俄羅斯侵烏三大戰略錯判（文：王家豪） (09:00)

威力「太大」的核武器

儘管相對蘇聯時期，俄國軍事開支已大幅減少，目前僅為大約美國的十分之一及中國的四分之一，但其核彈數量依然略多於美國（俄國為6257枚，美國有5550枚），特別在中短程導彈方面佔優勢，並且揚言已率先成功研製超高音速核武，有望打破與華盛頓維持的戰略平衡。以核大國自居的俄羅斯，早於克里米亞危機中便曾暗示可能會用核武，間接避免了西方國家軍事介入俄烏衝突。在俄烏戰爭期間，普京亦試圖故技重施，屢次強調俄國「準備動用一切資源保衛自己」，以威嚇西方停止向烏提供軍事援助。然而，即使歐美國家無視其警告、毅然對基輔提供援助，但俄方卻拒絕使用核武作為反制，最終印證核威嚇不再奏效，頓時成了「紙老虎」。這些事態發展亦為國際關係帶來重要啟示，確立了核武變得「威力太大，作用不大」（too powerful to be useful），尤其是它的主要用途傾向自衛多於攻擊。

這個冬天不太冷

作為能源大國，俄羅斯蘊藏豐富的天然資源，而歐洲各國長年倚賴俄國的能源供應，尤其是毗鄰的中東歐國家。在俄烏戰爭爆發前，歐盟從俄國進口的石油和天然氣分別佔29%及43%。美國曾多次提醒歐盟有關對俄能源的依賴，故此極力反對德國與俄國建設北溪管道（Nord Stream）。華盛頓憂慮莫斯科會利用能源作武器，從而向歐洲各國施壓，旨在以經濟利益換取政治妥協。不過在俄烏戰爭下，俄國始終無法將能源依賴轉換成實際影響力，結果歐盟相對成功地避免了能源危機。在戰爭爆發後，莫斯科曾要求歐洲向俄國天然氣公司支付盧布，否則將可能面臨嚴酷冬天。面對俄方的斷氣威脅，歐盟的應對方案是轉移到美國和挪威進口液化天然氣，及提高天然氣儲存量至八成以上。同時，歐洲各國鼓勵節能的倡議得到大眾和企業和應，而和暖氣候亦有助他們減少對能源的需求。在能源供應和需求雙管齊下，歐盟可說是暫時解決了燃眉之急，即使它仍要面對轉移進口來源所牽涉的高昂成本等問題。

「集體西方」不再是口號？

同樣令俄國感意外的，相信是西方陣營的團結及對烏的堅定支持。對於美歐的跨大西洋聯盟之間的分歧，以及「舊歐洲」（西歐）與「新歐洲」（中東歐）之間的摩擦，俄國素來採取分而治之（divide and rule）策略，務實地與各國建立獨立的關係，避免將她們綑綁一起處理。俄方尤為重視與德國、法國和意大利等傳統歐洲大國的關係，多年來建立了密切的政治和經貿關係，寄望她們能在西方陣營中成為說客，從而阻止反俄政策出台。

俄國對歐洲和美國的態度差異，可透過其財政政策來說明。在俄烏戰爭前，俄國囤積了逾6000億美元的外匯儲備來減輕其受西方制裁的影響。即使在追求「去美元化」的情况下，俄國央行仍有大筆歐元資產（32.3%），其次是黃金（21.7%）和美元（16.4%）。同樣地，俄國央行除了把外匯資產存放在本國（21.7%）外，也將它們放置於法國（12.2%）和德國（9.5%）。歐盟最終跟隨美國對俄實施嚴厲金融制裁，導致後者的一半儲備遭凍結或充公，正好顯示莫斯科曾對歐洲有不切實際的期望。

回望俄烏衝突以來，俄羅斯一直引以為傲的核武器和能源武器的成效不如預期，莫斯科對於大國地位的追求還有多少現實意義？同時，俄國在戰後對中國的各種依賴正日益加深，事實上莫斯科更像是中俄同盟當中的小伙伴（junior partner）？

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生、《普丁的俄羅斯帝國夢》作者（與羅金義合著）

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