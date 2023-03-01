沉舟側畔千帆過 向陽花木早逢春 ──從楊紫瓊、杜琪峯、烏克蘭藝術看文化使命（文：劉銳紹） (09:00)

（1）意識形態不宜自我屏蔽

──楊紫瓊在第29屆美國演員公會頒獎禮上獲得最佳女主角獎，表面上沒有什麼政治爭議，但這個獎項增加了她在即將揭盅的奧斯卡電影金像獎獲獎的可能。而近年在奧斯卡頒獎禮上發生的一些事情（例如2021年，反對《逃犯條例》修訂的社運紀錄片《不割席》獲提名最佳紀錄短片，以及被指「辱華」的華人導演趙婷憑Nomadland獲提名角逐最佳導演），令中國有所禁忌，當年不作直播，香港也取消播送。今年，香港有電視台取得直播權，外界正關注北京的態度。

──香港的國際級導演杜琪峯最近擔任第73屆德國柏林影展主競賽單元評審，他在記者會上說：「如果有極權時，人民失去自由時，電影通常首當其衝……全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢會代你發聲。」內地「小粉紅」群起而攻之，指柏林影展和他都是「反華勢力」；轉發杜琪峯消息及言論的微博帳號據稱被封。

──上述反應和指摘都很奇怪，彷彿要向全世界展示，即使是世界級的文化活動、國際級的文化人，都要以中國標準為標準，否則都是「非我族類」。其實，杜琪峯的發言只是一種普遍意義的概括內容，沒有提及任何國家；即使曾出現「香港」兩字，但馬上修正。內地的反應近乎自我對號入座，只能反映「戰狼心態」和狹隘思維。

同樣是這種心態，導致很多畫地為牢的行動。台灣金馬獎出現北京不愛聽的內容，大陸於是禁播，還禁止陸方人士參加。世界盃足球賽，轉播時又出現打格片段，以免中國觀眾看到外國已經疫後復常。諸如此類，只會削足就履，對建立軟實力毫無好處，反而愈弄愈糟。

其實，凡是意識形態的領域都不宜自我屏蔽；相反，更要參與其中，藉以顯示中國的存在和價值。當然，中國可以創造自己的標準和品牌，藉以擴大國際影響力甚至主導世界，但必須講求質量。例如，中國曾希望用「孔子和平獎」挑戰諾貝爾和平獎，但搞了一陣子就搞不下去。中國經常嘗試依靠經濟推動文化，花了不少資源，聘請中間人或推手，爭取國際文化獎項，惟由於本身的作品與國際主流格格不入，結果財大氣粗的投資，成了外國推手眼中「最容易騙的錢」，多多益善，但對中國形象無大幫助。

（2）從人類發展大歷史看文化使命

──中國出現上述適得其反的效果，最主要的原因是中國未能重視人類發展的大歷史，由基本生存到安穩生活，再到更高層次的政治訴求，這是一種不可扭轉，也不宜扭轉的大趨勢。雖然中國經常強調，國民生計仍在發展中，未能一步登天，惟其實發展民主政治和強化民生，兩者並不矛盾。所以，如何讓文化、文學、文藝三者先行，作為順應人類發展大歷史的步伐，值得深思。

──中國強調自己的文化自信，沒問題，但這種自信不宜突出它的排他性，同時局限了別人的選擇權；否則，其結果就是破壞了文化的最大特點，得到相反的效果。文化是隨着人類需要而自由流動的水，如果刻意堵塞，只會抽刀斷水水更流；雖然可以築堤建壩堵截，但流不動的水也會變成水蒸氣漂走。獲得諾貝爾文學獎的高行健，就是中國「製造」，送給法國的。

──烏克蘭在俄軍入侵之下，出現大量反侵略、反戰爭、尊重生命、人類互相扶持的人性作品。最近舉行的「藝術武器」（Art Weapon）展覽（不是展覽武器，而是藝術作為一種人文武器），正是世人公認有生命力的文化活動，得到各國廣泛報道。其實，中國也有類似的成就，從《離騷》到《紅樓夢》，俯拾即是；中共抗拒當年國民黨壓迫時，也有影響深遠的作品。為何易位而處之後，不朽的作品就要「潛水」？這也是值得思考的問題。

（3）從文化使命的角度看香港

──不難看到，香港正經歷大時代的轉變，無論你認為是好是壞，都可以發掘出十分豐富的素材，成為文化、文學、文藝的骨絡。大如時勢的變化、人心的向背，小如生活上不着痕迹的動向，都是可以反映人心、人性的時代特色。即使是移居海外的香港人，包括懷着流亡心態的港人，也可以在當地投入這個時代的紀錄，寫下去國懷鄉的游子心聲、浪迹天涯的飄泊之情，成為反映人性之作。英國拜倫（George Gordon Byron）得以傳世的詩，不是在顛沛流離的動盪時刻寫的嗎？

──有能力的文化人，不妨打破地域和時空的局限，敞開思維，甚至有一些天馬行空之想，向「當代紅樓夢」和諾貝爾文學獎的目標進發。以香港眼前的時勢轉變，很多喜怒哀樂、生離死別、昨死今生、十字路口如何抉擇的真人真事，都是本地和外國人都願意看的人性題材，也是現代和來世的人值得關注的時代icon。當然，所謂諾貝爾文學獎只是一個比喻，但有了高遠的目標，即使達不到，當停下來的時候也會在自己的最高位止步，不枉此生。所以，根本毋須哀嘆時窮命舛、局限多多，跟着楚囚相對。

──最近聽聞一批人士正策劃較大規模的「香港文學館」（暫名）。我經常想，無論是建制的、官方資助的，或者獨立自主的，都可以嘗試。但必須注意的是，文化、文學、文藝的生命力，在於它的人民性和人文性，而不是它的服務性和服從性。且看內地曾經大力推動的創意產業（香港稱文化產業），還是創不了什麼新意。深圳前海的創意文化區，一度宣傳為「年輕人的夢工場」，但今天似乎是春夢一場。

總之，不要老談沉舟入水，只要懂得「沉舟側畔千帆過」就行。對於文化、文學和文藝來說，眼前的時勢，也是傳世之作的創作陽光，不妨爭效「向陽花木早逢春」。

作者是時事評論員

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