欲窮大地三千界 韜光養晦看天時 ──從中美「間諜氣球」的動機、實力和策略談起（文：劉銳紹） (09:00)

忽然記起宋代劉過的詩《登白雲絕頂》：「欲窮大地三千界，須上高峰八百盤。」意指「欲窮千里目」者，實力就要「更上一層樓」，否則壯志只是空言。同理，要登峰造極，就要看準時機和路徑，而不是盲目衝鋒陷陣，就像清代俞萬春《蕩寇志》第76回所說：「你此去，須韜光養晦，再看天時。」故有今天標題。

（1）美國實力任性 政治大於軍事

──種種迹象顯示，即使中國氣球進入美國領空，容或的確探測到某些材料，但美國不會因此受到損害。一般而言，軍事設施都有防止泄密的電波干擾功能，高空探測的多是可供長遠研究和使用的天文地理資料，以及無傷大雅的民用電波。至於如何在民用電波中發現軍事資料，則需更精密和高端的技術。所以，美國也承認這個中國氣球沒有對美國國家安全構成影響。

不過美國實行小題大做、誇大其詞，其策略是利用此事引發國際政治發酵，製造更大的對華壓力。值得注意的是，美國官方也說「中國間諜氣球已不是第一次進入美國領空」；果真如此，那麼美國為什麼一直沒有行動，連消息都不向外透露，而這次卻選擇在國務卿布林肯訪華（美方版本）前夕公布呢？在在說明，美國的政治動機遠遠大於軍事考量，要從國際外交和輿論戰上加強對華攻勢；當它製造中國的更大困境時，就可以在談判上爭取優勢。

──美國即時監測中國氣球的動向，精準計算用導彈擊落的時間和地點，不會傷害地面上的美國人，亦可以讓氣球殘件墜落淺層水域，方便打撈，日後更可從殘件中分析中國的科技和軍事水平。這是美國拜登政府的「一石多鳥」之計，既用實際行動顯示實力，又顯示愛民，同時化解共和黨政敵指摘「對華軟弱」的攻擊。這是政治的奸詐，也是政治唯我所用的靈巧。

──從國際鬥爭和霸凌的角度看，美國的行為是任性妄為，但這又是國際政治的一種規律（再次強調不是定律），也是美國主宰世界的心態。且看1999年美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館、2001年美國偵察機在南海活動並發生中美撞機事件，反映美國的強權和「任性得起」心態。美方當年還評估，事件不會傷害中美關係大局。這次「氣球風波」同樣反映美國這種心態，但多了一點，就是在時移世易之下，美國在有意無意之間挑釁，旨在刺激中國非策略性的反應和行動，從而引發進一步內耗，在國際戰略上則加快政治和形象謀殺。中國面對如此情勢，務必冷靜和小心應對。

（2）中國不輸理而輸陣勢

──中國指摘美國反應過度和違反國際慣例，可以成立。以這次「氣球風波」為例，中國可以理解為：國際間互相偵察和刺探，乃司空見慣的常態，小菜一碟，小事一樁；美國沒有刺探中國情報的人造衛星和間諜氣球嗎？美國連盟友的情報都恒常地刺探，已是公開秘密。但國與國之間處理這類情報工作，多數以防禦為主，而不是破壞對方設施（嚴重的更可理解為宣戰，例如非法佔領別國駐本國的大使館）。這種外交文化有點像以前的「兩國交鋒，不斬來使」，惟美國這次卻擊落中國氣球，所以違反國際慣例。

不過所謂「國際慣例」，有用時是一種共識，沒用時是一個不響的屁。至於中國強調這個氣球是「民用和科研」，「進入美國領空是不可抗力的原因」（美國則指氣球仍可操作），至此已不是核心問題了。信則信，不信則繼續不信，因為這些只是宣傳戰的內容。

──此事反映一個弔詭之處，就是美國小題大做，甚至說謊，世人多信；但中國說謊則世人多不相信。這種不信任不斷積累，產生更嚴重後果，就是中國有時說真話（例如正面的國情），外界都不相信；更有甚者，就是連自己人（包括普羅大眾和體制內的人）都不相信。正面內容被視為充滿水分的宣傳和吹噓，負面內容則被視為避重就輕的隱瞞和卸責（如疫情和惡性事件的死亡人數）。這不是抹黑的描述，而是希望官方不要繼續迷信權力，以為掌握宣傳機器就可以凝聚民心。明乎此，才能同心同德。

（3）韜光養晦仍是適時之策

──毋庸否認，西方強國的壓力無時無刻存在，但如何應對和共存才是關鍵所在。鄧小平當年提出因應實際情况和發展速度的「三步走」計劃（第一步，到1990年，解決溫飽問題；第二步，到20世紀末實現小康；第三步，到21世紀中葉，達到中等發達國家水平），換言之，他計算中國要冒出頭來和主導世界，應是2050年左右或早一點的時候。他又提出「冷靜觀察、穩住陣腳、沉着應對、韜光養晦、善於守拙、決不當頭」的24字方針，還表明不挑戰美國利益和霸權地位，重點是加快提升中國綜合國力。其後，江澤民的「悶聲發大財」、胡錦濤的「全方位外交」，也是如此。眼前，這些都值得深思。

──大約10年前，這些主張出現爭論。一種意見認為中國已到「有所作為」的時候，而且美國眼看中國國力日強，也不再相信韜光養晦，所以中國不妨爭取主動、早點冒尖。兩種策略孰優孰劣，沒有定案，唯有讓事物的發展作答。時至今日，也許應該來一個檢視，有需要修正就及時修正。事實上，內地近期重新出現10年前的討論，指出進退有度是智慧，而不是懼畏；善於守拙、養精蓄銳、不急功近利，是策略，而不是懦弱。

──觀察近期中外關係，有點「外交小陽春」迹象，例如中澳關係、中國與中東國家關係等，甚至中美和中歐關係，也出現各自延後危機、以便部署的暫緩現象。所以，倒不如趁此機會多從實力和策略的角度思考，互借東風，進退有度。這樣，才可以「欲窮大地三千界」，盡得「韜光養晦看天時」之機。

作者是時事評論員

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