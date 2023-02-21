「易通行」變「難通行」 ——如何把科技融入政策？（文：林緻茵） (09:00)

這邊廂，政府積極推動創科，有關當局連藍圖都交出了，但那邊廂，就連一個已經醞釀多年的不停車收費系統都未能如期實施，或會令人感到相當詫異。公道一點說，如何招商引才、推動創科產業化，以及如何在社會上推動普及的科技應用，兩者雖然相關，但背後的策略並不相同；一個地方亦不一定要先站在創科的前沿，才能推動普及科技應用。

如何搞高端創科，可以留給專家學者討論；惟如果我們討論的是如何讓一般市民願意更廣泛地使用新科技，就屬於公共行政問題，即部門是否有能力把科技融入政策，並具備鉅細無遺的執行能力，讓政策得到公眾支持。

運輸署雖把「易通行」事件總結為前期準備不足、欠缺全面宣傳，並承諾會在5月試行前做好登記和解說工作，但如何可以從更宏觀的層次總結這次經驗，讓不同政府部門都能更有效地推動普及科技應用？

如何令社會不抗拒轉變

從社會層面而言，私隱憂慮、市民的經濟能力、社會對科技的抗拒程度（或是更籠統來說，一般人對於「轉變」的抗拒）等，是任何社會推動科技應用時，必須跨越的問題。有別於數十年前有關電子道路收費的爭議，這次「易通行」的實施，並未掀動大量有關私隱問題的討論。此議題亦有別於擠塞徵費制度所涉及的公平問題，即收費制度會否限制了經濟能力較低的駕駛者的道路使用權。政府餘下需要處理的，是如何令駕駛者願意轉用新科技。

「易通行」不算強制性的措施，因車輛無「車輛貼」一樣可通過隧道，車主只需於限期內補交隧道費就毋須支付額外費用。若署方不打算「硬逼」，就要令駕駛者覺得有足夠誘因轉用新系統。

誘因可以包括兩類：公共價值（public value）和個人利益。綜觀其他地方的經驗，科技如何能夠創造更多的公共價值，是智慧城市論述中必然包括的部分。不停車繳費系統的公共價值包括：減少隧道出口擠塞、減低駕駛者因為切線往不同繳費通道而引致意外的機率、運用智能系統收集交通數據。採用「無線射頻識別系統」（RFID）技術收費也有助騰出更多空間，改善巴士轉乘站等設施。理論上，不停車繳費系統不止讓駕駛人士受惠，對於所有道路使用者都有裨益。

香港本來已有一個應用多年的不停車繳費系統——「快易通」。「快易通」每月收取行政費用，駕車人士要先設立預繳戶口，並以特定的方法增值。綜合相關研究所得，行政費用、是否有足夠「快易通」行車線、使用的方便程度等，是駕駛人士考慮使用系統的因素。

根據2021年數據，「快易通」在各隧道的使用率平均為五成。換言之，不少駕駛人士仍寧願停車，以現金或八達通付費。在此情况下，科技就只為用戶帶來某程度上的方便，而未能更有效帶出上述的公共價值。

「易通行」免除行政費用，理論上為駕駛人士提供了轉用的誘因。但由於申請程序複雜，例如不少申請者忘記了與運輸署牌照事務處紀錄相同的登記資料，令好處被成本所抵消。而這些好處亦未被清晰傳遞，慣用現金繳付的駕駛者幾乎沒有誘因要轉用。

除誘因之外，另一個令科技應用延誤的原因，是部分市民未有能力配合政策，即所謂「數碼鴻溝」問題。舊有的「快易通」在1990年代已開始使用，惟這30年間，當局是否有所部署，逐步令駕駛人士對科技的應用更有準備？過去10年，「快易通」平均使用率沒有明顯提升，只由2011年的47%增加至2021年的50%。整體而言，不諳科技的市民對涉及公共服務的科技應用，又是否留下了好印象？兩年前大批長者因填錯或填漏資料而未能領取電子消費券，甚至未必記得及時用完電子消費券，會否令他們對科技更有保留？

決策與執行失誤 政策一拖再拖

大部分地方的智慧城市政策，都是由上而下（top-down）推行。「易通行」的政策目的算是清晰，一般人亦容易預視政策效果，事實上也有不少駕駛人士願意轉用新系統。系統在推展上遇到的問題，已超出了科技範疇，涉及決策與行政層面上的失誤。

在判斷何時正式試行「易通行」的問題上，運輸署有合理之處：平日常用青沙管制區的車輛理應已申請車輛貼，不需等待全港的登記車輛就能夠試行。不過，署方對於能否做到萬事俱備，似乎沒有絕對的信心，以致遲遲未公布實施時間，亦選擇先在非關鍵接駁地點試行。推行時過於保守，會令人產生一種不必急着申請的觀感。

令整個政策延後的最關鍵原因，是署方低估了職業司機面對的問題：目前尚有約2萬名的士司機未登記「易通行」。眾所周知，的士行業老化，有年長的司機並不諳科技。不少的士由多於一名司機駕駛，就算的士無「車輛貼」亦一樣可以過隧道，也難以釐清應該由哪名司機付費。讓人好奇的是，為何署方會在公布實施日期之後，才意識到的士司機的登記人數未如預期。

署方在設計試行方案時，如果能在青沙管制區保留部分人手收費通道，其實就不必因為以上原因而把整個政策延後。因為未有司機卡的的士司機，仍可以使用人手收費通道。相對於公布實施時間上的「保守」，「一刀切」取消人手收費，卻又令政策失去了轉圜餘地。

改變市民出行習慣 需更精細計算誘因結構

就創新科技的研究和應用，政府已經透過各種基金推動企業協同開發項目，創科藍圖也提到要凝聚社會對創科發展的參與和支持，而後者主要是指如何推廣科普教育。這種氛圍下，相信新一代不會抗拒科技；惟如何在當前透過政策推動科技的普及應用，讓大部分人都願意轉變，有關部門就必須更準確掌握市民的適應能力和各種心理。「易通行」已是一個相對簡單直接的政策，如要透過科技更進取地改變市民的出行習慣，政府對於各類情景及誘因結構（incentive structure），需要有更精細的計算。

作者是公共政策顧問

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