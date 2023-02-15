二十三條明月夜 玉人何處教吹簫？ ——從《基本法》第23條的立法時機談起（文：劉銳紹） (09:00)

（1）全面諮詢和廣納眾議才立法

──對於有意見認為本年度不宜立法的理由，我大體同意和支持，年前也提過類似觀點，例如香港應集中精力處理經濟民生，把獨特優勢最大化，免節外生枝。在這時出現不急於立法的言論，某程度上也反映北京的判斷：既有《港區國安法》「包底」，23條的迫切性已降。

不過，我倒覺得目前仍不見政治氣氛放鬆（更遑論寬鬆），民心鬱結仍未舒暢，需要一段頗長的時間逐步抒展，這才是更重要的問題。如果在這個社會條件還未成熟的時刻，強行按照「死命令」行事，反而又會重新引發矛盾，重複昔日欲速則不達的結果。懂得思考進退有度的執行者，面對「死命令」時亦會觀察各種看得見的變化和隱而不見的迹象，因勢利導，進行調節（看來中央正在調節）。這也是考驗政治智慧的時候。

──另一個重要的問題是：無論贊成本年度不立法，或者堅持按目標時間立法，都以官方的意圖和需要為基礎。我不一概否定這一點，但更重視民間的角度。實事求是地看，市民在港區國安法生效後，正逐步適應不斷改變的陌生現實，反應不一，但主流民意仍感到23條毋須急於立法。不少市民仍在問：過去一段時間的社會矛盾和碰撞，以至官方「果斷地由亂到治」，真的完全或主要因為外國勢力和外部勢力嗎？即使有，但如何應付？才是關鍵所在。既然現在要「由治及興」，是否需要理順源頭不打結，才能逐步爭取廣泛的認同和支持。

──基於向前看的相同目標，倒不如趁此時刻創造實質的寬鬆契機（即使先創造一些討論氣氛也好），例如來屆區議會選舉的參選資格、體現正常公民權的和平集會及活動，可否多點眾事眾議、廣泛參與的元素，減少無謂的政治關卡？經過過去一段時間的磨合，相信目前的政治生態、氛圍和策略已有一些變化。官方不宜故步自封，更不能「一日草纏腳，十年怕韁繩」。只有盡快達至社會氣氛和人心復常，才有利於討論及推動23條的工作。

（2）延後立法的理據與邏輯

──認為本年度23條不宜立法的意見認為，台灣將於2024年舉行大選，今年立法可能刺激選情，間接幫助民進黨繼續執政。孤立這一點，可以成立，反映有關方面吸收了過去的經驗教訓，不想再幹「為他人作嫁衣裳」的傻事。不過，道理明了，但能否避免重蹈覆轍？則要視乎具體行動。

2000年，時任國務院總理朱鎔基警告台灣人「不要選有台獨傾向的領導人（指陳水扁）」，結果卻是陳水扁當了總統。當時這個教訓十分深刻，內地一度引以為戒。但2016年蔡英文參選的時候，又發生「周子瑜事件」，結果又為蔡英文增加大量年輕人的票而當選。容或這些事件都有故意炒作的成分，但關鍵是：為什麼人家萬試萬靈，自己卻腳頭不靈？處理香港內部矛盾（包括23條立法）和外部勢力，同樣這個道理：切忌「防外變了打內」，才不致形成內耗。

──有意見認為，當前中外（尤指美歐）關係不穩，內地和香港都要復常，23條此時立法，或許授之以柄。孤立這一點，也對。不過，2019年香港社會碰撞時，中外關係已不穩定（2018年中美貿易戰開打），西方國家同樣借「香港的民主自由」做文章，指摘和制裁頻頻，但北京和香港仍力推《逃犯條例》修訂草案和國安法。可見，延後立法與國際鬥爭沒有必然關係，中國不會因為外國批評而不立有利於自己的法律，外國也不會因為23條延後立法而改變對華的強硬政策。

──有一點說得好，就是在本年度23條不立法，「不想給西方勢力藉口打壓香港」，官方應該吸收，引以為鑑。但問題是，很多人（包括泛民）過去也說過這類苦口婆心的話，惟有關方面因人廢言，實質上已給予西方勢力很多具體的打壓藉口。這又是什麼邏輯呢？

（3）穩步而行 仍可各方共同得利

──外間有一種觀察，認為延後立法和按目標時間立法，好像互相矛盾，是否出現分歧？但在中國特色的政治環境下，不存在這個問題。支持延後立法的建制派，基於北京某種策略而發言，港府則強調憲制責任；特首李家超的說法還可突顯他的政治敏感、主動性和積極性。其實，兩種意見都對北京有利，進可攻，退可守；加上「明年」是一個很彈性的空間，屆時情况如何？只有天知。一切都要看北京如何判斷香港內外的形勢，才能決定23條的命運。

──不要忽略的一種考量是，有建制人士透露：延後立法是為了考慮得更周詳、更細緻，一下子就堵塞所有漏洞，不要經常修改，更不要經常請全國人大釋法，否則效果反而不美。果真如此，則預示未來23條的內容可能更辣。

──無論如何，各界都希望23條立法審慎而行。建制派既然有意見認為不需操之過急，那就不妨繼續大膽地、理智地向中央好言相勸，發揮體制內調節激烈思維的作用。試想，假如上述溫和的意見能夠及時和恒常地結合大眾呼聲，再通過他們的渠道溝通，而不是等待北京顯示傾向時才發聲附和，或代為放風，那麼，僵硬的政治氣氛可能早已有所消減了。

眼前，也許延後立法的說法只是一種策略性的調整，而不是政策性的改變，但各方亦適宜認真地審時度勢，不要急功近利。官方說「適時諮詢」，何時立？怎樣立？都要認真和實質的廣泛諮詢，並在最大程度上吸納主流民意。至於有否懂得吹出美妙簫聲的玉人？則要看各方能否催生23條的明月之夜了。

作者是時事評論員

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