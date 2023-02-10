探討簡約公屋—— 政府應「做好功課」面向公眾（文：江玉歡） (09:00)

毋庸置疑，建造簡約公屋的出發點是好的，其現實意義和影響對香港而言是深遠的。對此，我十分讚許本屆政府積極緩解市民的住房壓力、提振香港人生活水平的決心。但知易行難，着眼於香港當前現實，愈是關於民生，政策往往更需要聆聽各界意見，集民智、聚民意。

建設政府新面貌的基礎要求

簡約公屋一事上，不論是市民呼籲還是議員詢問，都未得到政府及時、完整、有效的解答。這讓政策從光明的出發點，通向了未經公眾檢驗認可的崎嶇小徑。本人十分擔憂政府公信力因此受到平白損失，好心好力卻事倍功半。

在今天的香港，任何政策進入立法會討論之時，特區政府應以更高標準做會前諮詢，以更細緻方式提供資料，並向立法會和公眾做更深刻的工作披露。這是建設新時代香港政府新面貌的基礎要求，是堅決與以往市民對政府種種詬病劃清界線的主動作為。

照本宣科 難滿足今天發展要求

當今的香港，正處於由治及興的關鍵節點。無論是新一屆香港特區政府，抑或是包括本人在內的、在新選舉制度之下產生的議員群體，都應以新思路、新心態和更高的要求，來主導本港公共政策的制訂、討論與研究。經驗主義、照本宣科的工作方式，已難以滿足今天的香港發展要求，更別說能否為市民謀福祉。真正建立市民公眾對香港政府的信心，實現香港的「人心回歸」，需要的是直面市民的魄力與深入研究的能力。

新選制下的香港立法會，是「一國兩制」基本國策時代意義的充分實踐；新一屆特區政府更是眾望所歸、被寄予厚望。人們紛紛期待兩者能夠良好互動，共同繪製香港發展新篇章。而實現這一切的基礎，則是建立在兩者彼此信任、坦誠相對的基礎之上。

良好互動應是彼此均放低姿態、積極討論、開放思想、有效溝通，而非將立法會討論變成僅以「5分鐘討論」草草開始、草草結束的形式主義。

作為一名議員，在履行審議條例等重要義務時，若屢次因政府答覆信息不及時、工作披露程度較淺等，而難以做出理性判斷、進退不能，則本港公共行政運轉水平和效率將大受影響，難以保障公眾利益。這一原則，應深深烙印在今日每個政府官員頭腦之中；議員亦有義務時刻提醒和督促政府在交付「基本功課」的基礎之上，爭取卓越。否則，香港新面貌要如何建立？議員該憑何擔當代議士，讓政策真正成為惠民工程呢？

應當諮詢公眾 完善政策規劃

回到今日主題，希望在此次簡約公屋的討論當中，政府、議會和市民能夠齊心協力，解決過程之中發現的程序問題。政府應當諮詢公眾來完善相應的政策規劃，汲取總結經驗，讓香港得以和諧穩定發展。雖前日立法會工務小組通過了現草擬的簡約公屋政策，令草案即將在財委會展開討論，但在新一輪投票之前，我定會致函房屋局長傳達市民聲音，督促當局回覆，讓「公共議事」得以深入落實，讓公眾的利益得到關懷。

作者是立法會議員

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