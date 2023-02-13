中央高度重視香港對外開放作用（文：盧文端） (09:00)

其一，李家超特首中東招商引資，講好香港故事，是落實習近平主席去年七一重要講話和二十大精神的具體行動；其二，內地與香港全面通關及之前支持香港先與海外通關，體現中央重視發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢；其三，面對海內外全面通關復常的大環境，香港需排除一切干擾，聚精會神抓機遇謀發展，在有《港區國安法》「保底」的情况下，23條立法需因應急劇變化的國際形勢，妥善處理發揮香港對外開放獨特優勢等相關問題，23條立法以至公眾諮詢，本年度都不宜展開。

以上三者之間內在的實質聯繫，就是中央高度重視發揮香港的對外開放功能和作用。

李家超訪中東 落實習主席講話

香港是著名的自由港和國際金融中心，由於過去英國殖民統治的歷史原因，實際上亦是美國主導的全球金融體系一個重要部分。香港回歸祖國後仍使用港幣，並一直堅持實施與美元掛鈎的聯繫匯率制度，就是重要標誌。因此，香港在美英全球化體系中有特殊地位與作用，不僅是國家聯通國際金融市場的主要通道和紐帶，而且為全球資本和全球治理體系服務。

在我國世界經濟地位愈來愈重要的背景下，香港這個特別功能受國家和國際社會的特別重視。習主席去年在港的七一重要講話中強調，「必須保持香港的獨特地位和優勢」。

習主席去年12月在首屆「中國-阿拉伯國家峰會」開幕式上主旨講話的重要精神，就是促進中國與阿拉伯國家合作共贏，鞏固推展經貿、能源、金融和專業服務等的合作。

李家超特首今次率領逾30人商貿代表團出訪中東，就是落實習主席講話精神，發揮香港所長，貢獻國家所需。李家超的這次推廣香港優勢和開拓商機之旅，可謂碩果纍纍，簽署了13份合作備忘錄或合作意向書，沙特阿拉伯政府已同意與香港啟動促進和保護投資協定的正式談判等等。

中央支持香港先與海外通關復常

說到內外通關復常問題，香港曾面對兩難困局。較早時，香港社會一直期待先與內地通關，但香港不能做到持續「清零」，所以未能如願。其主要原因有兩點：一是香港作為高度開放的國際金融貿易中心，病毒容易流入；二是香港根本不具備內地那種社區管理能力，難以通過封城一類的嚴厲措施達至「清零」。香港在沒有與內地通關之前，又似乎不夠膽放開海外入境管制，否則會被質疑「政治不正確」。

然而香港作為一個高度開放的國際經濟中心，與內地和海外的通關都受到嚴格管控，對經濟帶來嚴重負面影響。同時，香港鄰近的新加坡、日本、韓國等地都陸續放寬入境防疫措施，爭相推動商貿和旅遊業及早復常，不少跨國公司中高層人才因香港實施嚴格防疫措施，選擇離港而調往新加坡，令香港在經濟競爭方面備受壓力。

中央非常理解香港的困難，明確鼓勵和支持香港在與內地通關之前，先啟動與國際的復常往來，鞏固香港國際金融中心地位，保持香港競爭力，既顯示中央對港對外開放的大力支持，也可以為內地以後放寬入境管制積累經驗。

23條立法及諮詢 本年度不宜展開

關於23條立法，社會上催促的聲音不絕於耳。然而現在既不是要不要立法的問題，也不是必須在什麼限期內完成立法的問題，而是如何在適當時候做得最好、對香港和國家最有利的問題。在筆者看來，本年度不止是23條立法不列入立法議程，連相關公眾諮詢亦不宜展開。理由有四：

第一，世界性的疫情消退，國內外通關復常，正是全面啟動「拼經濟」的關鍵時刻，各種機遇如雨後春筍，機不可失。香港需要急起直追、爭分奪秒，將失去的機會搶回來，這才是香港最迫切的任務，也是市民最大期望，有爭議的事理應暫時放下來。香港已有國安法「保底」，23條立法沒有很大迫切性，可慢慢周詳籌劃。

第二，「必須充分明確保持香港的獨特地位和優勢既是香港利益更是國家利益」，新任中聯辦主任鄭雁雄之前以中央駐港國安公署署長身分演講時所強調的這句話，表達了中央對保持和發揮香港獨特優勢的高度重視及殷切期待。面對美國全方位打壓遏制，香港在國家更高水平的對外開放格局中發揮聯通世界的角色，自然更加重要。李家超特首配合國家戰略部署訪問中東，取得豐碩成果，就是最好例證。在國家疫後全面啟動多邊外交的時候，香港最緊要的工作應是將優勢和潛力最大化地釋放出來，加強聯通世界的功能，而不是急於分散精力啟動23條立法應對爭議。

第三，美國與民進黨當局勾連，不斷操弄「台灣牌」、推動「台獨」，兩岸和平面對嚴峻挑戰。今年下半年，台灣將進入領導人「大選」敏感時刻。香港如果在這時展開23條立法引發爭議，極有可能讓民進黨又「撿到槍」，藉機抹黑一國兩制，蠱惑島內民眾，騙取選票，撈取執政權繼續搞「台獨」，阻礙祖國和平統一進程。這是絕不能容許出現的局面。

第四，世界正處於百年未有之大變局，俄烏戰爭爆發並持續發展，國際形勢急劇變化，23條立法需時細心研判謀劃相關立法，以適應新形勢的需要。這也就是所謂「事緩則圓」，更加穩妥。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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