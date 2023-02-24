持續一年針對烏克蘭的戰爭： 攜手行動 確保國際法戰勝（文：博雷利） (09:00)

堅持「三重戰略」

一年過去了，人們有可能對戰爭罪行和暴行的圖像變得麻木。因數量太多了，我們使用的詞語開始失去重量；因為我們不得不經常重複這些詞語，我們會感到疲憊、決心變得薄弱；因時間飛馳而過，而當下的任務很艱巨。

這萬萬不可。因為每天俄國都在違反聯合國憲章，以其帝國主義政策，在世界上創造危險先例。每天俄羅斯都在殺害無辜的烏克蘭婦女、男子和兒童，發射的導彈如下雨般傾瀉在城市和民用基礎設施。每一天，俄國都在散布謊言和揑造事實。

對於歐盟和我們的伙伴來說，我們別無他法，唯有堅持「三重戰略」：支持烏克蘭、對俄施加壓力以停止其非法侵略，及幫助其他國家應對戰爭帶來的後果。

這就是我們一年以來一直在做的事，而且行之有效。我們採取了前所未有的制裁措施，我們減少了對俄羅斯化石燃料的依賴；我們與主要伙伴密切合作，減少了克里姆林宮用於資助侵略行為的能源收入達50%。攜手合作，我們還紓緩了全球連鎖反應，糧食和能源價格逐漸下降——部分歸功於我們設立的「團結通道」和「黑海穀物倡議」。

僅僅在口頭上說我們希望烏克蘭能夠自衛是不足夠的；烏克蘭需要工具和方法。因此歐盟史無前例地向一個受攻擊的國家提供武器。誠然，歐盟現在是烏克蘭軍事人員訓練的主要提供者，好等他們能保衛自己國家。我們也提供大量的宏觀金融和人道主義援助，以支持烏克蘭人民。而且我們已決定正面回應烏克蘭加入歐盟的請求。最後，我們正努力確保俄國需為其犯下的戰爭罪行負上責任。

烏克蘭已表演出非凡韌力，部分得益於以上提到的支持。而由於全球制裁和聯合國大會上絕大多數國家的國際譴責，俄國變得更孤立。我們的共同目標始終是確保民主烏克蘭必勝；趕走入侵者，恢復烏克蘭的全面主權，並由此恢復國際合法性。

最重要的是，我們希望烏克蘭享有和平，一個符合聯合國憲章和國際法、全面及持久的和平。支持烏克蘭與為和平而努力，是相輔相成。

為全世界和平安全努力 包括亞太

若俄國的非法侵略得逞，其影響將波及全球。亞洲地區的熱點如南海和東海、台灣海峽和其他地區，會有更高風險演變成公開衝突。這就是為什麼歐洲和亞太地區的伙伴必須採取聯合立場。一眾亞洲國家在聯合國和其他場所對領土完整、主權和國際法原則的支持，相當關鍵。反之亦然——歐盟完全致力於在全世界維護國際法，不單是在烏克蘭。我們為全世界的和平與安全而努力，包括在亞太地區。

我們要明確指出的是，是俄國的行動導致糧食、能源和化肥方面的經濟衝擊。歐盟制裁一直豁免糧食和化肥；我們時刻監測任何由制裁而衍生的不可預期影響。

總而言之，俄國的入侵提醒歐洲和亞洲都需避免過度依賴的情况。我們必須加強合作，建立更有韌力和更包容的經濟，保護我們的民主制度，並加強社會凝聚力。

歷史和正義都在烏克蘭一邊。但為了加速歷史進程和實現正義，我們需加倍執行我們的「三重戰略」。我們意識到這是共同任務。這就是為什麼歐盟期望所有伙伴本着共同責任和團結精神採取行動，確保侵略失敗而國際法戰勝。

（編者按：文內小題為編輯所加）

作者博雷利（Josep Borrell）是歐盟外交與安全政策高級代表兼歐洲委員會副主席

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