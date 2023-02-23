「開心香港」能令你開心嗎 ——短評新一年度財政預算案（文：羅健熙） (09:00)

陳茂波司長主力介紹「開心香港」，表示「為社會增添開懷笑臉，我們即將啟動以市民為對象的『開心香港』」。要讓香港市民開心，或許最應該首先馬上為消費券金額加碼；另外，就是讓港人感到生活自由，不論是財務上的自由，還是其他表達、結社等自由。很難想像舉辦多幾個美食市集、嘉年華，市民就會突然變得開心又愉快、充滿幸福感。而事實上，又有多少基層市民有餘錢去市集購買美食呢？

2028年財政儲備近萬億 「明日大嶼」用三分之二？

陳茂波預計至2028年3月底，財政儲備為9837億元。這個估算，我們認為可能過於樂觀。司長預計香港經濟在2024至2027年間，平均每年實質增長3.7%。作為香港一分子，我們當然希望社會欣欣向榮，實際增長可符合預期。然而地緣政治持續緊張、大國角力有增無減、俄烏戰事沒有停止迹象、外圍經濟疲弱，中長期經濟可謂充滿隱憂。

短期而言，政府預期來年賣地收入為850億元，較上年度修訂預算上升約20%。但近兩月，先後有3幅土地流標，包括市建局觀塘裕民坊商業用地、港鐵北大嶼山小蠔灣上蓋發展項目，以及赤柱環角道豪宅地，反映發展商出價相當保守審慎。另外，根據仲量聯行本周最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，今年1月本港甲級寫字樓整體空置率升至12.2%高位。因此，5年後能否如願有近萬億元儲備，我們感到憂慮。

預算案強調「北部都會區是香港未來發展的新引擎」，惟到目前為止，政府仍未提供北部都會區的詳細規劃，更沒有財務預算，市民難以評論及監察整個項目。對於「明日大嶼」交椅洲人工島，預算5800億元，佔財政儲備約三分之二。雖然政府強調人工島開支實際是分期支出，陳司長又建議設立「基礎建設債券計劃」，但市民普遍仍是十分擔憂。誠然，在沒有詳細人口發展的研究下，貿然提出1000公頃如此龐大的填海工程，我們難以支持；而無論如何，工程都會對政府財政構成嚴重壓力。不造人工島，是否就沒有其他替代方案？5800億元放在其他用途上，是否對香港有更大好處？同時推行北部都會區及明日大嶼，是否重複建設、過度建設？政府有需要盡快給香港市民答案。

如何檢討引才政策成效

另外，陳茂波推出新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產投放於本地市場，但不包括物業投資；在通過審批後，便可來港居住及發展。民主黨贊同盡力吸納海外投資者及人才，惟參考近日「高端人才通行證」的爭議和疑問，例如賀建奎個案引發的刑事紀錄申報問題，或坊間傳出內地有人借「高才通」來港產子並有申請攻略，還有「高才通」計劃的極高成功率和極速審批、相關計劃引入人才的職業分類統計之類的數字從缺等，都令人擔心不同的吸引人才計劃，是否真的能夠引進香港需要的專業人士？將來又如何檢討政策成效？

我們希望政府從善如流，加大力度扶助香港市民和中小企業，在後疫情的復常階段，多給他們助力。就北部都會區和明日大嶼等項目，政府亦應提供更多具體資訊，讓市民可以確切了解情况並參與討論，而不止是政府自己在說計劃有多好。資訊公開透明，是香港的成功要素，也是市民可以參與各項公共事務討論的基礎，政府不能輕輕帶過。簡約公屋、「高才通」的爭議，是新鮮滾熱辣可借鑑的例子。

作者是民主黨主席

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