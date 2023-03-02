在有線收費台結業之時 回顧收費電視的發展（文：李立峯） (09:00)

有線電視在1993年開始廣播，那個年代，家庭電腦在香港的普及化才剛開始不久，互聯網更是新鮮事物，媒體世界仍然是一個由少數頻道主導的「大眾傳播系統」。在這背景下，多頻道收費電視的主要賣點之一，是為人們提供眾多選擇，只要付出不算太貴的月費，家中能夠收看的電視頻道就突然倍增。

「免費文化」的影響

不過，這優點不足以立即為有線電視帶來很多訂戶，有線電視的業務在早年也是連年虧損的，這背後有觀眾媒體消費慣性的問題。回到1990年代，香港人長年習慣了免費看電視，不會覺得有理由要去付費。前幾年，分析人們是否願意付費看網絡新聞的學者就指出過，一般人對網絡內容的看法，長期以來受到「免費文化」（culture of free）的影響——大部分網絡內容的確免費，人們同時亦認為網絡內容應該免費。這對新聞機構吸引讀者付費造成很大的障礙。同樣，回到1990年代，香港人對電視的看法大概亦受「免費文化」影響。

有線電視的業務到了1998年才達至收支平衡，其後業務持續好轉，除了香港人慢慢開始接受付費看電視之外，英超、世界盃和歐洲國家盃等足球賽事的獨家轉播，為很多市民提供了成為訂戶的誘因。同時，政府看到有線的困境，也在1998年放寬了收費電視不能賣廣告的規定。於1999年，政府開放互聯網供應的市場競爭時，也主動邀請有線參與。有線寬頻在2000年開始提供互聯網服務，對有線電視的業務亦有正面作用。

但不出幾年，有線又要面對新挑戰——2003年，Now TV開播。作為後來者，Now TV的優勢是可以看準一些可以突圍的地方而重點出擊。在技術層面，Now TV於2007年成為香港首間以高清廣播的電視服務供應商。在內容上，Now TV其實也沒有太多新意，但它以高價接連搶奪了各大足球賽事的香港獨家轉播權。例如在2006年，據報Now TV用約15.6億元投得英超2007至2010年間3個球季的轉播權，出價是有線電視投得之前3個球季轉播權所用金額的兩倍，即多了約7.6億元；而有線寬頻在2005年的全年盈利，也只是5.82億元而已。那麼多年來和直到今天，足球賽事轉播似乎仍然是唯一最有效吸納訂戶的內容。

網絡2.0時代 「多頻道多選擇」不再是賣點

巧合地，Now TV開始站住陣腳，也是社交媒體開始出現的時候。YouTube在港開始為人熟悉，源於2006年的「巴士阿叔」事件；facebook開始在香港普及，則大約在2007年底、2008年初。社交媒體的出現和「網絡2.0」的發展，帶來了內容和頻道的進一步多樣化。當網絡帶來無限選擇時，收費電視就不能再以「多頻道多選擇」為賣點。

同時值得一提的是，社交媒體和智能手機普及的其中一個影響，是家中娛樂消費的個體化。傳統上，電視是「一家大細」觀看的。在電視仍然是「家庭媒體」時，多頻道收費電視的一個優點，是可以向不同家庭成員提供各自喜愛的內容。筆者在2010年發表過一個關於家庭電視觀看的研究，就指出愈意識到家庭成員娛樂口味多樣化的人，愈有可能是收費電視的訂戶。不過，有了社交媒體主導的互聯網和手機，家庭成員就不再需要通過電視機來尋找自己喜愛的東西。

有線寬頻重新開始錄得虧損，就是在2008財政年度。不過要留意的是，有線電視訂戶人數的高峰是2011年（有逾110萬用戶），只是在競爭之下，機構從每名用戶得到的收入應該會有所下跌。另外，有線寬頻互聯網服務的用戶人數則從2006年高峰就已經一直下跌。

以上的討論可以提醒我們，有線以至收費電視整體所面對的困局，在10年前已經差不多完全成形。在這背景下，我們可以簡單討論3個近日不少人提出的問題。

收費電視服務中 新聞佔獨特位置

第一，有線新聞對有線的作用有多大？筆者的看法是，過往有線新聞的水準有目共賭；但對收費電視服務來說，新聞內容的位置是很獨特的。它從來不是大部分人成為用戶的原因；惟每個人都會看新聞，所以一旦一個家庭成為用戶，他們又真的會看有線新聞。而如果他們認同有線新聞的水平的話，新聞內容就可能成為人們「不解約」的原因。有線用戶數字從上述2011年的高峰，到2017年仍然有85萬訂戶，除了很多市民半開玩笑地說「cut有線很難」之外，新聞部對留住用戶的確很可能作出過很大貢獻。

只不過，用戶「留得住一時，留唔住一世」，若機構失去吸納新用戶的能力，那麼用戶人數亦只有持續下降，新聞部可以做的也只是減慢下降速度而已。而有線新聞這兩三年的轉變，自然削弱了留住客戶的能力。

串流平台冒起 或非有線經營困難主因

第二，串流平台的出現，對收費電視產生多大衝擊？簡單地說，影響肯定是存在的，市面多了一種選擇，而且這種選擇跟收費電視直接可比，那不太可能不影響收費電視業務。惟外國亦有一些研究指出，國際串流平台對本地收費電視的影響不一定如預期般大。在香港，政府因應免費電視牌照中期檢討所做的意見調查顯示，當被問及過去3年收看電視的習慣有沒有轉變時，34.4%免費電視觀眾表示有訂閱互聯網上的電視節目服務。這數值是高是低，有點見仁見智。一個較合理的說法是，串流平台進一步收窄了本地收費電視的營運空間，但它不一定是有線電視經營困難的最主要因素。

第三，本地收費電視還會繼續存在嗎？撇除媒體世界急速轉變可能帶來的未知數，目前看來，重大體育賽事的足球比賽轉播權，似乎仍能幫助收費電視吸納和留住客戶。其實，很多足球比賽和其他重大體育賽事，在網上都是可以找到免費收看方法的（雖然有侵犯版權的問題），但本地電視台通過選材和加工（如評述），仍然可以突顯自己的特色。在吸納用戶之後，若新聞及其他內容都做得好，也可以幫助留住用戶。

固然，這個20幾年前已開始存在的以體育和足球轉播吸納客戶，再以其他內容留住客戶的模式，大概就只可以支撐一間收費電視台的營運。若沒有新的模式出現，香港的收費電視可能就成為了一種類似自然壟斷的狀態。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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