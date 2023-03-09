踢走高齡司機就一了百了？（文：韓俊賢） (09:00)

年長司機被污名化 或因體檢太寬鬆

年長人士持有駕駛執照，甚至仍做運輸從業員，如果其健康情况許可，又有良好的駕駛態度，本來並非問題，難道壯年人士當中就沒有「馬路炸彈」？事實上，更多現時仍在工作的高齡職業司機，從事巴士、貨車司機等的年資已經非常長，但礙於相對小巴、的士行業有較嚴格的年齡限制，而他們覺得自己仍然行有餘力的情况下，故此繼續以駕駛為業，自食其力，這種精神是值得敬佩。令他們被污名化的，可能只是現在過於寬鬆的體檢規矩。

據傳媒報道，有業界人士認為現在對年長職業司機的體檢，流於形式甚至參差不齊；同時亦有從業員指，不應該把檢查局限於某種年紀，構成歧視。

外地針對年長駕駛者，尤其是職業司機的體檢，遠比香港嚴謹。筆者認為，本港相關體檢除了應該加入強制檢查如心電圖等之外，更應該實行模擬評估，及指定取得認證的檢查中心，並對接受檢查人士提供資助或獎勵提高誘因，統一相關的通過標準。如此既可確保檢查的有效性，也可令社會大眾更為放心。

惟筆者認為，這次意外引發討論的核心，並不是單就高齡駕駛者的身體狀况及相關檢查而已，事實上高齡職業司機在馬路上的時間甚長；彰顯的問題在於的士和小巴行業青黃不接的情况——這不單構成道路安全問題，更是整體公共交通板塊上，可能出現缺口的狀况。

交通意外折射的士小巴業青黃不接

讀者在留意這次意外新聞之時，可能會驚訝原來香港的道路上，竟然會有80多歲的職業的士司機；但或在心底裏，又會認為的士、小巴司機年紀偏高是見慣不怪。事實上，這個行業仍然以較年長人士作為支撐運作的中流砥柱，總括而言是結構性的問題。

回想約20多年前，中華巴士專營權告終前後，坊間曾經討論過巴士司機年紀偏高，由此亦導致意外頻生，甚至有車長在駕駛期間中風的情况。但若然今日乘坐巴士，其實不難發覺現時不少巴士車長甚為年輕。巴士車長行業由過往被視為「養老」、「夕陽」，到今日會有新血加入，除了有部分可能是巴士迷願意為興趣而投身之外，也可以歸因於巴士公司的工作環境較有保障，薪酬雖不高，但是糧準，而且更有其他福利或保障，較易吸引新人入行，從而令巴士車長的組成結構出現改變。

可加初創元素 吸引新人入行

小巴與的士較難吸引新人，尤其年輕一輩加入，最大原因在於其薪酬、福利和發展空間，進而令其成為「養老」行業，相信這不是社會樂見的情况。民主黨在這兩年的財政預算案建議中，都提出政府應向小巴、的士營辦者提供補助，由相關持份者自行制訂適當措施，吸引新人入行。事實上，無論小巴或的士，其實工作的自由度可以相當充足；惟礙於現時營運環境，而令自由度收縮。筆者拋磚引玉，認為可加入一些初創元素，鼓勵對交通行業有興趣的人自組公司，營辦的士或小巴服務；而當中一些資金投入，可由政府以借貸或補助形式發放，這樣應可大大提升誘因。

若讀者有留意，就有一名對交通有興趣的人士，為實現理想而投入紅色小巴行業，並引入一些過去在小巴行業較少出現的管理或營運方式，期望可以扭轉市民對紅色小巴的傳統印象。據相關報道指，有關人士的營運其實仍在苦撐當中，但至少願意投入。倘若政府能夠鼓勵這類型的發展，同時也可配合只聞樓梯響的「優質的士計劃」等多管齊下，以筆者了解，肯定會有更多對交通行業有興趣，也立志於此發展的年輕人入行經營參與，絕對會對小巴、的士行業的現有結構產生一些化學作用。

其實，收緊高齡職業司機的健康檢查要求，雖然可以治標，及早排除有隱疾的人，減少意外發生的機率，但這方面恐怕會令司機數量減少，更可能令一些其實身體仍然硬朗的年長司機卻步，恐會導致惡性循環。有資方人士提出引入外勞，惟現實上亦會有語言或不熟悉道路情况的問題，衍生其他服務及安全疑慮。因此，有關當局必須正視改變這些行業的結構，讓這些在現時香港公共運輸中不可或缺的板塊能夠引入新血，如此方是改善有關問題的治本之道。

作者是民主黨交通政策發言人

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