發展局須兼聽則明 正視明日大嶼帶來的危機（文：陳可淳） (09:00)

發展局言論 恐難助公眾理性討論

綠色和平與本土研究社於上周四發布《問題島途：從全球大型填海工程看明日大嶼計劃的危機》 研究報告，在諮詢期間提出建議，讓各界及公眾借鑑興建大型人工島的危機，亦歡迎當局以事論事回應。然而，發展局當晚於社交媒體發文回應，斥此為「立場行先」、「摒棄理性討論」，甚至指相關研究是「危言聳聽」，局方此舉恐反而難助公眾理性討論。

報告中有關「全球填海面積達1000公頃或以上的項目爛尾率近八成，只有一個項目工程完成」的結論， 是透過深入研究所得出，屬事實先行。團體為了提供更全面的事實基礎讓社會各界討論，遂透過從全球200多個有海岸線的國家或地區中，篩選52個與明日大嶼有可比性的大型填海項目，包括用途、規模等，花了一年多時間翻查各地官方文件、媒體報道及學術文獻來審視項目的現况作分析，撰寫成篇幅達5萬字的研究報告。

發展局回應指，討論香港以外的其他填海計劃是「選擇離題」，「香港過去的填海經驗已說明一切」。若當局細心閱讀研究報告，便會發現研究案例跟明日大嶼方案的相似度頗高，例如同樣定位為「未來綠色智慧城市」、成為「國際商業中心」、有助「改善市民居住質素」等。再者，當局曾在2020年立法會討論明日大嶼工程時，引用丹麥填海案例。而香港以往填海項目的規模及用途，跟明日大嶼截然不同，並不符合研究報告目的——審視全球與明日大嶼有可比性的大型填海項目——因此未涵蓋在內。

是次研究亦發現，全球與明日大嶼相近的千頃填海項目，所提出的「宏圖大計」皆難逃爛尾的結局。以韓國松島國際都市為例，其情况與香港相似，同樣以公私合營模式發展，並在短期內規劃多個核心商業區，但最終商業地供應過剩，大量土地空置，發展商更利用規劃上的自由度，發展利潤更大的私樓項目，令規劃願景走樣。最終，當地政府動用公帑為這個爛尾項目「埋單」，市政府其後更錄得財赤，工程亦延誤逾10年，令人擔心香港恐怕步韓國松島後塵——花大量公帑為明日大嶼「填氹」。

期望當局虛心聆聽 接納公眾意見

明日大嶼是本港史上最大規模的填海工程，民間團體多年來一直理性討論其利弊，除了耗時逾年審視世界各地大型填海項目的現况，用客觀事實向各界提出對明日大嶼的疑慮，更深入研究北部都會區具發展潛力、閒置或被用作違規作業的「快熟」棕地，撰寫研究報告，尋求明日大嶼的替代方案，為本港未來的土地發展提出具體意見。明日大嶼公眾諮詢僅餘一個月時間，我們期望發展局虛心聆聽及接納公眾的不同意見，以作出最符合公眾利益和有利香港發展的決定。

作者是綠色和平資深項目主任

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