致的工作方式，方能達到良好行政立法「配合」之道。

作者是立法會議員

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