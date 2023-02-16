媒體為什麼也需要「無障礙設施」？（文：方可成） (09:00)

在人們印象中，「無障礙設施」指的是方便輪椅使用者的斜道、為視障人士服務的引路徑等等。為什麼一家報館都要做無障礙設施，甚至要專門僱用一個人來從事這項工作呢？

其實，「無障礙」——或者說「可及性」（accessibility）——本就是寫在新聞業基因裏的詞，我們可以將其簡單理解為：新聞被生產出來之後，需要被人讀到、看到、聽到，這樣才能最大程度地實現它的使命。

新聞可及性 關乎社會平等正義

不少人知道，美國國父之一傑弗遜（Thomas Jefferson）有一句名言：「如果由我來決定，我們應該是有一個政府而不要報紙，還是應該有報紙而不要政府，我會毫不猶豫選擇後者。」但很少有人了解的是，其實這句名言還有後面一句：「我的意思是，每個人都應該收到這些報紙，並且能夠閱讀它們。」

也就是說，傑弗遜的名言並不僅僅是關於新聞自由，更是關於新聞的可及性。獨立自由的新聞報道固然重要，但如果報道出來的作品不能被最廣泛的受眾接觸到，那麼它的作用就會大打折扣。

在現實社會中，最難接觸到優質新聞內容的往往是弱勢群體——窮人、教育水平低的人、殘障人士等。他們接觸不到這些內容，無法從中吸收營養，難以通過媒體發聲，這又會進一步導致他們在社會生活中被邊緣化。因此新聞可及性的背後，是一個重要的社會平等和正義問題。

華盛頓郵報此番開設的「無障礙工程師」職位，一個主要的工作方向是讓殘障人士可以更好地使用該報的網站和App（手機應用程式）。比如，視障人士上網時一般是使用讀屏軟件，讓機器將網頁上的內容讀出來。但是，如果碰到圖片，讀屏軟件就無法朗讀了，而很多時候圖片又是很重要的內容。因此，要提高網站和App的無障礙水平，就需要給每一張圖片都添加「附加描述文字」（alt text）。這些文字一般不會直接顯示在網頁上，但當讀屏軟件運行時，就可以自動朗讀出來，從而告訴視障讀者：這裏有一張圖片，這張圖片大概是關於什麼的。這些信息可以極大幫助視障讀者更好地理解網頁內容。目前有不少媒體都已經在「附加描述文字」方面做得很好，惟亦有大量媒體未能提供，這些媒體對於視障人士來說就不夠友好。

再比如，媒體網站上的影片內容如果都能夠配上字幕，對聽障人士會更為友好。這種字幕不僅包括片中人物對話的內容，也包括對背景音樂及各類音效的描述。這樣才能給聽障人士一種無障礙的閱讀體驗。

與殘障者一起製作報道

媒體的「無障礙設施」還遠不止這些，因為殘障人士還有很多其他類型。近些年，不少媒體都關注到為智力發展障礙人士提供服務的重要。一個最典型的案例是，2020年11月，美國調查媒體「ProPublica」和《亞利桑那每日星報》（Arizona Daily Star）聯合推出深度報道，揭露該州對智力發展障礙人士的援助系統中存在嚴重問題，令很多急需幫助的人得不到應有幫助。記者團隊在操作這則報道的時候有一個願望：這則報道不僅僅是關於（about）殘障人士的，還應該是寫給（for）殘障人士的，以及與殘障人士一起（with）創作的。他們希望自己的報道對象可以讀到並且讀懂這組報道，還希望殘障人士也能參與到報道呈現的過程中。

因此，報道團隊做了幾件事情。他們在夏天的時候找到一個殘障人士劇團，與他們合作，將報道中的故事通過現場演出方式講述給觀眾。他們還跟殘障畫家組織合作，請殘障畫家們為報道繪製插圖。

此外，他們還請一位研究殘障問題的大學教授將整組報道做了「翻譯」——將它們寫成淺白的簡明語言（plain language），讓智力障礙人士也可以讀懂。簡明語言是一種語言表述的方式，聯合國《殘疾人權利公約》中就將簡明語言稱為一種傳播的方式和格式，它的特點是用詞簡單、句子短小、結構簡明，用主動語態，採用很多列表式的寫法。華盛頓郵報這次新上任的「無障礙工程師」，也用簡明語言寫了一篇自我介紹（註），可以說是以身作則，為有需求的讀者提供無障礙服務。

另一家美國大報《紐約時報》，也曾在2020年給一組報道製作過盲文版本。當時，美國正好迎來殘疾人法案（Americans with Disabilities Act）通過30周年，這組報道關注此項法案在過去30年間如何改變了殘障人士的生活。報社邀請殘障人士寫下自己的經歷和感受，並且做了很多努力，讓這組報道可以到達更多的殘障人士受眾。除了在網頁上給所有圖片都添加「附加描述文字」之外，他們還為專題裏的每一篇文章都錄製語音版本：有的是請專業配音演員錄製，有的則是請作者自己錄製，也有的是通過人工智能技術自動轉錄。他們更為每一篇文章都配上盲文版本，既有印刷版的盲文，也有電子版的盲文。

紐約時報表示，這組報道按照「無障礙」原則進行優化的經驗，可以逐漸被應用於其他日常報道當中。

媒體無障礙服務 最終惠及所有人

為何愈來愈多國際媒體關注無障礙？在這背後，除了對殘障人士權益的日漸重視之外，還有一種非常重要的思維轉變：殘障並非少數人的狀態，其實我們每一個人，即便沒有意外受傷，在一些情况下也都處於「殘障」狀態，都需要無障礙服務。

比如，當我們抱着嬰兒的時候，我們就是「少了」一隻胳膊的人；當我們做家務的時候，雖然開着電視，但我們卻只能使用聽覺獲取節目裏的信息，就好像是暫時處於盲人的狀態；當我們在嘈雜環境裏打電話，我們就是臨時的聾啞人；當我們在外地的非母語環境中，有時候也非常需要那些使用盡量簡明的外語寫成的文章；更不用說，當我們邁向老年，身體機能逐步老化乃至喪失，都會令我們需要得到愈來愈多的無障礙服務。

所以，媒體提升無障礙服務，最終惠及的是我們所有人。

註：見網址https://bit.ly/3Xt1hQT

作者是中大新聞與傳播學院助理教授

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